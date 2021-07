Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 3351335233533354 Додано: Пон 05 лип, 2021 21:48 roberto dark написав: Slx написав: Первая доза Коронавака была болючей в плечо, будто водку вкололи. Потом еще 1 день болело и ночями не ложился на руку.

Вторая доза какая-то совсем безболезненная была. Делались уколы в разных пунктах вакцинации. Первая доза Коронавака была болючей в плечо, будто водку вкололи. Потом еще 1 день болело и ночями не ложился на руку.Вторая доза какая-то совсем безболезненная была. Делались уколы в разных пунктах вакцинации.



Короновак от Дельты по некоторым версиям вирусологов, что мертвому припарка Короновак от Дельты по некоторым версиям вирусологов, что мертвому припарка

А китайцы в курсе? А то у них мышей жрать недают теперь в ресторанах Уханя, и сразу заболеваемость упала до НУЛЯ на миллиард населения. А китайцы в курсе? А то у них мышей жрать недают теперь в ресторанах Уханя, и сразу заболеваемость упала до НУЛЯ на миллиард населения. montagvide

Повідомлень: 62 З нами з: 14.12.17 Подякував: 12 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 23:20 Ukrainian написав: roberto dark написав: У нас за сутки уже 374 новых кейсов из которых 35 в тяжёлом состоянии. Заболевают штамомм Дельта уже те, кто были вакцинированы Pfizer. https://www.newsru.co.il/health/04jul20 ... a_114.html



Так что в Турции скоро начнётся ... У нас за сутки уже 374 новых кейсов из которых 35 в тяжёлом состоянии. Заболевают штамомм Дельта уже те, кто были вакцинированы Pfizer.Так что в Турции скоро начнётся ...

Тим не менш серйозні ускладнення вакцинація запобігає у 93% навіть з дельтою



The ministry also informed that the inoculation’s ability to prevent serious morbidity has remained very high, currently standing at 93%. Тим не менш серйозні ускладнення вакцинація запобігає у 93% навіть з дельтоюThe ministry also informed that the inoculation’s ability to prevent serious morbidity has remained very high, currently standing at 93%.

Вы напрасно не дали ссылку, откуда цитата.

Вы напрасно не дали ссылку, откуда цитата.

Если я правильно нашёл, то отсюда - https://www.jpost.com/breaking-news/health-officials-rule-covid-booster-recommended-for-immunocompromised-672894 . Там есть ещё интересные вещи.

--------------------------

Я бы выбрал второй дозой Пфайзер, но Василий с гарячей линии мертвым голосом сказал, что такого пока не делают, а вымутить Пфайзер в поликлинике я не решился пытаться. Хотя согласен, что надо было бы. Короновак от Дельты по некоторым версиям вирусологов, что мертвому припарка--------------------------Я бы выбрал второй дозой Пфайзер, но Василий с гарячей линии мертвым голосом сказал, что такого пока не делают, а вымутить Пфайзер в поликлинике я не решился пытаться. Хотя согласен, что надо было бы.



Так выше ж написали, что в Израиле вакцинированные Пфайзером заболевают как ни в чем не бывало.

Так выше ж написали, что в Израиле вакцинированные Пфайзером заболевают как ни в чем не бывало.

Итого "Короновак от Дельты.... что мертвому припарка" + "Я бы выбрал второй дозой Пфайзер" = "Две припарки" ?

Итого "Короновак от Дельты.... что мертвому припарка" + "Я бы выбрал второй дозой Пфайзер" = "Две припарки" ? Так выше ж написали, что в Израиле вакцинированные Пфайзером заболевают как ни в чем не бывало.Итого "Короновак от Дельты.... что мертвому припарка" + "Я бы выбрал второй дозой Пфайзер" = "Две припарки" ?

Векторная + мРНК через 4 недели эффективнее чем просто 2 дозы мРНК.

