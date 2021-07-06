Почему у нас нельзя, чтобы противник вакцинации отказывалось от своей дозы Пфайзера (если заслуживает оную) в пользу молодого поклонника вакцинации?
У меня в семье трое имеют право на него (и не принимают) но мне приходилось за китайской бегать.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 10:46
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Почему у нас нельзя, чтобы противник вакцинации отказывалось от своей дозы Пфайзера (если заслуживает оную) в пользу молодого поклонника вакцинации?
У меня в семье трое имеют право на него (и не принимают) но мне приходилось за китайской бегать.
Додано: Сер 07 лип, 2021 11:01
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Сер 07 лип, 2021 12:35
Додано: Сер 07 лип, 2021 14:04
Не потому, что они самые ценные и самые нужные стране.
Скорее после сопоставления количества Пфайзера и количества этих групп. Решили,что на них хватит по две дозы.
Сейчас пересичным и Зенеку не колют. Прикинули,что остатки надо на вторую дозу тем,кто получил первую.А первоходцам ширяют китайца, его завались.
Додано: Сер 07 лип, 2021 14:48
Новая волна в Гешпании. Болеет в основном молодежь, у них примерно половина населения привита, в основном старшее поколение. Смертность невысокая по этой причине.
Додано: Сер 07 лип, 2021 15:02
богоизбранный народ не обязан работать, для этого есть все остальные
частное предприятие в котором я работаю пока что формирует очередь желающих на пфайзер, как начнут колоть проинформирую общественность
tumos я конечно понимаю что в приличном обществе джентльменам верят на слово , но все-таки прошу приводить ссылки. Хотаба вон учил учил ... на короткое время помогло , потом опять ... веселые картинки стал постить
Додано: Сер 07 лип, 2021 15:12
Re: Эпидемия коронавируса в мире
есть исследования которые озвучивал Комаровский что " смешивание " разных вакцин увеличивает количество антител , о коронаваке не слова а вот Астра зеника с пфайзером = бомбезно ( хорошо) работают вместе, адже лучше чем по отдельности. Гуглите это не эксклюзив , посему ссылки будут - должен же я пример показать !
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