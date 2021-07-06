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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3353335433553356
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 23:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

[/quote]="5256918:budivelnik"]Так і в Україні помирають десятки..а вакцинацією і не пахне(в порівнянні з Британією[/quote]
А болеют тоже десятками тысяч?


ковід це як вовк(санітар лісу) , прийшов, викосив всіх хто був небезпечний


У кацапов не вышло так. Без вакцинации вовк ест дальше.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 00:37

  Hotab написав:У кацапов не вышло так. Без вакцинации вовк ест дальше.

В РФ оптимизировали 60% инфекционного коечного фонда с врачами-специалистами. Когда туда заглянул ковид, то койки стали создавать, например, в НИИ медицины труда, исследовательском центре питания. Ну и так далее. Но специфика инфекционной больницы должна включать в себя условие, которое предотвращает смешивание инфекций. Условие реализуется через строительство спецбоксов. Прочел, что главврач "Коммунарки" утверждает, что в его больнице 30% больных умирает в первые три дня от гипоксии, лёгочной недостаточности, тромбообразования. Остальные, идя на поправку, от сепсиса. Тут возникает вопрос от какого сепсиса ? От болезни, которая вызвала коронавирус или внутрибольничной инфекции ? "Коммунарку" со своим индивидуальным эпидемиологическим отделением полностью отдали под ковидников, включая все остальные отделения. Главврач утверждает, что по больнице бродят синегнойная палочка, клебсиелла, золотистый стафилококк, кишечная палочка. 40% от внутрибольничной инфекции там приходится клебсиеллу. Удивительно, что главврач сам себя документирует, оглашая информацию в докладе. Вот так ковид и протестировал реформу здравоохранения.
tumos
 
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