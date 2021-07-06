|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 лип, 2021 10:46
Почему у нас нельзя, чтобы противник вакцинации отказывалось от своей дозы Пфайзера (если заслуживает оную) в пользу молодого поклонника вакцинации?
У меня в семье трое имеют право на него (и не принимают) но мне приходилось за китайской бегать.
-
Slx
-
-
- Повідомлень: 863
- З нами з: 23.07.18
- Подякував: 283 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 лип, 2021 11:01
Slx написав:
но мне приходилось за китайской бегат
Потому что с формальной точки зрения нет разделения вакцин на "лучше"/"хуже".И потому приоритетов в получении той или иной вакцины формально нет.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 4069
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 196 раз.
- Подякували: 1298 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 07 лип, 2021 12:35
Hotab написав: Slx написав:
но мне приходилось за китайской бегат
Потому что с формальной точки зрения нет разделения вакцин на "лучше"/"хуже".И потому приоритетов в получении той или иной вакцины формально нет.
Поэтому медиков и преподавателей потчуют только Пфайзером.
-
Slx
-
-
- Повідомлень: 863
- З нами з: 23.07.18
- Подякував: 283 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7555
|1841118
|
Вів 06 лип, 2021 14:46
ЛОБ