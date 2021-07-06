А болеют тоже десятками тысяч?
ковід це як вовк(санітар лісу) , прийшов, викосив всіх хто був небезпечний
У кацапов не вышло так. Без вакцинации вовк ест дальше.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 лип, 2021 23:34
Re: Эпидемия коронавируса в мире
[/quote]="5256918:budivelnik"]Так і в Україні помирають десятки..а вакцинацією і не пахне(в порівнянні з Британією[/quote]
А болеют тоже десятками тысяч?
У кацапов не вышло так. Без вакцинации вовк ест дальше.
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