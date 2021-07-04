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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3350335133523353>
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 15:25

  stm написав:
  Вкладчик1234 написав:коронобесы хотят чтоб так было по всему миру? :)

В Италии вон иск антивакцинаторы мед.работники подали. За мной никто не гоняется. Основные баталии об обязательной вакцинации проиграны ;) А в РФ устрашают ЕС и делают сами то страшное обязательным )))
Грин паспорт даётся переболевшему тоже, действует 180 дней от положительного теста. Вакцинация желательна, но не обязательна ;) мед.помощь оказывается. Называется почувствуй разницу.

Сказали бы проще: "это другое" :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 15:27

  Вкладчик1234 написав:
  stm написав:
  Вкладчик1234 написав:коронобесы хотят чтоб так было по всему миру? :)

В Италии вон иск антивакцинаторы мед.работники подали. За мной никто не гоняется. Основные баталии об обязательной вакцинации проиграны ;) А в РФ устрашают ЕС и делают сами то страшное обязательным )))
Грин паспорт даётся переболевшему тоже, действует 180 дней от положительного теста. Вакцинация желательна, но не обязательна ;) мед.помощь оказывается. Называется почувствуй разницу.

Сказали бы проще: "это другое" :)

Вы и сами в курсе, что отказ от плановой операции без вакцинации - это бред. Но на то РФ и РФ. Кстати, 2 из 2 знакомых мне привитых Спутником (Луганск, Керч) заболели Короной. Воистину волшебство ))))))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 15:34

  Kudrjavuy написав:
  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:Вот люди не получают помощь от других болезней,

Каким образом они не получают эту помощь?? Все всюду работает. И государственные клиники,и частные,и стоматологи, и салоны красоты. Кто где чего не получает?

Здесь Вы не правы и очень сильно.
Не понимая сути сказанного не рекомендую разгонять "срач".

Тут такая история....Мне 90% слов в ваших текстах не удается собрать в предложения. Можете мне даже не отвечать, я все равно не вникаю в ваш поток сознания. Я только понял, что вы очень патриотичный. Но это ведь не индульгенция)))
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 05 лип, 2021 15:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 15:34

  stm написав:Кстати, 2 из 2 знакомых мне привитых Спутником (Луганск, Керч) заболели Короной. Воистину волшебство ))))))

Совсем другое, когда заболевают после 1-2 "идеологически-верных" уколов.
И совершенно случайно в США уже планируют колоть 3 "бустер" (я около полуночи выкладывал, если короно-цензура не удалила)
Если что, подождём, когда "об этом уже можно будет говорить" (на "идеологически-верных" источниках) :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 15:42

  Вкладчик1234 написав:
  stm написав:Кстати, 2 из 2 знакомых мне привитых Спутником (Луганск, Керч) заболели Короной. Воистину волшебство ))))))

Совсем другое, когда заболевают после 1-2 "идеологически-верных" уколов.
И совершенно случайно в США уже планируют колоть 3 "бустер" (я около полуночи выкладывал, если короно-цензура не удалила)
Если что, подождём, когда "об этом уже можно будет говорить" (на "идеологически-верных" источниках) :)

Дело в цифрах, Вкладчик. И тут жопа, особенно бриты и израильтяне не мрут... А РФ просто убойными темпами по второму кругу...
И вот трещит и ролик change_pm где население не сокращается в РФ и Китае, а США и западная Европа просто по -30% в год. А оно вон как в жизни, совсем не как в роликах по ютюбу...
stm
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 15:54

  stm написав:
  roberto dark написав:
  Slx написав:Первая доза Коронавака была болючей в плечо, будто водку вкололи. Потом еще 1 день болело и ночями не ложился на руку.
Вторая доза какая-то совсем безболезненная была. Делались уколы в разных пунктах вакцинации.


Короновак от Дельты по некоторым версиям вирусологов, что мертвому припарка :roll:

По поводу как мёртвому припарка. Китай и Индия имеют общую границу. Поэтому родственные связи и всё такое их бы Дельта накрыла как Ухань, а такого пока не видно ;)

Общую границу имеют. Это факт. Крайний по времени пограничный конфликт из других был в 2020 году. Может быть действительно тусуются друг к другу ? )
tumos
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 16:09

Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 16:28

  tumos написав:Общую границу имеют. Это факт. Крайний по времени пограничный конфликт из других был в 2020 году. Может быть действительно тусуются друг к другу ? )

Возьмём Харьковскую область и не прекращающийся конфликт. Общая граница, может и тусуются :) наша волна по Дельте не с западной Украины пойдет, банально в Польше 10тыс.привитых украинцев и 30-35% привитых поляков ;)
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 16:28

  Hotab написав:
  yama написав:А можно вакцинироваться без этого кабинета ? ( без регистрации ) ?


А как защититься от того, что какой-нибудь невменяемый (душевнобольной) будет через день ходить в выставковый центр колоться. Сдохнет, а Яма будет визжать: " люди мрут от вакцины!"
Ну и кроме того, а как давать бумаги,что чел дважды ширнулся?

Як як!? Відловити і вб..ти нафік! Життя тільки для непсихів вакцинованих :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 16:31

  Вкладчик1234 написав:
  Hotab написав:yama , шикарно. Я не против такого подхода тоже.
Мой посыл: не надо здесь рассказывать о цифрах переболевших, сравнивать ихс гриппозными, триперными и сифилитическими. Эти цифры, как и цифры официальной смертности от Ковид,никакой инфо не несут. И потому я в который раз говорю: интересно лишь, как изменилось здоровье, смертность, продолжительность жизни в условиях Ковид, за этот годик. И здесь одним из главных показателей есть "избыточная смертность". Та-дам! :D

Из-за ковид-пропаганды про другие болезни забыли. Вот люди не получают помощь от других болезней, и мрут от чего попало. "Жертвы ковида" в каком-то смысле

Самі вінавати! Цей світ тільки для здорових і вакцинованих! Поки вакциновані також не передохнуть... :mrgreen:
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