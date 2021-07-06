IgA написав:[quote="5257347:fler"]Цікаво, який % безсимптомних у нових варіантів COVID-19
А Ви з якою метою цікавитесь? Якщо про коллективний імунітет, то забудьте - 92% безсимптомних через 6 місяців можуть захворіти повторно, тих хто перехворів з симптомами - 26%.
Цікаво Проверяем для Украины. Берем статистику, например, https://www.slovoidilo.ua/2021/03/03/in ... a-pomerlyx За январь выявлено 164,4 тыс. заболевших. Как тут обсуждалось, точная цифра втрое больше. Ок. 164,4*3 = 493,2 тыс. Безсимптомных, согласно исследованиям, 80%, т.е. 394,6 тыс. Тогда через 6 мес., т.е за июль из них могут заболеть повторно 92 % или 363 тыс.чел. С симптомами соответственно за январь 493,2*20%= 98,64 тыс.чел. Из них за июльмогут заболеть повторно 26% или 25,65 тыс.чел.Это в день 828 чел. с симптомами и 11700 безсимптомных. Не наблюдается шото... Уже и опасные штаммы завезли, сняли карантин, многократно увеличилось число контактов, люди больше путешествуют. Полностью вакцинированных на сегодня 2,2%. В чем дело? Где горы трупов? (с)
Могут не значит заболеют. Люди путешествуют больше, но всё же относительно немного и, думаю, намного меньше, чем в Европе. Да и к нам ездят мало. Кстати, как сейчас пускают в Украину? Из каких стран? Есть ограничения? В частности из России? Как-то прозевал такие сведения.[/quote]Из России ограничений не было весной. ПЦР тест надо было иметь только на руках ( отрицателный)