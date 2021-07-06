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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 лип, 2021 16:34
Hotab написав:ЛАД
, интересно, раьочекрестьянский Коронавак имеет такое исследование?)
К сожалению, не видел. Думаю, нет.
В Израиле таким не прививали.
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ЛАД
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ЛОБ