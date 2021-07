Ukrainian написав:

roberto dark написав: У нас за сутки уже 374 новых кейсов из которых 35 в тяжёлом состоянии. Заболевают штамомм Дельта уже те, кто были вакцинированы Pfizer. https://www.newsru.co.il/health/04jul20 ... a_114.html



Так что в Турции скоро начнётся ... У нас за сутки уже 374 новых кейсов из которых 35 в тяжёлом состоянии. Заболевают штамомм Дельта уже те, кто были вакцинированы Pfizer.Так что в Турции скоро начнётся ...

Тим не менш серйозні ускладнення вакцинація запобігає у 93% навіть з дельтоюThe ministry also informed that the inoculation’s ability to prevent serious morbidity has remained very high, currently standing at 93%.