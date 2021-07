Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 3354335533563357 Додано: Сер 07 лип, 2021 16:34 Hotab написав: ЛАД , интересно, раьочекрестьянский Коронавак имеет такое исследование?) , интересно, раьочекрестьянский Коронавак имеет такое исследование?)

К сожалению, не видел. Думаю, нет.

К сожалению, не видел. Думаю, нет.

В Израиле таким не прививали.

За словами фахівця, головний біль став найбільш частим симптомом зараження новими варіантами COVID-19. Дві третини заражених скаржаться на це, тоді як серед людей у ​​віці старше 40 років цей симптом зустрічається в 50% випадків.

В більшості випадків пацієнти відчувають помірний або сильний біль, який триває від трьох до п’яти днів. Прийом анальгетиків при цьому не допомагає. Зазвичай біль відчувається з обох сторін голови, він може бути пульсуючим, гострим або давлячим. У 15 % пацієнтів це єдиний симптом зараження коронавірусною інфекцією.

Професор генетичної епідеміології Королівського коледжу Лондона Тім Спектор назвав ознаки головного болю при коронавірусі. Про це повідомляє The Telegraph.

За словами фахівця, головний біль став найбільш частим симптомом зараження новими варіантами COVID-19. Дві третини заражених скаржаться на це, тоді як серед людей у ​​віці старше 40 років цей симптом зустрічається в 50% випадків.

В більшості випадків пацієнти відчувають помірний або сильний біль, який триває від трьох до п'яти днів. Прийом анальгетиків при цьому не допомагає. Зазвичай біль відчувається з обох сторін голови, він може бути пульсуючим, гострим або давлячим. У 15 % пацієнтів це єдиний симптом зараження коронавірусною інфекцією.

Цікаво, який % безсимптомних у нових варіантів COVID-19

fler написав: Цікаво, який % безсимптомних у нових варіантів COVID-19



А Ви з якою метою цікавитесь?

Якщо про коллективний імунітет, то забудьте -



While the majority of people who had symptomatic disease did have measurable immune responses at six months post infection, a significant minority (17/66; 26%) did not. The vast majority of people who experienced asymptomatic disease (11/12; 92%) did not exhibit a measurable immune response at six months post infection. This implies that people who have previously been infected with COVID-19 should not assume they are automatically protected against reinfection and highlights the importance of everyone getting their COVID vaccination when they are offered it.



https://www.ox.ac.uk/news/2021-06-18-la ... oxford-led



