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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3353335433553356>
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:32

Непонятно, что вызвало эту диарею у наших ковид-дисидентов.

Израиль ,(более половины получили 2 дозы).

Зображення

Забордюрье без прививок , или с Новичком:


Зображення

При этом у забордюрья традиционно потом по факту окажется 30 тысяч лишних смертей в июле.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 06 лип, 2021 12:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:36

  Hotab написав:Непонятно, что вызвало эту диарею у наших ковид-дисидентов.

Израиль:

Зображення

Забордюрье без прививок , или с Новичком:


Зображення

Паника нового правительства в Израиле, что ещё? Пытаются играть на опережение ибо ещё один локдаун для экономики будет иметь ОЧЕНЬ печальные последствия. Бюджет страны и так трещит по швам. До сих пор более 400 000 безработных на пособии.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Забордюрье безудержно летит в Турцию на отдых, где они так или иначе встретятся с украинскими туристами . Ждём в конце лета новых рекордов в Украине?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 14:29

В институтах НАН Украины началась вакцинация Пфайзером.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 14:43

  Starikan написав:В институтах НАН Украины началась вакцинация Пфайзером.

Где-то в тлг-канале Сраны.юа заплакал один маленький ватничек. :D
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 16:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

А долго и ждать не пришлось- У Туреччині виявили перші випадки нового варіанту штаму «Дельта» https://www.the-village.com.ua/village/ ... =frontpage
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 21:20

  Hotab написав:Флер не на больничке? Подозрительно исчезла.

Не дождетесь! У нее все прекрасно и мало времени на форумы и соцсети :wink:

  Hotab написав:Оно то нередко "шельму метит", доказано не раз ...

А шельму таки пометило перед поездкой в Албанию, мы помним... :mrgreen:

Додано: Нед 13 чер, 2021 10:14
  Hotab написав:Хм,наверное повторная корона.А может и нет.
Горло болит третий день, 37.5 столько же времени.
Сегодня заметил отсутствие нюха и вкуса.
Нахожусь в гостях в провинции, тест тут негде делать.


П.С. Органи охорони здоров'я Великобританії зафіксували протягом останніх 24 годин близько 29 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Згідно з поширеним у вівторок, 6 липня, повідомленням британського міністерства охорони здоров'я, цей показник - найвищий з кінця січня. У Великобританії число інфекцій зростає вже понад місяць. Крім того, дедалі більшого поширення набуває так званий дельта-варіант, попри те, що натепер понад 86 % усіх дорослих отримали щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 22:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:близько 29 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Згідно з поширеним у вівторок, 6 липня, повідомленням британського міністерства охорони здоров'я, цей показник - найвищий з кінця січня. У Великобританії число інфекцій зростає вже понад місяць. Крім того, дедалі більшого поширення набуває так званий дельта-варіант, попри те, що натепер понад 86 % усіх дорослих отримали щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу.


Казалось бы, "какой ужас! Британцы привиты,а болеют как в январе, когда были непривиты". И тут впору бы даже подумать (ну собственно госпожа Флер это жирным и выделила) "и ничего ваша вакцинация не даёт!! Пришел коварный Дельта-штам, и бриты сдались."
Дисиденты радостно повизгивают, Флер ради такой новости вылезла из окопа, в котором вела наблюдение недельку-вторую. :)
Но, господа ковид-дисиденты, хорошая попытка, но нет. Посмотрите на смерти конца января,о котором упоминает мисс Флер, и смерти сейчас.

Зображення


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Вот собственно благодаря вакцинации Ковид и стал "как грипп" : болеют десятки тысяч, умирают "десятки","а не "тысячи", как было ранее.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 23:09

  Hotab написав:Вот собственно благодаря вакцинации Ковид и стал "как грипп" : болеют десятки тысяч, умирают "десятки","а не "тысячи", как было ранее.
Так і в Україні помирають десятки..а вакцинацією і не пахне(в порівнянні з Британією)
Так в чому правда?
Може в моїй гіпотезі що ковід це як вовк(санітар лісу) , прийшов, викосив всіх хто був небезпечний для лісу(55000 для України за 18 місяців епідемії)..і пішов шукати нових, бо для тих хто залишився -ковід це грип,від якого й вакцинуватись западло,як з медичної(все одно гарантія на 6 місяців) так і прагматичної - все одно нашу вакцинацію ніхто не признає...?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 23:19

Глава уряду Британії Борис Джонсон заявив, що з 19 липня обов'язковий масковий режим у громадських місцях скасують.

Мешканцям країни від тієї дати дозволять самостійно визначатися, носити маски чи ні.
Утім, рекомендація мати засоби захисту залишиться.
Маємо бути чесними з собою: якщо ми не зможемо відкрити наше суспільство у найближчі кілька тижнів на тлі літа і шкільних канікул – треба запитати себе, коли ж тоді зможемо повернутися до нормального життя,
– сказав Джонсон.

Уряд Великої Британії тим часом пропонує певний план послаблення карантину. А саме:
Прискорити вакцинацію молодших за 40 років людей.
Дозволити людям самостійно визначатися щодо дотримання обмежень.
Припинити забороняти роботу будь-яких закладів.
Зняти обмеження на зібрання у приміщеннях та на вулиці.
Не робити COVID-сертифікати обов'язковими для доступу до закладів чи заходів.

https://healthy.24tv.ua/velika-britaniy ... a_n1676712


Думаю куда девать теперь неиспользованные маски и рапид тесты, наверное повезу в Украину, тут думаю еще пригодятся
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