Ну давайте поривняем:
Сейчас в Украине , в июле, летальность 4.5%
Сейчас в России летальность 3%
А средняя за год + пандемии сложилась 2-2.5%.
Так сейчас выше или ниже???
Ну а у тех стран , где провакцинировались, конечно упала. Ожидаемо.
Как-то вот "само" никак не выходит снизить летальность, чтоб "как у гриппа".
З.Ы. А у Мордора так вообще цифры и болезней,и смертности, снова на прошлых пиках. Нет снижения.
А в Украине пики были в апреле,хотя казалось осенью-зимой все "получили природный иммунитет". Так где тенденция на снижение хоть какого-то показателя???