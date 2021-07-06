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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3357335833593360>
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 09:39

  budivelnik написав:
  IgA написав:
Упродовж липня група, до якої входять соціологи та медичні працівники, відвідують українські домогосподарства. Перші – проводять опитування, другі – безкоштовне тестування на антитіла. На даний час у дослідженні взяли участь близько 6 тис людей. 33% з них мають певний імунітет до коронавірусу.

https://itc.ua/news/doslidzhennya-moz-t ... -covid-19/

Так и не нашли 50% переболевших
1 33% до 40 млн= 13,2млн перехворівших
2 55000померлих/13,2 млн перехворівших=0,4% летальність

Як на мене ,ще парочку досліджень і летальність стане як в грипа.

1. По той же ссылке читаем:
33% з них мають певний імунітет до коронавірусу.

На наступному етапі дослідження фахівці проведуть аналітичну роботу – визначать, яким чином антитіла утворились в організми людини. Важливо визначити, чи значною є частка тих, хто перехворів у легкій формі і навіть не здогадувався, що був інфікований.
.....
«Питання, на які ми маємо знати відповідь, якщо хочемо ефективно боротися з пандемією:

Який відсоток українців справді перехворів на коронавірус?
Як часто люди з антитілами інфікуються повторно?
Протягом якого періоду у людини в середньому залишаються антитіла після хвороби?»
— зазначив Михайло Радуцький.
....
...на поточну дату в Україні зробили понад 3 мільйони щеплень проти COVID-19

2. У нас когда-нибудь проводились исследования иммунитета к гриппу? Вы уверены в том, что при гриппе нет бессимптомных и все, переболевшие гриппом, обращались к врачу и, таким образом, учтены в статистике?
Стоит всё же во всех случаях пользоваться данными, полученными в сходных условиях, а не выбирать то, что выгодно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 09:50

  ЛАД написав:У нас когда-нибудь проводились исследования иммунитета к гриппу?
Я знаю наступне
1 Епідпоріг для грипу становить
на 100 000 населення
к-сть захворювань___рівень небезпеки
550 захворювань - низький
700 захворювань - середній
900 захворювань - високий
Це точно пораховано
2 По ковіду у нас було максимум на 100 000 осіб
14 днів(заразність ковіду)*20000захворювань на добу*100 000/40 000 000=700
Станом на сьогодні 64000хворих*100000/40млн=160

Так що все всі рахують...кому треба реально знати
Але разом з тим, тих хто не рахує і вірить на слово - не гріх і сцаними ганчірками поганяти....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 09:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:То якого милого

Будивельнык, ты краски нанюхался??

Я тебе ещё раз говорю:
Или берём все цифры официальные:
1. 40 млн населения
2. Переболело 2,23 млн
3. Умерло от Ковид 55 тысяч
И получаем 2+% летальности.
Или все неофициальные:
1. 30 млн населения
2. Переболело треть от них , то есть 10 млн
3. Умерло 100+ тысяч (избыточная смертность за время эпидемии в Украине).
И получаем 1+% летальности.
Не надо елозить тухесом сразу на двух стульях.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 08 лип, 2021 09:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 09:56

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:У нас когда-нибудь проводились исследования иммунитета к гриппу?
Я знаю наступне
1 Епідпоріг для грипу становить
на 100 000 населення
к-сть захворювань___рівень небезпеки
550 захворювань - низький
700 захворювань - середній
900 захворювань - високий
Це точно пораховано
2 По ковіду у нас було максимум на 100 000 осіб
14 днів(заразність ковіду)*20000захворювань на добу*100 000/40 000 000=700
Станом на сьогодні 64000хворих*100000/40млн=160
....

Думаю, Вы знаете, что эпидпорог для разных заболеваний разный. Не подскажете, какой эпидпорог, например, у кори? Так что не стоит так прямолинейно сравнивать.

И ещё цитата к предыдущему посту:
Кроме того, ученые отмечают, что индийский вариант COVID-19 очень похож на обычную простуду и поэтому люди не воспринимают его серьёзно. В связи с этим эксперты рекомендуют при появлении симптомов заболевания сдать тест на коронавирус, чтобы сократить распространение заболевания.

https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/5654783-simptomyi-koronavirusa-izmenilis-iz-za-mutatsiy-uchenyie-predstavili-novyie-dannyie.html
При гриппе такое не наблюдалось?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:03

  TUR написав:.....
Для иностранцев без ПМЖ Украины - тест за 72 до въезда + страховка. Детям до 12 лет тест не нужен.
.....

Спасибо за подробный ответ.
Не понятен такой либерализм. Хотя, подозреваю, что к нам очень мало ездят и так. Возможно, поэтому решили, что нет смысла ограничивать?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:При гриппе такое не наблюдалось?
1 Різні підвиди хвороб - проходять по різному
2 Різні організми людей - по різному реагують навіть на однакові хвороби , а деякі особи однаково реагують на різні хвороби

Звідси висновок
Дивимось на
а - шкоду від самої хвороби ( 55000+смертей в загальній кількості у 1 млн+смертей за останні 19 місяців в Україні)
б - шкоду яку наносить сама боротьба з хворобою ( тих самих 30000 додаткової смертності на тих самих 1 млн за 19 місяців в Україні + приблизно мінус 10000 народжень( це вже з врахуванням того що народжуваність падає)

І ставимо самі собі запитання
Може
а - не так боремось
б - не з тим боремось?

Що змінилось за 19 останніх місців?
Нічого ,вакцинація 1 млн і перехворівших 2-12 млн ???
А смертність в середньому за добу в червні 2020 - 10 осіб і дикий карантин
_____________в середньому за добу в червні 2021 - 70 осіб і повна відсутність карантину


Може повірите, що ті в кого є вся необхідна інформація зрозуміли ,що подальша боротьба з ковідом у вчорашніх формах є недоцільною..і ведеться виключно для того щоб не нести відповідальність за тупі рішення січня2020-травень 2021?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:11

  budivelnik написав:Епідпоріг для грипу становить
на 100 000 населення


Епідпоріг це похідна від R (спрощенно - заразність) і для ковіду він вищий ніж для гриппу, у всякому разі поки більша частина населення не хворіла. Також це число вище для нових штаммів типу британського та індійського. Тому це порівняння апельсинів та яблук, так само як і випадку порівняння смертності від гриппу, де тестують тільки складні випадки.
В Англії від 4 до більше 20 тис загиблих від грипу за сезон - https://www.bbc.co.uk/news/health-57678942
Від ковіду - більше 120 тис, і це з двома локдаунами.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:15

  IgA написав:у всякому разі поки більша частина населення не хворіла.
Новий штам від якого населення не хворіло..привело до більшої кількості смертей в основному у групі 60+...
Що ще потрібно ,щоб зрозуміти
а - вакцинувати треба тільки тих хто може реально померти(тобто групу 60+)
б - для групи 40- вакцинація потрібна що мертвому припарка - вони вакцинуються природнім шляхом перехворівши безсимптомно
в - чим довше бушує ковід з його різновидами - тим менше він небезпечний..
Просто порівняйте кількість хворих і смертей на початку
і кількість хворих і смертей зараз
Летальність падає семимильними кроками...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:19

Кстати, о России.
Зимние пики по ежедневной заболеваемости пока не преодолели, а вот по ежедневной смертности новые рекорды - за 06.07 737 смертей. Зимний рекорд был 24.12.20 - 635 смертей.
При этом въезд иностранцев в РФ давно запрещён, а из РФ в Украину почему-то нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:21

  budivelnik написав:а - вакцинувати треба тільки тих хто може реально померти(тобто групу 60+)
б - для групи 40- вакцинація потрібна що мертвому припарка - вони вакцинуються природнім шляхом перехворівши безсимптомно
в - чим довше бушує ковід з його різновидами - тим менше він небезпечний..


а - вакцинувати потрібно в першу чергу
б - хворіють безсимптомно не всі і погіршують своє здоровя при цьому, плюс переносять ковід і виводять нові штами
в - поки що він став тільки більш заразним
IgA
 
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