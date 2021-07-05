Американские ученые из Vir Biotechnology и Института геномики и эволюционной медицины Темплского университета создали прогностическую модель, позволяющую на основе математических расчетов прогнозировать мутации коронавируса, сообщает Лента.Ру.

Согласно их прогнозу, в ближайшие четыре месяца появятся 22 новые мутации SARS-Cov-2. При этом специалисты учитывают те изменения в коронавирусе, которые получат массовое распространение по всему миру и будут действовать в различные фазы пандемии.

Уточняется, что модель может прогнозировать их появление за пять месяцев до того момента, пока они не распространятся в мировом масштабе до одного процента. Проверяя модель, ученым удалось ретроспективно «спрогнозировать» не только те штаммы, которые уже распространились по миру, но и предсказать мутации L452R, P618R, E484Q, которые привели к появлению индийского штамма «Дельта» за несколько месяцев до того, как он распространился по миру.