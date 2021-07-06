tumos написав:

Hotab написав: У кацапов не вышло так. Без вакцинации вовк ест дальше. У кацапов не вышло так. Без вакцинации вовк ест дальше.

В РФ оптимизировали 60% инфекционного коечного фонда с врачами-специалистами. Когда туда заглянул ковид, то койки стали создавать, например, в НИИ медицины труда, исследовательском центре питания. Ну и так далее. Но специфика инфекционной больницы должна включать в себя условие, которое предотвращает смешивание инфекций. Условие реализуется через строительство спецбоксов. Прочел, что главврач "Коммунарки" утверждает, что в его больнице 30% больных умирает в первые три дня от гипоксии, лёгочной недостаточности, тромбообразования. Остальные, идя на поправку, от сепсиса. Тут возникает вопрос от какого сепсиса ? От болезни, вызванной коронавирусом или внутрибольничной инфекции ? "Коммунарку" со своим индивидуальным эпидемиологическим отделением полностью отдали под ковидников, включая все остальные отделения. Главврач утверждает, что по больнице бродят синегнойная палочка, клебсиелла, золотистый стафилококк, кишечная палочка. 40% от внутрибольничной инфекции там приходится клебсиеллу. Удивительно, что главврач сам себя документирует, оглашая информацию в докладе. Вот так ковид и протестировал реформу здравоохранения.