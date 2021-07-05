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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3351335233533354
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 21:48

  roberto dark написав:
  Slx написав:Первая доза Коронавака была болючей в плечо, будто водку вкололи. Потом еще 1 день болело и ночями не ложился на руку.
Вторая доза какая-то совсем безболезненная была. Делались уколы в разных пунктах вакцинации.


Короновак от Дельты по некоторым версиям вирусологов, что мертвому припарка :roll:

А китайцы в курсе? А то у них мышей жрать недают теперь в ресторанах Уханя, и сразу заболеваемость упала до НУЛЯ на миллиард населения. :D
montagvide
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 23:20

  Ukrainian написав:
  roberto dark написав:У нас за сутки уже 374 новых кейсов из которых 35 в тяжёлом состоянии. Заболевают штамомм Дельта уже те, кто были вакцинированы Pfizer. https://www.newsru.co.il/health/04jul20 ... a_114.html

Так что в Турции скоро начнётся ... :|

Тим не менш серйозні ускладнення вакцинація запобігає у 93% навіть з дельтою

The ministry also informed that the inoculation’s ability to prevent serious morbidity has remained very high, currently standing at 93%.

Вы напрасно не дали ссылку, откуда цитата.
Если я правильно нашёл, то отсюда - https://www.jpost.com/breaking-news/health-officials-rule-covid-booster-recommended-for-immunocompromised-672894. Там есть ещё интересные вещи.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 08:20

  Slx написав:Короновак от Дельты по некоторым версиям вирусологов, что мертвому припарка :roll:
--------------------------
Я бы выбрал второй дозой Пфайзер, но Василий с гарячей линии мертвым голосом сказал, что такого пока не делают, а вымутить Пфайзер в поликлинике я не решился пытаться. Хотя согласен, что надо было бы.


Так выше ж написали, что в Израиле вакцинированные Пфайзером заболевают как ни в чем не бывало.
Итого "Короновак от Дельты.... что мертвому припарка" + "Я бы выбрал второй дозой Пфайзер" = "Две припарки" ?
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 08:32

  justit написав:Так выше ж написали, что в Израиле вакцинированные Пфайзером заболевают как ни в чем не бывало.
Итого "Короновак от Дельты.... что мертвому припарка" + "Я бы выбрал второй дозой Пфайзер" = "Две припарки" ?

Векторная + мРНК через 4 недели эффективнее чем просто 2 дозы мРНК.
Дохлый вирус + мРНК аналогично работать должно.
Slx
 
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