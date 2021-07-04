yama написав:

Если вакцинка хорошая то и через день можно колоться, не сдохнет пока команда вводить что-то что бы дохнуть начали не придет сверху

.......я все жду когда у вас гонорара кончиться и вы закончите визжать о том как все страшно ! В тему о ковид как на работуЯ вам открою большой секрет , где-то в сентябре-октябре с началом отопительного сезона , а может даже раньше нас ждет максимальный всплеск выше чем прошлая волна .