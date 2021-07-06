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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3353335433553356
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 10:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Почему у нас нельзя, чтобы противник вакцинации отказывалось от своей дозы Пфайзера (если заслуживает оную) в пользу молодого поклонника вакцинации?
У меня в семье трое имеют право на него (и не принимают) но мне приходилось за китайской бегать.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 11:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Slx написав:но мне приходилось за китайской бегат

Потому что с формальной точки зрения нет разделения вакцин на "лучше"/"хуже".И потому приоритетов в получении той или иной вакцины формально нет.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:35

  Hotab написав:
  Slx написав:но мне приходилось за китайской бегат

Потому что с формальной точки зрения нет разделения вакцин на "лучше"/"хуже".И потому приоритетов в получении той или иной вакцины формально нет.

Поэтому медиков и преподавателей потчуют только Пфайзером.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 14:04

  Slx написав:
  Hotab написав:
  Slx написав:но мне приходилось за китайской бегат

Потому что с формальной точки зрения нет разделения вакцин на "лучше"/"хуже".И потому приоритетов в получении той или иной вакцины формально нет.

Поэтому медиков и преподавателей потчуют только Пфайзером.

Не потому, что они самые ценные и самые нужные стране.
Скорее после сопоставления количества Пфайзера и количества этих групп. Решили,что на них хватит по две дозы.

Сейчас пересичным и Зенеку не колют. Прикинули,что остатки надо на вторую дозу тем,кто получил первую.А первоходцам ширяют китайца, его завались.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 14:48

Новая волна в Гешпании. Болеет в основном молодежь, у них примерно половина населения привита, в основном старшее поколение. Смертность невысокая по этой причине.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 15:02

  roberto dark написав:Паника нового правительства в Израиле, что ещё? Пытаются играть на опережение ибо ещё один локдаун для экономики будет иметь ОЧЕНЬ печальные последствия. Бюджет страны и так трещит по швам. До сих пор более 400 000 безработных на пособии.

богоизбранный народ не обязан работать, для этого есть все остальные :wink:
  Starikan написав:В институтах НАН Украины началась вакцинация Пфайзером.

частное предприятие в котором я работаю пока что формирует очередь желающих на пфайзер, как начнут колоть проинформирую общественность :)

tumos я конечно понимаю что в приличном обществе джентльменам верят на слово , но все-таки прошу приводить ссылки. Хотаба вон учил учил ... на короткое время помогло , потом опять ... веселые картинки стал постить
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 15:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Сейчас пересичным и Зенеку не колют. Прикинули,что остатки надо на вторую дозу тем,кто получил первую.А первоходцам ширяют китайца, его завались.
есть исследования которые озвучивал Комаровский что " смешивание " разных вакцин увеличивает количество антител :) , о коронаваке не слова :) а вот Астра зеника с пфайзером = бомбезно ( хорошо) работают вместе, адже лучше чем по отдельности. Гуглите это не эксклюзив , посему ссылки будут - должен же я пример показать !

https://www.bbc.com/news/health-57636356
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm ... id=3874014
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 8/7123308/
yama
 
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