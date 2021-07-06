К сожалению, не видел. Думаю, нет.
В Израиле таким не прививали.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 лип, 2021 16:34
Додано: Сер 07 лип, 2021 18:16
Професор генетичної епідеміології Королівського коледжу Лондона Тім Спектор назвав ознаки головного болю при коронавірусі. Про це повідомляє The Telegraph.
За словами фахівця, головний біль став найбільш частим симптомом зараження новими варіантами COVID-19. Дві третини заражених скаржаться на це, тоді як серед людей у віці старше 40 років цей симптом зустрічається в 50% випадків.
В більшості випадків пацієнти відчувають помірний або сильний біль, який триває від трьох до п’яти днів. Прийом анальгетиків при цьому не допомагає. Зазвичай біль відчувається з обох сторін голови, він може бути пульсуючим, гострим або давлячим. У 15 % пацієнтів це єдиний симптом зараження коронавірусною інфекцією.
Цікаво, який % безсимптомних у нових варіантів COVID-19
Додано: Сер 07 лип, 2021 18:26
А Ви з якою метою цікавитесь?
Якщо про коллективний імунітет, то забудьте -
92% безсимптомних через 6 місяців можуть захворіти повторно, тих хто перехворів з симптомами - 26%.
Додано: Сер 07 лип, 2021 22:25
Цікаво Проверяем для Украины. Берем статистику, например,
За январь выявлено 164,4 тыс. заболевших. Как тут обсуждалось, точная цифра втрое больше. Ок. 164,4*3 = 493,2 тыс. Безсимптомных, согласно исследованиям, 80%, т.е. 394,6 тыс. Тогда через 6 мес., т.е за июль из них могут заболеть повторно 92 % или 363 тыс.чел.
С симптомами соответственно за январь 493,2*20%= 98,64 тыс.чел. Из них за июль могут заболеть повторно 26% или 25,65 тыс.чел. Это в день 828 чел. с симптомами и 11700 безсимптомных. Не наблюдается шото... Уже и опасные штаммы завезли, сняли карантин, многократно увеличилось число контактов, люди больше путешествуют. Полностью вакцинированных на сегодня 2,2%.
В чем дело? Где горы трупов? (с)
Додано: Сер 07 лип, 2021 22:34
Re: Эпидемия коронавируса в мире
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