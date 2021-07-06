Упродовж липня група, до якої входять соціологи та медичні працівники, відвідують українські домогосподарства. Перші – проводять опитування, другі – безкоштовне тестування на антитіла. На даний час у дослідженні взяли участь близько 6 тис людей. 33% з них мають певний імунітет до коронавірусу.
1 33% до 40 млн= 13,2млн перехворівших 2 55000померлих/13,2 млн перехворівших=0,4% летальність
Як на мене ,ще парочку досліджень і летальність стане як в грипа.
1. По той же ссылке читаем:
33% з них мають певний імунітет до коронавірусу.
На наступному етапі дослідження фахівці проведуть аналітичну роботу – визначать, яким чином антитіла утворились в організми людини. Важливо визначити, чи значною є частка тих, хто перехворів у легкій формі і навіть не здогадувався, що був інфікований. ..... «Питання, на які ми маємо знати відповідь, якщо хочемо ефективно боротися з пандемією:
Який відсоток українців справді перехворів на коронавірус? Як часто люди з антитілами інфікуються повторно? Протягом якого періоду у людини в середньому залишаються антитіла після хвороби?» — зазначив Михайло Радуцький. .... ...на поточну дату в Україні зробили понад 3 мільйони щеплень проти COVID-19
2. У нас когда-нибудь проводились исследования иммунитета к гриппу? Вы уверены в том, что при гриппе нет бессимптомных и все, переболевшие гриппом, обращались к врачу и, таким образом, учтены в статистике? Стоит всё же во всех случаях пользоваться данными, полученными в сходных условиях, а не выбирать то, что выгодно.
ЛАД написав:У нас когда-нибудь проводились исследования иммунитета к гриппу?
Я знаю наступне 1 Епідпоріг для грипу становить на 100 000 населення к-сть захворювань___рівень небезпеки 550 захворювань - низький 700 захворювань - середній 900 захворювань - високий Це точно пораховано 2 По ковіду у нас було максимум на 100 000 осіб 14 днів(заразність ковіду)*20000захворювань на добу*100 000/40 000 000=700 Станом на сьогодні 64000хворих*100000/40млн=160
Так що все всі рахують...кому треба реально знати Але разом з тим, тих хто не рахує і вірить на слово - не гріх і сцаними ганчірками поганяти....
Я тебе ещё раз говорю: Или берём все цифры официальные: 1. 40 млн населения 2. Переболело 2,23 млн 3. Умерло от Ковид 55 тысяч И получаем 2+% летальности. Или все неофициальные: 1. 30 млн населения 2. Переболело треть от них , то есть 10 млн 3. Умерло 100+ тысяч (избыточная смертность за время эпидемии в Украине). И получаем 1+% летальности. Не надо елозить тухесом сразу на двух стульях.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 08 лип, 2021 09:57, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:У нас когда-нибудь проводились исследования иммунитета к гриппу?
Я знаю наступне 1 Епідпоріг для грипу становить на 100 000 населення к-сть захворювань___рівень небезпеки 550 захворювань - низький 700 захворювань - середній 900 захворювань - високий Це точно пораховано 2 По ковіду у нас було максимум на 100 000 осіб 14 днів(заразність ковіду)*20000захворювань на добу*100 000/40 000 000=700 Станом на сьогодні 64000хворих*100000/40млн=160 ....
Думаю, Вы знаете, что эпидпорог для разных заболеваний разный. Не подскажете, какой эпидпорог, например, у кори? Так что не стоит так прямолинейно сравнивать.
И ещё цитата к предыдущему посту:
Кроме того, ученые отмечают, что индийский вариант COVID-19 очень похож на обычную простуду и поэтому люди не воспринимают его серьёзно. В связи с этим эксперты рекомендуют при появлении симптомов заболевания сдать тест на коронавирус, чтобы сократить распространение заболевания.
1 Різні підвиди хвороб - проходять по різному 2 Різні організми людей - по різному реагують навіть на однакові хвороби , а деякі особи однаково реагують на різні хвороби
Звідси висновок Дивимось на а - шкоду від самої хвороби ( 55000+смертей в загальній кількості у 1 млн+смертей за останні 19 місяців в Україні) б - шкоду яку наносить сама боротьба з хворобою ( тих самих 30000 додаткової смертності на тих самих 1 млн за 19 місяців в Україні + приблизно мінус 10000 народжень( це вже з врахуванням того що народжуваність падає)
І ставимо самі собі запитання Може а - не так боремось б - не з тим боремось?
Що змінилось за 19 останніх місців? Нічого ,вакцинація 1 млн і перехворівших 2-12 млн ??? А смертність в середньому за добу в червні 2020 - 10 осіб і дикий карантин _____________в середньому за добу в червні 2021 - 70 осіб і повна відсутність карантину
Може повірите, що ті в кого є вся необхідна інформація зрозуміли ,що подальша боротьба з ковідом у вчорашніх формах є недоцільною..і ведеться виключно для того щоб не нести відповідальність за тупі рішення січня2020-травень 2021?
budivelnik написав:Епідпоріг для грипу становить на 100 000 населення
Епідпоріг це похідна від R (спрощенно - заразність) і для ковіду він вищий ніж для гриппу, у всякому разі поки більша частина населення не хворіла. Також це число вище для нових штаммів типу британського та індійського. Тому це порівняння апельсинів та яблук, так само як і випадку порівняння смертності від гриппу, де тестують тільки складні випадки. В Англії від 4 до більше 20 тис загиблих від грипу за сезон - https://www.bbc.co.uk/news/health-57678942 Від ковіду - більше 120 тис, і це з двома локдаунами.
IgA написав:у всякому разі поки більша частина населення не хворіла.
Новий штам від якого населення не хворіло..привело до більшої кількості смертей в основному у групі 60+... Що ще потрібно ,щоб зрозуміти а - вакцинувати треба тільки тих хто може реально померти(тобто групу 60+) б - для групи 40- вакцинація потрібна що мертвому припарка - вони вакцинуються природнім шляхом перехворівши безсимптомно в - чим довше бушує ковід з його різновидами - тим менше він небезпечний.. Просто порівняйте кількість хворих і смертей на початку і кількість хворих і смертей зараз Летальність падає семимильними кроками...
Кстати, о России. Зимние пики по ежедневной заболеваемости пока не преодолели, а вот по ежедневной смертности новые рекорды - за 06.07 737 смертей. Зимний рекорд был 24.12.20 - 635 смертей. При этом въезд иностранцев в РФ давно запрещён, а из РФ в Украину почему-то нет.
budivelnik написав:а - вакцинувати треба тільки тих хто може реально померти(тобто групу 60+) б - для групи 40- вакцинація потрібна що мертвому припарка - вони вакцинуються природнім шляхом перехворівши безсимптомно в - чим довше бушує ковід з його різновидами - тим менше він небезпечний..
а - вакцинувати потрібно в першу чергу б - хворіють безсимптомно не всі і погіршують своє здоровя при цьому, плюс переносять ковід і виводять нові штами в - поки що він став тільки більш заразним