Додано: Чет 08 лип, 2021 08:25

Binimovich написав: Могут не значит заболеют. Могут не значит заболеют.

А вы не стали даме рассказывать, что когда она предполагает "точная цифра втрое больше", то и ее "Это в день 828 чел. с симптомами и 11700 безсимптомных. Не наблюдается шото... " никак в статистике наблюдаться не может. Как и не наблюдалось (а лишь предполагалось ею) "493,2 тыс в январе". Дама в лучших традициях своего учителя-математика , там оперирует неофициальными, а в июле "не вижу шото официальных".При этом совершенно забыла свои же слова, что у нас сейчас тестируют только тяжёлых. Откуда взяться каким-либо цифрам.Ну и можно сказать о промежуточных предварительных выводах о вакцинации.1. В странах, которые привили хотя бы половину населения (а это в основном пожилая часть популяции), вновь пришедший вирус (ранее придушенный ограничениями) обновил рекорды заболеваемости зимы, но смертельных случаев стало в десятки раз меньше. (Бриты, Гешпанцы, Израиль) . Молодежь, даже непривитая, переносит легче. Привитые старички тоже не спешат умирать.2. В странах, где вакцинации (почти) не было, но вирус добрался, там и рекорды заболеваемости обновились, и вместе с этим и рекорды смертности обновились (Мордор).3. Украина. Высокая заболеваемость в весенние месяцы (апрель был самый смертоносный, +49% от обычного ежегодного количества смертей апреля) дала свежий иммунитет довольно большой прослойке населения. Лето мы проходим без вспышки. Но, предполагаю, осень "наша".