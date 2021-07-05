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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3352335333543355
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:32

Непонятно, что вызвало эту диарею у наших ковид-дисидентов.

Израиль ,(более половины получили 2 дозы).

Зображення

Забордюрье без прививок , или с Новичком:


Зображення

При этом у забордюрья традиционно потом по факту окажется 30 тысяч лишних смертей в июле.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 06 лип, 2021 12:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:36

  Hotab написав:Непонятно, что вызвало эту диарею у наших ковид-дисидентов.

Израиль:

Зображення

Забордюрье без прививок , или с Новичком:


Зображення

Паника нового правительства в Израиле, что ещё? Пытаются играть на опережение ибо ещё один локдаун для экономики будет иметь ОЧЕНЬ печальные последствия. Бюджет страны и так трещит по швам. До сих пор более 400 000 безработных на пособии.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Забордюрье безудержно летит в Турцию на отдых, где они так или иначе встретятся с украинскими туристами . Ждём в конце лета новых рекордов в Украине?
roberto dark
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