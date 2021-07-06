Почему у нас нельзя, чтобы противник вакцинации отказывалось от своей дозы Пфайзера (если заслуживает оную) в пользу молодого поклонника вакцинации? У меня в семье трое имеют право на него (и не принимают) но мне приходилось за китайской бегать.
roberto dark написав:Паника нового правительства в Израиле, что ещё? Пытаются играть на опережение ибо ещё один локдаун для экономики будет иметь ОЧЕНЬ печальные последствия. Бюджет страны и так трещит по швам. До сих пор более 400 000 безработных на пособии.
богоизбранный народ не обязан работать, для этого есть все остальные
Starikan написав:В институтах НАН Украины началась вакцинация Пфайзером.
частное предприятие в котором я работаю пока что формирует очередь желающих на пфайзер, как начнут колоть проинформирую общественность
tumos я конечно понимаю что в приличном обществе джентльменам верят на слово , но все-таки прошу приводить ссылки. Хотаба вон учил учил ... на короткое время помогло , потом опять ... веселые картинки стал постить
Hotab написав:Сейчас пересичным и Зенеку не колют. Прикинули,что остатки надо на вторую дозу тем,кто получил первую.А первоходцам ширяют китайца, его завались.
есть исследования которые озвучивал Комаровский что " смешивание " разных вакцин увеличивает количество антител , о коронаваке не слова а вот Астра зеника с пфайзером = бомбезно ( хорошо) работают вместе, адже лучше чем по отдельности. Гуглите это не эксклюзив , посему ссылки будут - должен же я пример показать !
Такие картинки надо узнавать с первой буквы. Ты же сам на этом сайте пасся когда-то. Минфин, ком.юа (естественно к минфинансов отношения не имеет,но пытаются давать правильную стату) . Ну и в принципе,тебе никто ничего не обязан)))
yama написав:есть исследования которые озвучивал
Есть исследования, а есть официальные протоколы. Кто будет их нарушать в угоду непроверенных исследований??
Согласно "ковидной" статистике Минздрава за последний месяц, применяемая для вакцинации населения в Израиле вакцина "Файзер" показывает пониженную эффективность при защите от заражения коронавирусом подтипа "дельта" ("индийский", B.1.617.2) по сравнению с исходной "уханьской" и даже "британской" ("альфа", B.1.1.7) коронавирусными вариациями.
По данным ведомства, снижение эффективности вакцины весьма существенно: после полного прививочного цикла (два укола) ее эффективность против "индийского" подтипа составляет 63%, тогда как против коронавирусных штаммов, близких к исходному, — не менее 90%.
В Минздраве отметили и небольшое снижение уровня защиты вакцины от тяжелого течения "ковида" при заражении коронавирусом типа "дельта". Среди вакцинированных "тяжелые" больные с коронавирусом этой вариации всего составляют 7%.