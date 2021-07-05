Slx написав:Первая доза Коронавака была болючей в плечо, будто водку вкололи. Потом еще 1 день болело и ночями не ложился на руку. Вторая доза какая-то совсем безболезненная была. Делались уколы в разных пунктах вакцинации.
Короновак от Дельты по некоторым версиям вирусологов, что мертвому припарка
А китайцы в курсе? А то у них мышей жрать недают теперь в ресторанах Уханя, и сразу заболеваемость упала до НУЛЯ на миллиард населения.
Slx написав:Короновак от Дельты по некоторым версиям вирусологов, что мертвому припарка -------------------------- Я бы выбрал второй дозой Пфайзер, но Василий с гарячей линии мертвым голосом сказал, что такого пока не делают, а вымутить Пфайзер в поликлинике я не решился пытаться. Хотя согласен, что надо было бы.
Так выше ж написали, что в Израиле вакцинированные Пфайзером заболевают как ни в чем не бывало. Итого "Короновак от Дельты.... что мертвому припарка" + "Я бы выбрал второй дозой Пфайзер" = "Две припарки" ?
justit написав:Так выше ж написали, что в Израиле вакцинированные Пфайзером заболевают как ни в чем не бывало. Итого "Короновак от Дельты.... что мертвому припарка" + "Я бы выбрал второй дозой Пфайзер" = "Две припарки" ?
Векторная + мРНК через 4 недели эффективнее чем просто 2 дозы мРНК. Дохлый вирус + мРНК аналогично работать должно.