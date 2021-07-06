А болеют тоже десятками тысяч?
ковід це як вовк(санітар лісу) , прийшов, викосив всіх хто був небезпечний
У кацапов не вышло так. Без вакцинации вовк ест дальше.
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Додано: Вів 06 лип, 2021 23:34
Re: Эпидемия коронавируса в мире
[/quote]="5256918:budivelnik"]Так і в Україні помирають десятки..а вакцинацією і не пахне(в порівнянні з Британією[/quote]
А болеют тоже десятками тысяч?
У кацапов не вышло так. Без вакцинации вовк ест дальше.
Додано: Сер 07 лип, 2021 00:37
В РФ оптимизировали 60% инфекционного коечного фонда с врачами-специалистами. Когда туда заглянул ковид, то койки стали создавать, например, в НИИ медицины труда, исследовательском центре питания. Ну и так далее. Но специфика инфекционной больницы должна включать в себя условие, которое предотвращает смешивание инфекций. Условие реализуется через строительство спецбоксов. Прочел, что главврач "Коммунарки" утверждает, что в его больнице 30% больных умирает в первые три дня от гипоксии, лёгочной недостаточности, тромбообразования. Остальные, идя на поправку, от сепсиса. Тут возникает вопрос от какого сепсиса ? От болезни, которая вызвала коронавирус или внутрибольничной инфекции ? "Коммунарку" со своим индивидуальным эпидемиологическим отделением полностью отдали под ковидников, включая все остальные отделения. Главврач утверждает, что по больнице бродят синегнойная палочка, клебсиелла, золотистый стафилококк, кишечная палочка. 40% от внутрибольничной инфекции там приходится клебсиеллу. Удивительно, что главврач сам себя документирует, оглашая информацию в докладе. Вот так ковид и протестировал реформу здравоохранения.
Додано: Сер 07 лип, 2021 04:46
Чё там у коцапов
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" предупредил о возможном росте смертности от коронавируса в пять раз.
В определенном проценте случаев, который, по всей видимости, будет постоянно увеличиваться, этот процент летальных случаев может исчисляться уже не 1-2%, а порядка 5-10%", - заявил Гинцбург.
"Поэтому вакцинация совершенно необходима как профилактическое средство от этого заболевания", - резюмировал он в ходе выступления.
При этом он ответил, что переболеть в легкой форме - не значит защититься, и надо вакцинироваться. "Это заболевание очень коварное, и просто переболеть в легкой форме - это не значит защититься от этого заболевания", - сказал он на пресс-конференции.
Между тем российские власти признали, что не смогут достичь поставленной цели провакцинировать 60% россиян к осени. По словам главы РАН Александра Сергеева, на данный момент в стране полностью провакцинированы лишь 11,5% граждан.
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