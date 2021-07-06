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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3353335433553356
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 10:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Почему у нас нельзя, чтобы противник вакцинации отказывалось от своей дозы Пфайзера (если заслуживает оную) в пользу молодого поклонника вакцинации?
У меня в семье трое имеют право на него (и не принимают) но мне приходилось за китайской бегать.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 11:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Slx написав:но мне приходилось за китайской бегат

Потому что с формальной точки зрения нет разделения вакцин на "лучше"/"хуже".И потому приоритетов в получении той или иной вакцины формально нет.
Hotab
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