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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3351335233533354
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 21:48

  roberto dark написав:
  Slx написав:Первая доза Коронавака была болючей в плечо, будто водку вкололи. Потом еще 1 день болело и ночями не ложился на руку.
Вторая доза какая-то совсем безболезненная была. Делались уколы в разных пунктах вакцинации.


Короновак от Дельты по некоторым версиям вирусологов, что мертвому припарка :roll:

А китайцы в курсе? А то у них мышей жрать недают теперь в ресторанах Уханя, и сразу заболеваемость упала до НУЛЯ на миллиард населения. :D
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