Slx написав:Первая доза Коронавака была болючей в плечо, будто водку вкололи. Потом еще 1 день болело и ночями не ложился на руку. Вторая доза какая-то совсем безболезненная была. Делались уколы в разных пунктах вакцинации.
Короновак от Дельты по некоторым версиям вирусологов, что мертвому припарка
А китайцы в курсе? А то у них мышей жрать недают теперь в ресторанах Уханя, и сразу заболеваемость упала до НУЛЯ на миллиард населения.
Slx написав:Короновак от Дельты по некоторым версиям вирусологов, что мертвому припарка -------------------------- Я бы выбрал второй дозой Пфайзер, но Василий с гарячей линии мертвым голосом сказал, что такого пока не делают, а вымутить Пфайзер в поликлинике я не решился пытаться. Хотя согласен, что надо было бы.
Так выше ж написали, что в Израиле вакцинированные Пфайзером заболевают как ни в чем не бывало. Итого "Короновак от Дельты.... что мертвому припарка" + "Я бы выбрал второй дозой Пфайзер" = "Две припарки" ?
justit написав:Так выше ж написали, что в Израиле вакцинированные Пфайзером заболевают как ни в чем не бывало. Итого "Короновак от Дельты.... что мертвому припарка" + "Я бы выбрал второй дозой Пфайзер" = "Две припарки" ?
Векторная + мРНК через 4 недели эффективнее чем просто 2 дозы мРНК. Дохлый вирус + мРНК аналогично работать должно.
Американские ученые из Vir Biotechnology и Института геномики и эволюционной медицины Темплского университета создали прогностическую модель, позволяющую на основе математических расчетов прогнозировать мутации коронавируса, сообщает Лента.Ру. Согласно их прогнозу, в ближайшие четыре месяца появятся 22 новые мутации SARS-Cov-2. При этом специалисты учитывают те изменения в коронавирусе, которые получат массовое распространение по всему миру и будут действовать в различные фазы пандемии. Уточняется, что модель может прогнозировать их появление за пять месяцев до того момента, пока они не распространятся в мировом масштабе до одного процента. Проверяя модель, ученым удалось ретроспективно «спрогнозировать» не только те штаммы, которые уже распространились по миру, но и предсказать мутации L452R, P618R, E484Q, которые привели к появлению индийского штамма «Дельта» за несколько месяцев до того, как он распространился по миру.
justit написав:Так выше ж написали, что в Израиле вакцинированные Пфайзером заболевают как ни в чем не бывало. Итого "Короновак от Дельты.... что мертвому припарка" + "Я бы выбрал второй дозой Пфайзер" = "Две припарки" ?
Это не совсем так:
Минздрав Израиля уведомляет, что за последние пять дней в тяжелом состоянии были госпитализированы 16 заразившихся штаммом "Дельта", 11 из них были вакцинированы против коронавируса.
В то же время, в минздраве отмечают, что на фоне массовой вакцинации число тяжелобольных заметно меньше, чем в апреле этого года, когда число зараженных было примерно таким же, как сейчас (2000-3000).
В настоящее время в Израиле выявлены 2455 человек, зараженных коронавирусом. 62 заболевших в больницах, 1 – в специально оборудованном помещении гостиницы, остальные болеют в домашних условиях. Состояние 35 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 17 из них в критическом состоянии, 16 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.