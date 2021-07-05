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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3352335333543355>
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 21:48

  roberto dark написав:
  Slx написав:Первая доза Коронавака была болючей в плечо, будто водку вкололи. Потом еще 1 день болело и ночями не ложился на руку.
Вторая доза какая-то совсем безболезненная была. Делались уколы в разных пунктах вакцинации.


Короновак от Дельты по некоторым версиям вирусологов, что мертвому припарка :roll:

А китайцы в курсе? А то у них мышей жрать недают теперь в ресторанах Уханя, и сразу заболеваемость упала до НУЛЯ на миллиард населения. :D
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 23:20

  Ukrainian написав:
  roberto dark написав:У нас за сутки уже 374 новых кейсов из которых 35 в тяжёлом состоянии. Заболевают штамомм Дельта уже те, кто были вакцинированы Pfizer. https://www.newsru.co.il/health/04jul20 ... a_114.html

Так что в Турции скоро начнётся ... :|

Тим не менш серйозні ускладнення вакцинація запобігає у 93% навіть з дельтою

The ministry also informed that the inoculation’s ability to prevent serious morbidity has remained very high, currently standing at 93%.

Вы напрасно не дали ссылку, откуда цитата.
Если я правильно нашёл, то отсюда - https://www.jpost.com/breaking-news/health-officials-rule-covid-booster-recommended-for-immunocompromised-672894. Там есть ещё интересные вещи.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 08:20

  Slx написав:Короновак от Дельты по некоторым версиям вирусологов, что мертвому припарка :roll:
--------------------------
Я бы выбрал второй дозой Пфайзер, но Василий с гарячей линии мертвым голосом сказал, что такого пока не делают, а вымутить Пфайзер в поликлинике я не решился пытаться. Хотя согласен, что надо было бы.


Так выше ж написали, что в Израиле вакцинированные Пфайзером заболевают как ни в чем не бывало.
Итого "Короновак от Дельты.... что мертвому припарка" + "Я бы выбрал второй дозой Пфайзер" = "Две припарки" ?
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 08:32

  justit написав:Так выше ж написали, что в Израиле вакцинированные Пфайзером заболевают как ни в чем не бывало.
Итого "Короновак от Дельты.... что мертвому припарка" + "Я бы выбрал второй дозой Пфайзер" = "Две припарки" ?

Векторная + мРНК через 4 недели эффективнее чем просто 2 дозы мРНК.
Дохлый вирус + мРНК аналогично работать должно.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 09:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Американские ученые из Vir Biotechnology и Института геномики и эволюционной медицины Темплского университета создали прогностическую модель, позволяющую на основе математических расчетов прогнозировать мутации коронавируса, сообщает Лента.Ру.
Согласно их прогнозу, в ближайшие четыре месяца появятся 22 новые мутации SARS-Cov-2. При этом специалисты учитывают те изменения в коронавирусе, которые получат массовое распространение по всему миру и будут действовать в различные фазы пандемии.
Уточняется, что модель может прогнозировать их появление за пять месяцев до того момента, пока они не распространятся в мировом масштабе до одного процента. Проверяя модель, ученым удалось ретроспективно «спрогнозировать» не только те штаммы, которые уже распространились по миру, но и предсказать мутации L452R, P618R, E484Q, которые привели к появлению индийского штамма «Дельта» за несколько месяцев до того, как он распространился по миру.
:roll:
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:14

У Дія можна буде отримати COVID-сертифікат за кілька хвилин

📍З 1 липня в Україні розпочалося бета-тестування COVID-сертифікатів у застосунку Дія.

Цей документ підтверджуватиме статус українців про вакцинацію, негативний результат тесту ПЛР або одужання від коронавірусної хвороби.

📍Наразі сертифікати на iOS вже тестують 10 тисяч користувачів, пізніше розпочнеться бета-тест на Android.

Докладніше про процес генерації COVID-сертифікатів у Дія — в Telegram-каналі міністра цифрової трансформації Михайла Федорова⤵️
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:40

  justit написав:Так выше ж написали, что в Израиле вакцинированные Пфайзером заболевают как ни в чем не бывало.
Итого "Короновак от Дельты.... что мертвому припарка" + "Я бы выбрал второй дозой Пфайзер" = "Две припарки" ?

Это не совсем так:
Минздрав Израиля уведомляет, что за последние пять дней в тяжелом состоянии были госпитализированы 16 заразившихся штаммом "Дельта", 11 из них были вакцинированы против коронавируса.

В то же время, в минздраве отмечают, что на фоне массовой вакцинации число тяжелобольных заметно меньше, чем в апреле этого года, когда число зараженных было примерно таким же, как сейчас (2000-3000).

В настоящее время в Израиле выявлены 2455 человек, зараженных коронавирусом. 62 заболевших в больницах, 1 – в специально оборудованном помещении гостиницы, остальные болеют в домашних условиях. Состояние 35 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 17 из них в критическом состоянии, 16 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

https://www.newsru.co.il/health/04jul20 ... a_114.html

Но да, если "есть пробитие" -- человеку будет не легко...
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:48

Флер не на больничке? Подозрительно исчезла.
Оно то нередко "шельму метит", доказано не раз громкими смертями особо шумных дисидентов.
В любом случае желаю ей не болеть.


Мышебратья обновляют свой рекорд.(кликабельно)


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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Наша песня хороша, начинай с начала - Минздрав распорядился вновь открыть "коронавирусные отделения" во всех больницах Израиля. За прошлые сутки 507 кейсов. Рост значительный для нас. https://www.newsru.co.il/health/05jul20 ... _0016.html
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:30

  Вкладчик1234 написав:
  roberto dark написав:Наша песня хороша, начинай с начала - Минздрав распорядился вновь открыть "коронавирусные отделения" во всех больницах Израиля. За прошлые сутки 507 кейсов. Рост значительный для нас. https://www.newsru.co.il/health/05jul20 ... _0016.html

Вакцинаторы дико орут :)

Новый премьер начал расследование по эффективности прививки от Pfizer. Возможно всё НЕ ТАК так радужно, как рисовал картину Нетаньягу в предвыборной гонке. В таком случае ничего другого как снова закрываться всем странам не остаётся, до появления новых, более эффективных вакцин. https://www.newsru.co.il/health/05jul20 ... e_003.html
roberto dark
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