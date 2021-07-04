stm написав:Уточняю, у Украины и РФ конфликт с 2014 года по непризнанным территориям, ошибочно полагавшим, что кормят всю Украину, а на практике не способных прокормить и напоить собственное население. Харьковская область входящая в состав Украины имеет общую границу со стороной конфликта Дельта штам как огонь идёт со стороны востока и братьев, жутко желающих стать братьями по несчастью - чек факт. Вакцинация в Украине желательна, но не обязательна, что мною приветствуется, именно так, как в страшном сне братьев - в ЕС Я так же уточню, что выражение "киевская власть" не соответствует действительности - это украинская власть движется всеми оставшимися территориями в сторону интеграции с западным миром
Ваш пример с конфликтом понятен. А как с пересечением общей границы гражданами Армении и Азербайджана ? Делаю попытку привести альтернативный пример. ) Могу ошибаться, но между Индией и Китаем до сих пор нет демаркации границы на протяжении более 2 тыс. км.
374 новых кейсов из которых 35 в тяжёлом состоянии
а
В настоящее время в Израиле выявлены 2455 человек, зараженных коронавирусом. 62 заболевших в больницах, 1 – в специально оборудованном помещении гостиницы, остальные болеют в домашних условиях. Состояние 35 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 17 из них в критическом состоянии, 16 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.
И еще интересное из нее же:
Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, более 51% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. Примерно четверть зараженных за этот период – в возрастной категории 20-49 лет. 16% – в возрастной категории 50-69 лет. И только 6% – старше 70 лет. Среди заразившихся детей и подростков лишь несколько пациентов находятся в тяжелом состоянии. Абсолютное большинство зараженных в категории 0-19 лет либо не замечают симптомов заражения, либо переносят болезнь легко.
Насколько помню, 0-19 лет в Израиле не подлежали обязательной вакцинации.
Из всех этих цифр оказывается, что именно 0-49 лет (75% населения) являются и носителями, и "заражателями" людей коронавирусом.
yama написав:....... я все жду когда у вас гонорара кончиться и вы закончите визжать о том как все страшно ! В тему о ковид как на работу . Я вам открою большой секрет , где-то в сентябре-октябре с началом отопительного сезона , а может даже раньше нас ждет максимальный всплеск выше чем прошлая волна . Если вакцинка хорошая то и через день можно колоться, не сдохнет пока команда вводить что-то что бы дохнуть начали не придет сверху
Hotab написав:...... Каким образом они не получают эту помощь?? Все всюду работает. И государственные клиники,и частные,и стоматологи, и салоны красоты. Кто где чего не получает?
Здесь Вы не правы и очень сильно. Не понимая сути сказанного не рекомендую разгонять "срач".
Тут такая история....Мне 90% слов в ваших текстах не удается собрать в предложения. Можете мне даже не отвечать, я все равно не вникаю в ваш поток сознания. Я только понял, что вы очень патриотичный. Но это ведь не индульгенция)))
Тоже сомнительно. Или патриотизм несколько специфический.
tumos написав:Общую границу имеют. Это факт. Крайний по времени пограничный конфликт из других был в 2020 году. Может быть действительно тусуются друг к другу ? )
Возьмём Харьковскую область и не прекращающийся конфликт. Общая граница, может и тусуются наша волна по Дельте не с западной Украины пойдет, банально в Польше 10тыс.привитых украинцев и 30-35% привитых поляков
Харьковскую область брать не надо. Контакты с РФ через границу сегодня если и не невозможны, то резко ограничены. В основном благодаря запрету на въезд со стороны РФ. Разрешено практически только в случае родителей-детей или братьев-сестёр (родных).
ЛАД написав:Разрешено практически только в случае родителей-детей или братьев-сестёр (родных).
Из Польши на западную Украину тоже родственники завезли Это ни хорошо, ни плохо. Просто факт, что родственники теперь более опасны через авиа ворота Киева и пешие границы. А то что Дельта уже тут мы и так знаем. Поэтому резвое вакцинирование, да ещё и разными вакцинами, да ещё не обязательное из-под палки, вызывает такую заботу в СМИ РФ, ведь по статистике Вкладчика, чаще отказ от вакцинации у противников Путина )))