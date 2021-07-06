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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3355335633573358 Додано: Чет 08 лип, 2021 06:19 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: fler написав: IgA написав: [quote="5257347:fler"]Цікаво, який % безсимптомних у нових варіантів COVID-19 [quote="5257347:fler"]Цікаво, який % безсимптомних у нових варіантів COVID-19



А Ви з якою метою цікавитесь?

Якщо про коллективний імунітет, то забудьте -

92% безсимптомних через 6 місяців можуть захворіти повторно, тих хто перехворів з симптомами - 26%. А Ви з якою метою цікавитесь?Якщо про коллективний імунітет, то забудьте -92% безсимптомних через 6 місяців можуть захворіти повторно, тих хто перехворів з симптомами - 26%.



Цікаво Проверяем для Украины. Берем статистику, например, https://www.slovoidilo.ua/2021/03/03/in ... a-pomerlyx

За январь выявлено 164,4 тыс. заболевших. Как тут обсуждалось, точная цифра втрое больше. Ок. 164,4*3 = 493,2 тыс. Безсимптомных, согласно исследованиям, 80%, т.е. 394,6 тыс. Тогда через 6 мес., т.е за июль из них могут заболеть повторно 92 % или 363 тыс.чел.

С симптомами соответственно за январь 493,2*20%= 98,64 тыс.чел. Из них за июль могут заболеть повторно 26% или 25,65 тыс.чел. Это в день 828 чел. с симптомами и 11700 безсимптомных. Не наблюдается шото... Уже и опасные штаммы завезли, сняли карантин, многократно увеличилось число контактов, люди больше путешествуют. Полностью вакцинированных на сегодня 2,2%.

В чем дело? Где горы трупов? (с) ЦікавоПроверяем для Украины. Берем статистику, например,За январь выявлено 164,4 тыс. заболевших. Как тут обсуждалось, точная цифра втрое больше. Ок. 164,4*3 = 493,2 тыс., согласно исследованиям, 80%, т.е. 394,6 тыс. Тогда через 6 мес., т.еиз нихзаболеть повторно 92 % илисоответственно за январь 493,2*20%= 98,64 тыс.чел. Из нихзаболеть повторно 26% илиНе наблюдается шото...Уже и опасные штаммы завезли, сняли карантин, многократно увеличилось число контактов, люди больше путешествуют. Полностью вакцинированных на сегодня 2,2%.В чем дело? Где горы трупов? (с)

Могут не значит заболеют.

Люди путешествуют больше, но всё же относительно немного и, думаю, намного меньше, чем в Европе. Да и к нам ездят мало.

Кстати, как сейчас пускают в Украину? Из каких стран? Есть ограничения? В частности из России? Как-то прозевал такие сведения.[/quote]Из России ограничений не было весной. ПЦР тест надо было иметь только на руках ( отрицателный) Могут не значит заболеют.Люди путешествуют больше, но всё же относительно немного и, думаю, намного меньше, чем в Европе. Да и к нам ездят мало.Кстати, как сейчас пускают в Украину? Из каких стран? Есть ограничения? В частности из России? Как-то прозевал такие сведения.[/quote]Из России ограничений не было весной. ПЦР тест надо было иметь только на руках ( отрицателный) Binimovich Повідомлень: 4105 З нами з: 24.01.14 Подякував: 830 раз. Подякували: 637 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3355335633573358 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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