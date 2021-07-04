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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3350335133523353 Додано: Пон 05 лип, 2021 16:33 stm написав: tumos написав: Общую границу имеют. Это факт. Крайний по времени пограничный конфликт из других был в 2020 году. Может быть действительно тусуются друг к другу ? ) Общую границу имеют. Это факт. Крайний по времени пограничный конфликт из других был в 2020 году. Может быть действительно тусуются друг к другу ? )

Возьмём Харьковскую область и не прекращающийся конфликт. Общая граница, может и тусуются наша волна по Дельте не с западной Украины пойдет, банально в Польше 10тыс.привитых украинцев и 30-35% привитых поляков Возьмём Харьковскую область и не прекращающийся конфликт. Общая граница, может и тусуютсянаша волна по Дельте не с западной Украины пойдет, банально в Польше 10тыс.привитых украинцев и 30-35% привитых поляков

Уточните, у Харьковской области пограничный конфликт с кем ? Уточните, у Харьковской области пограничный конфликт с кем ? tumos Повідомлень: 1749 З нами з: 12.03.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 16:48 tumos написав: stm написав: tumos написав: Общую границу имеют. Это факт. Крайний по времени пограничный конфликт из других был в 2020 году. Может быть действительно тусуются друг к другу ? ) Общую границу имеют. Это факт. Крайний по времени пограничный конфликт из других был в 2020 году. Может быть действительно тусуются друг к другу ? )

Возьмём Харьковскую область и не прекращающийся конфликт. Общая граница, может и тусуются наша волна по Дельте не с западной Украины пойдет, банально в Польше 10тыс.привитых украинцев и 30-35% привитых поляков Возьмём Харьковскую область и не прекращающийся конфликт. Общая граница, может и тусуютсянаша волна по Дельте не с западной Украины пойдет, банально в Польше 10тыс.привитых украинцев и 30-35% привитых поляков

Уточните, у Харьковской области пограничный конфликт с кем ? Уточните, у Харьковской области пограничный конфликт с кем ?

Уточняю, у Украины и РФ конфликт с 2014 года по непризнанным территориям, ошибочно полагавшим, что кормят всю Украину, а на практике не способных прокормить и напоить собственное население. Харьковская область входящая в состав Украины имеет общую границу со стороной конфликта Дельта штам как огонь идёт со стороны востока и братьев, жутко желающих стать братьями по несчастью - чек факт. Вакцинация в Украине желательна, но не обязательна, что мною приветствуется, именно так, как в страшном сне братьев - в ЕС

Я так же уточню, что выражение "киевская власть" не соответствует действительности - это украинская власть движется всеми оставшимися территориями в сторону интеграции с западным миром Уточняю, у Украины и РФ конфликт с 2014 года по непризнанным территориям, ошибочно полагавшим, что кормят всю Украину, а на практике не способных прокормить и напоить собственное население. Харьковская область входящая в состав Украины имеет общую границу со стороной конфликтаДельта штам как огонь идёт со стороны востока и братьев, жутко желающих стать братьями по несчастью - чек факт. Вакцинация в Украине желательна, но не обязательна, что мною приветствуется, именно так, как в страшном сне братьев - в ЕСЯ так же уточню, что выражение "киевская власть" не соответствует действительности - это украинская власть движется всеми оставшимися территориями в сторону интеграции с западным миром stm

Повідомлень: 2846 З нами з: 04.03.15 Подякував: 69 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 17:15 Kudrjavuy написав:

-!

Это Вам Иозеф Геббельс навеял?

«Мы добиваемся не правды, а эффекта пропаганды!» -!Это Вам Иозеф Геббельс навеял?

О, опять фашисты ))) Банально любое государство заслуживает зоны свободной торговли без активного участия "братьев" ))). Там хлебно где договор напрямую, а не с разрешения "партнёра".

Собственно тогда "партнёр" и начинает песТню о страхах как без меня всё у Вас упадёт, как я устрою блокаду вашему экспорту. Но где-то убыло, где-то прибыло и вот уже новые рынки арабских стран пошли, Китай, ЕС, США, Британия, Канада а ушёл большой один а наш главный инвестиционный принцип - не храни яйца в одной корзине ))) О, опять фашисты ))) Банально любое государство заслуживает зоны свободной торговли без активного участия "братьев" ))). Там хлебно где договор напрямую, а не с разрешения "партнёра".Собственно тогда "партнёр" и начинает песТню о страхах как без меня всё у Вас упадёт, как я устрою блокаду вашему экспорту. Но где-то убыло, где-то прибыло и вот уже новые рынки арабских стран пошли, Китай, ЕС, США, Британия, Канадаа ушёл большой одина наш главный инвестиционный принцип - не храни яйца в одной корзине ))) Востаннє редагувалось stm в Пон 05 лип, 2021 17:20, всього редагувалось 1 раз. stm

Повідомлень: 2846 З нами з: 04.03.15 Подякував: 69 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 17:22 Kudrjavuy написав: Только, для Вас, как "особо одарённого", или "обиженного богом":

- Это называется "пропаганда"

https://www.znak.com/2014-10-29/desyat_ ... _i_seychas Только, для Вас, как "особо одарённого", или "обиженного богом":- Это называется

Только для Вас не обиженного. Торговля с ЕС невозможна в таёжном союзе. Смотрим на Белоруссию. Один супер партнёр и жопа по всем фронтам - это плохо.

Я оперирую цифрами а они сухи и беспрекословны... Эмоции про Геббельса меня не колышат. Моё население заслуживает передовых компьютеров, сыров иностранных, отдыха по безвизу. Вина не только игристого, а Шампанского, настоящего из Шампани ))))) Только для Вас не обиженного. Торговля с ЕС невозможна в таёжном союзе. Смотрим на Белоруссию. Один супер партнёр и жопа по всем фронтам - это плохо.Я оперирую цифрамиа они сухи и беспрекословны... Эмоции про Геббельса меня не колышат. Моё население заслуживает передовых компьютеров, сыров иностранных, отдыха по безвизу. Вина не только игристого, а Шампанского, настоящего из Шампани ))))) Востаннє редагувалось stm в Пон 05 лип, 2021 17:26, всього редагувалось 1 раз. stm

Повідомлень: 2846 З нами з: 04.03.15 Подякував: 69 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 17:40 stm написав: Уточняю, у Украины и РФ конфликт с 2014 года по непризнанным территориям, ошибочно полагавшим, что кормят всю Украину, а на практике не способных прокормить и напоить собственное население. Харьковская область входящая в состав Украины имеет общую границу со стороной конфликта Дельта штам как огонь идёт со стороны востока и братьев, жутко желающих стать братьями по несчастью - чек факт. Вакцинация в Украине желательна, но не обязательна, что мною приветствуется, именно так, как в страшном сне братьев - в ЕС

Я так же уточню, что выражение "киевская власть" не соответствует действительности - это украинская власть движется всеми оставшимися территориями в сторону интеграции с западным миром Уточняю, у Украины и РФ конфликт с 2014 года по непризнанным территориям, ошибочно полагавшим, что кормят всю Украину, а на практике не способных прокормить и напоить собственное население. Харьковская область входящая в состав Украины имеет общую границу со стороной конфликтаДельта штам как огонь идёт со стороны востока и братьев, жутко желающих стать братьями по несчастью - чек факт. Вакцинация в Украине желательна, но не обязательна, что мною приветствуется, именно так, как в страшном сне братьев - в ЕСЯ так же уточню, что выражение "киевская власть" не соответствует действительности - это украинская власть движется всеми оставшимися территориями в сторону интеграции с западным миром

Ваш пример с конфликтом понятен. А как с пересечением общей границы гражданами Армении и Азербайджана ? Делаю попытку привести альтернативный пример. ) Могу ошибаться, но между Индией и Китаем до сих пор нет демаркации границы на протяжении более 2 тыс. км. Ваш пример с конфликтом понятен. А как с пересечением общей границы гражданами Армении и Азербайджана ? Делаю попытку привести альтернативный пример. ) Могу ошибаться, но между Индией и Китаем до сих пор нет демаркации границы на протяжении более 2 тыс. км. tumos Повідомлень: 1749 З нами з: 12.03.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 17:44 roberto dark

Минутку. Из вашей ссылки не

374 новых кейсов из которых 35 в тяжёлом состоянии

а

В настоящее время в Израиле выявлены 2455 человек, зараженных коронавирусом. 62 заболевших в больницах, 1 – в специально оборудованном помещении гостиницы, остальные болеют в домашних условиях. Состояние 35 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 17 из них в критическом состоянии, 16 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.



И еще интересное из нее же:

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, более 51% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. Примерно четверть зараженных за этот период – в возрастной категории 20-49 лет. 16% – в возрастной категории 50-69 лет. И только 6% – старше 70 лет. Среди заразившихся детей и подростков лишь несколько пациентов находятся в тяжелом состоянии. Абсолютное большинство зараженных в категории 0-19 лет либо не замечают симптомов заражения, либо переносят болезнь легко.



Насколько помню, 0-19 лет в Израиле не подлежали обязательной вакцинации.



Из всех этих цифр оказывается, что именно 0-49 лет (75% населения) являются и носителями, и "заражателями" людей коронавирусом. Минутку. Из вашей ссылки неИ еще интересное из нее же:Насколько помню, 0-19 лет в Израиле не подлежали обязательной вакцинации.Из всех этих цифр оказывается, что именнолет (населения) являются и носителями, и "заражателями" людей коронавирусом. yanyura Повідомлень: 5994 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1918 раз. Подякували: 1381 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3350335133523353 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Пон 05 лип, 2021 10:02