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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3351335233533354>
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 16:33

  stm написав:
  tumos написав:Общую границу имеют. Это факт. Крайний по времени пограничный конфликт из других был в 2020 году. Может быть действительно тусуются друг к другу ? )

Возьмём Харьковскую область и не прекращающийся конфликт. Общая граница, может и тусуются :) наша волна по Дельте не с западной Украины пойдет, банально в Польше 10тыс.привитых украинцев и 30-35% привитых поляков ;)

Уточните, у Харьковской области пограничный конфликт с кем ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 16:48

  tumos написав:
  stm написав:
  tumos написав:Общую границу имеют. Это факт. Крайний по времени пограничный конфликт из других был в 2020 году. Может быть действительно тусуются друг к другу ? )

Возьмём Харьковскую область и не прекращающийся конфликт. Общая граница, может и тусуются :) наша волна по Дельте не с западной Украины пойдет, банально в Польше 10тыс.привитых украинцев и 30-35% привитых поляков ;)

Уточните, у Харьковской области пограничный конфликт с кем ?

Уточняю, у Украины и РФ конфликт с 2014 года по непризнанным территориям, ошибочно полагавшим, что кормят всю Украину, а на практике не способных прокормить и напоить собственное население. Харьковская область входящая в состав Украины имеет общую границу со стороной конфликта ;) Дельта штам как огонь идёт со стороны востока и братьев, жутко желающих стать братьями по несчастью - чек факт. Вакцинация в Украине желательна, но не обязательна, что мною приветствуется, именно так, как в страшном сне братьев - в ЕС ;)
Я так же уточню, что выражение "киевская власть" не соответствует действительности - это украинская власть движется всеми оставшимися территориями в сторону интеграции с западным миром ;)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 17:15

  Kudrjavuy написав:
-! :shock:
Это Вам Иозеф Геббельс навеял?
«Мы добиваемся не правды, а эффекта пропаганды!»

О, опять фашисты ))) Банально любое государство заслуживает зоны свободной торговли без активного участия "братьев" ))). Там хлебно где договор напрямую, а не с разрешения "партнёра".
Собственно тогда "партнёр" и начинает песТню о страхах как без меня всё у Вас упадёт, как я устрою блокаду вашему экспорту. Но где-то убыло, где-то прибыло и вот уже новые рынки арабских стран пошли, Китай, ЕС, США, Британия, Канада ;) а ушёл большой один :) а наш главный инвестиционный принцип - не храни яйца в одной корзине )))
Востаннє редагувалось stm в Пон 05 лип, 2021 17:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 17:22

  Kudrjavuy написав:Только, для Вас, как "особо одарённого", или "обиженного богом":
- Это называется "пропаганда"
https://www.znak.com/2014-10-29/desyat_ ... _i_seychas

Только для Вас не обиженного. Торговля с ЕС невозможна в таёжном союзе. Смотрим на Белоруссию. Один супер партнёр и жопа по всем фронтам - это плохо.
Я оперирую цифрами ;) а они сухи и беспрекословны... Эмоции про Геббельса меня не колышат. Моё население заслуживает передовых компьютеров, сыров иностранных, отдыха по безвизу. Вина не только игристого, а Шампанского, настоящего из Шампани )))))
Востаннє редагувалось stm в Пон 05 лип, 2021 17:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 17:40

  stm написав:Уточняю, у Украины и РФ конфликт с 2014 года по непризнанным территориям, ошибочно полагавшим, что кормят всю Украину, а на практике не способных прокормить и напоить собственное население. Харьковская область входящая в состав Украины имеет общую границу со стороной конфликта ;) Дельта штам как огонь идёт со стороны востока и братьев, жутко желающих стать братьями по несчастью - чек факт. Вакцинация в Украине желательна, но не обязательна, что мною приветствуется, именно так, как в страшном сне братьев - в ЕС ;)
Я так же уточню, что выражение "киевская власть" не соответствует действительности - это украинская власть движется всеми оставшимися территориями в сторону интеграции с западным миром ;)

Ваш пример с конфликтом понятен. А как с пересечением общей границы гражданами Армении и Азербайджана ? Делаю попытку привести альтернативный пример. ) Могу ошибаться, но между Индией и Китаем до сих пор нет демаркации границы на протяжении более 2 тыс. км.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 17:44

roberto dark
Минутку. Из вашей ссылки не
374 новых кейсов из которых 35 в тяжёлом состоянии

а
В настоящее время в Израиле выявлены 2455 человек, зараженных коронавирусом. 62 заболевших в больницах, 1 – в специально оборудованном помещении гостиницы, остальные болеют в домашних условиях. Состояние 35 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 17 из них в критическом состоянии, 16 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.


И еще интересное из нее же:
Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, более 51% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. Примерно четверть зараженных за этот период – в возрастной категории 20-49 лет. 16% – в возрастной категории 50-69 лет. И только 6% – старше 70 лет. Среди заразившихся детей и подростков лишь несколько пациентов находятся в тяжелом состоянии. Абсолютное большинство зараженных в категории 0-19 лет либо не замечают симптомов заражения, либо переносят болезнь легко.


Насколько помню, 0-19 лет в Израиле не подлежали обязательной вакцинации.

Из всех этих цифр оказывается, что именно 0-49 лет (75% населения) являются и носителями, и "заражателями" людей коронавирусом.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 18:04

  yama написав:.......
я все жду когда у вас гонорара кончиться и вы закончите визжать о том как все страшно ! В тему о ковид как на работу :) .
Я вам открою большой секрет , где-то в сентябре-октябре с началом отопительного сезона , а может даже раньше нас ждет максимальный всплеск выше чем прошлая волна .
Если вакцинка хорошая то и через день можно колоться, не сдохнет пока команда вводить что-то что бы дохнуть начали не придет сверху :wink:

Чё-то Вас уже слишком сильно заносит. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 18:11

  Hotab написав:
  Kudrjavuy написав:
  Hotab написав:......
Каким образом они не получают эту помощь?? Все всюду работает. И государственные клиники,и частные,и стоматологи, и салоны красоты. Кто где чего не получает?

Здесь Вы не правы и очень сильно.
Не понимая сути сказанного не рекомендую разгонять "срач".

Тут такая история....Мне 90% слов в ваших текстах не удается собрать в предложения. Можете мне даже не отвечать, я все равно не вникаю в ваш поток сознания. Я только понял, что вы очень патриотичный. Но это ведь не индульгенция)))

Тоже сомнительно. Или патриотизм несколько специфический.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 18:20

  stm написав:
  tumos написав:Общую границу имеют. Это факт. Крайний по времени пограничный конфликт из других был в 2020 году. Может быть действительно тусуются друг к другу ? )

Возьмём Харьковскую область и не прекращающийся конфликт. Общая граница, может и тусуются :) наша волна по Дельте не с западной Украины пойдет, банально в Польше 10тыс.привитых украинцев и 30-35% привитых поляков ;)

Харьковскую область брать не надо.
Контакты с РФ через границу сегодня если и не невозможны, то резко ограничены. В основном благодаря запрету на въезд со стороны РФ. Разрешено практически только в случае родителей-детей или братьев-сестёр (родных).
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 19:07

  ЛАД написав:Разрешено практически только в случае родителей-детей или братьев-сестёр (родных).

Из Польши на западную Украину тоже родственники завезли ;)
Это ни хорошо, ни плохо. Просто факт, что родственники теперь более опасны через авиа ворота Киева и пешие границы. А то что Дельта уже тут мы и так знаем. Поэтому резвое вакцинирование, да ещё и разными вакцинами, да ещё не обязательное из-под палки, вызывает такую заботу в СМИ РФ, ведь по статистике Вкладчика, чаще отказ от вакцинации у противников Путина )))
stm
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