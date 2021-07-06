К сожалению, не видел. Думаю, нет.
В Израиле таким не прививали.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 16:34
Додано: Сер 07 лип, 2021 18:16
Професор генетичної епідеміології Королівського коледжу Лондона Тім Спектор назвав ознаки головного болю при коронавірусі. Про це повідомляє The Telegraph.
За словами фахівця, головний біль став найбільш частим симптомом зараження новими варіантами COVID-19. Дві третини заражених скаржаться на це, тоді як серед людей у віці старше 40 років цей симптом зустрічається в 50% випадків.
В більшості випадків пацієнти відчувають помірний або сильний біль, який триває від трьох до п’яти днів. Прийом анальгетиків при цьому не допомагає. Зазвичай біль відчувається з обох сторін голови, він може бути пульсуючим, гострим або давлячим. У 15 % пацієнтів це єдиний симптом зараження коронавірусною інфекцією.
Цікаво, який % безсимптомних у нових варіантів COVID-19
Додано: Сер 07 лип, 2021 18:26
А Ви з якою метою цікавитесь?
Якщо про коллективний імунітет, то забудьте -
92% безсимптомних через 6 місяців можуть захворіти повторно, тих хто перехворів з симптомами - 26%.
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