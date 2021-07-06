Израиль ,(более половины получили 2 дозы).
Забордюрье без прививок , или с Новичком:
При этом у забордюрья традиционно потом по факту окажется 30 тысяч лишних смертей в июле.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 лип, 2021 12:32
Непонятно, что вызвало эту диарею у наших ковид-дисидентов.
Израиль ,(более половины получили 2 дозы).
Забордюрье без прививок , или с Новичком:
При этом у забордюрья традиционно потом по факту окажется 30 тысяч лишних смертей в июле.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 06 лип, 2021 12:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 06 лип, 2021 12:36
Паника нового правительства в Израиле, что ещё? Пытаются играть на опережение ибо ещё один локдаун для экономики будет иметь ОЧЕНЬ печальные последствия. Бюджет страны и так трещит по швам. До сих пор более 400 000 безработных на пособии.
Додано: Вів 06 лип, 2021 12:42
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Забордюрье безудержно летит в Турцию на отдых, где они так или иначе встретятся с украинскими туристами . Ждём в конце лета новых рекордов в Украине?
Додано: Вів 06 лип, 2021 14:43
Додано: Вів 06 лип, 2021 16:42
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А долго и ждать не пришлось- У Туреччині виявили перші випадки нового варіанту штаму «Дельта»
Додано: Вів 06 лип, 2021 21:20
Не дождетесь! У нее все прекрасно и мало времени на форумы и соцсети
А шельму таки пометило перед поездкой в Албанию, мы помним...
Додано: Нед 13 чер, 2021 10:14
П.С. Органи охорони здоров'я Великобританії зафіксували протягом останніх 24 годин близько 29 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Згідно з поширеним у вівторок, 6 липня, повідомленням британського міністерства охорони здоров'я, цей показник - найвищий з кінця січня. У Великобританії число інфекцій зростає вже понад місяць. Крім того, дедалі більшого поширення набуває так званий дельта-варіант, попри те, що натепер понад 86 % усіх дорослих отримали щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу.
Додано: Вів 06 лип, 2021 22:38
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Казалось бы, "какой ужас! Британцы привиты,а болеют как в январе, когда были непривиты". И тут впору бы даже подумать "и ничего ваша вакцинация не даёт!! Пришел коварный Дельта-штам, и бриты сдались."
Дисиденты радостно повизгивают, Флер ради такой новости вылезла из окопа, в котором вела наблюдение недельку-вторую.
Но детали несколько другие. Посмотрите на смерти конца января,о котором упоминает мисс Флер, и смерти сейчас.
|