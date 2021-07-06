IgA написав:[quote="5257347:fler"]Цікаво, який % безсимптомних у нових варіантів COVID-19
А Ви з якою метою цікавитесь? Якщо про коллективний імунітет, то забудьте - 92% безсимптомних через 6 місяців можуть захворіти повторно, тих хто перехворів з симптомами - 26%.
Цікаво Проверяем для Украины. Берем статистику, например, https://www.slovoidilo.ua/2021/03/03/in ... a-pomerlyx За январь выявлено 164,4 тыс. заболевших. Как тут обсуждалось, точная цифра втрое больше. Ок. 164,4*3 = 493,2 тыс. Безсимптомных, согласно исследованиям, 80%, т.е. 394,6 тыс. Тогда через 6 мес., т.е за июль из них могут заболеть повторно 92 % или 363 тыс.чел. С симптомами соответственно за январь 493,2*20%= 98,64 тыс.чел. Из них за июльмогут заболеть повторно 26% или 25,65 тыс.чел.Это в день 828 чел. с симптомами и 11700 безсимптомных. Не наблюдается шото... Уже и опасные штаммы завезли, сняли карантин, многократно увеличилось число контактов, люди больше путешествуют. Полностью вакцинированных на сегодня 2,2%. В чем дело? Где горы трупов? (с)
Могут не значит заболеют. Люди путешествуют больше, но всё же относительно немного и, думаю, намного меньше, чем в Европе. Да и к нам ездят мало. Кстати, как сейчас пускают в Украину? Из каких стран? Есть ограничения? В частности из России? Как-то прозевал такие сведения.[/quote]Из России ограничений не было весной. ПЦР тест надо было иметь только на руках ( отрицателный)
А вы не стали даме рассказывать, что когда она предполагает "точная цифра втрое больше", то и ее "Это в день 828 чел. с симптомами и 11700 безсимптомных. Не наблюдается шото... " никак в статистике наблюдаться не может. Как и не наблюдалось (а лишь предполагалось ею) "493,2 тыс в январе". Дама в лучших традициях своего учителя-математика , там оперирует неофициальными, а в июле "не вижу шото официальных".
При этом совершенно забыла свои же слова, что у нас сейчас тестируют только тяжёлых. Откуда взяться каким-либо цифрам.
Ну и можно сказать о промежуточных предварительных выводах о вакцинации.
1. В странах, которые привили хотя бы половину населения (а это в основном пожилая часть популяции), вновь пришедший вирус (ранее придушенный ограничениями) обновил рекорды заболеваемости зимы, но смертельных случаев стало в десятки раз меньше. (Бриты, Гешпанцы, Израиль) . Молодежь, даже непривитая, переносит легче. Привитые старички тоже не спешат умирать. 2. В странах, где вакцинации (почти) не было, но вирус добрался, там и рекорды заболеваемости обновились, и вместе с этим и рекорды смертности обновились (Мордор). 3. Украина. Высокая заболеваемость в весенние месяцы (апрель был самый смертоносный, +49% от обычного ежегодного количества смертей апреля) дала свежий иммунитет довольно большой прослойке населения. Лето мы проходим без вспышки. Но, предполагаю, осень "наша".
Мизантрóп написав:Теперь не тело красит человека,а антитело
А Мизантроп в который раз заходит в топик исключительно с шуткой, которую встретил на просторах инета. Если что, мы тоже бываем в инете и тоже встречаем эти шутки там. Вы могли бы высказать свое мнение о covid-19
ЛАД Кстати, как сейчас пускают в Украину? Из каких стран? Есть ограничения? В частности из России?
Для граждан Украины или иностранцев с постоянным видом на жительство въезд из любой страны (исключения: с 02/07 РФ, Великобритания, Индия и Португалия ) - без ограничений. Для иностранцев без ПМЖ Украины - тест за 72 до въезда + страховка. Детям до 12 лет тест не нужен.
Для всех, кто был 7 дней из последних 14 на территории РФ, Великобритания, Индия и Португалия - дополнительно экспресс тест на границе. Детям до 12 лет он не нужен.
Упродовж липня група, до якої входять соціологи та медичні працівники, відвідують українські домогосподарства. Перші – проводять опитування, другі – безкоштовне тестування на антитіла. На даний час у дослідженні взяли участь близько 6 тис людей. 33% з них мають певний імунітет до коронавірусу.
Упродовж липня група, до якої входять соціологи та медичні працівники, відвідують українські домогосподарства. Перші – проводять опитування, другі – безкоштовне тестування на антитіла. На даний час у дослідженні взяли участь близько 6 тис людей. 33% з них мають певний імунітет до коронавірусу.
Упродовж липня група, до якої входять соціологи та медичні працівники, відвідують українські домогосподарства. Перші – проводять опитування, другі – безкоштовне тестування на антитіла. На даний час у дослідженні взяли участь близько 6 тис людей. 33% з них мають певний імунітет до коронавірусу.
1 33% до 40 млн= 13,2млн перехворівших 2 55000померлих/13,2 млн перехворівших=0,4% летальність
Як на мене ,ще парочку досліджень і летальність стане як в грипа.
Дисиденты в очередной раз показывают свое скудоумие. Одну цифру беру неофициальную, а вторую официальную. Бегите все сюда, я поймал учителя Флер!
А можно включить моск и придти к реальнее цифрам: умерло 100+ тысяч на момент (избыточная смертность с начала эпидемии), реально живёт в Украине 30 млн человек , а не сорок. И волшебным образом получаем 1% летальности. Который мы уже упоминали тут неоднократно, как наиболее реалистичный.
Hotab написав:Дисиденты в очередной раз показывают свое скудоумие. Одну цифру беру неофициальную, а вторую официальную. Бегите все сюда, я поймал учителя Флер!
А можно включить моск и придти к реальнее цифрам: умерло 100+ тысяч на момент (избыточная смертность с начала эпидемии), реально живёт в Украине 30 млн человек , а не сорок. И волшебным образом получаем 1% летальности. Который мы уже упоминали тут неоднократно, как наиболее реалистичный.
Ти труси на голові , а хрестик на фаберже натягуєш? Якщо заявляєш про невірність Одну цифру беру неофициальную, а вторую официальную. То якого милого реально живёт в Украине 30 млн человек , а не сорок. Може варто самому скористатись А можно включить моск
ПС А по суті все як завжди Різним заявкам про те що ті хто перехворів безсимптомно - не будуть мати імунітету - такі як ти вірять А те що вакцинація це -примусове зараження основною метою якого є перебіг хвороби безсимптомів - такі як ти й не знають...
Тому йди крути хвости коровам, бо гайки у вертольота навряд чи вийде, із- за таких як ти вертольоти падають..бо важчі від повітря.