Професор генетичної епідеміології Королівського коледжу Лондона Тім Спектор назвав ознаки головного болю при коронавірусі. Про це повідомляє The Telegraph. За словами фахівця, головний біль став найбільш частим симптомом зараження новими варіантами COVID-19. Дві третини заражених скаржаться на це, тоді як серед людей у віці старше 40 років цей симптом зустрічається в 50% випадків. В більшості випадків пацієнти відчувають помірний або сильний біль, який триває від трьох до п’яти днів. Прийом анальгетиків при цьому не допомагає. Зазвичай біль відчувається з обох сторін голови, він може бути пульсуючим, гострим або давлячим. У 15 % пацієнтів це єдиний симптом зараження коронавірусною інфекцією. Цікаво, який % безсимптомних у нових варіантів COVID-19
fler написав:Цікаво, який % безсимптомних у нових варіантів COVID-19
А Ви з якою метою цікавитесь? Якщо про коллективний імунітет, то забудьте -
While the majority of people who had symptomatic disease did have measurable immune responses at six months post infection, a significant minority (17/66; 26%) did not. The vast majority of people who experienced asymptomatic disease (11/12; 92%) did not exhibit a measurable immune response at six months post infection. This implies that people who have previously been infected with COVID-19 should not assume they are automatically protected against reinfection and highlights the importance of everyone getting their COVID vaccination when they are offered it.
fler написав:Цікаво, який % безсимптомних у нових варіантів COVID-19
А Ви з якою метою цікавитесь? Якщо про коллективний імунітет, то забудьте - 92% безсимптомних через 6 місяців можуть захворіти повторно, тих хто перехворів з симптомами - 26%.
Цікаво Проверяем для Украины. Берем статистику, например, https://www.slovoidilo.ua/2021/03/03/in ... a-pomerlyx За январь выявлено 164,4 тыс. заболевших. Как тут обсуждалось, точная цифра втрое больше. Ок. 164,4*3 = 493,2 тыс. Безсимптомных, согласно исследованиям, 80%, т.е. 394,6 тыс. Тогда через 6 мес., т.е за июль из них могут заболеть повторно 92 % или 363 тыс.чел. С симптомами соответственно за январь 493,2*20%= 98,64 тыс.чел. Из них за июль могут заболеть повторно 26% или 25,65 тыс.чел.Это в день 828 чел. с симптомами и 11700 безсимптомных. Не наблюдается шото... Уже и опасные штаммы завезли, сняли карантин, многократно увеличилось число контактов, люди больше путешествуют. Полностью вакцинированных на сегодня 2,2%. В чем дело? Где горы трупов? (с)
Hotab написав:У кацапов не вышло так. Без вакцинации вовк ест дальше.
В РФ оптимизировали 60% инфекционного коечного фонда с врачами-специалистами. Когда туда заглянул ковид, то койки стали создавать, например, в НИИ медицины труда, исследовательском центре питания. Ну и так далее. Но специфика инфекционной больницы должна включать в себя условие, которое предотвращает смешивание инфекций. Условие реализуется через строительство спецбоксов. Прочел, что главврач "Коммунарки" утверждает, что в его больнице 30% больных умирает в первые три дня от гипоксии, лёгочной недостаточности, тромбообразования. Остальные, идя на поправку, от сепсиса. Тут возникает вопрос от какого сепсиса ? От болезни, вызванной коронавирусом или внутрибольничной инфекции ? "Коммунарку" со своим индивидуальным эпидемиологическим отделением полностью отдали под ковидников, включая все остальные отделения. Главврач утверждает, что по больнице бродят синегнойная палочка, клебсиелла, золотистый стафилококк, кишечная палочка. 40% от внутрибольничной инфекции там приходится клебсиеллу. Удивительно, что главврач сам себя документирует, оглашая информацию в докладе. Вот так ковид и протестировал реформу здравоохранения.
fler написав:Цікаво, який % безсимптомних у нових варіантів COVID-19
А Ви з якою метою цікавитесь? Якщо про коллективний імунітет, то забудьте - 92% безсимптомних через 6 місяців можуть захворіти повторно, тих хто перехворів з симптомами - 26%.
Цікаво Проверяем для Украины. Берем статистику, например, https://www.slovoidilo.ua/2021/03/03/in ... a-pomerlyx За январь выявлено 164,4 тыс. заболевших. Как тут обсуждалось, точная цифра втрое больше. Ок. 164,4*3 = 493,2 тыс. Безсимптомных, согласно исследованиям, 80%, т.е. 394,6 тыс. Тогда через 6 мес., т.е за июль из них могут заболеть повторно 92 % или 363 тыс.чел. С симптомами соответственно за январь 493,2*20%= 98,64 тыс.чел. Из них за июльмогут заболеть повторно 26% или 25,65 тыс.чел.Это в день 828 чел. с симптомами и 11700 безсимптомных. Не наблюдается шото... Уже и опасные штаммы завезли, сняли карантин, многократно увеличилось число контактов, люди больше путешествуют. Полностью вакцинированных на сегодня 2,2%. В чем дело? Где горы трупов? (с)
Могут не значит заболеют. Люди путешествуют больше, но всё же относительно немного и, думаю, намного меньше, чем в Европе. Да и к нам ездят мало. Кстати, как сейчас пускают в Украину? Из каких стран? Есть ограничения? В частности из России? Как-то прозевал такие сведения.