budivelnik написав:а - вакцинувати треба тільки тих хто може реально померти(тобто групу 60+) б - для групи 40- вакцинація потрібна що мертвому припарка - вони вакцинуються природнім шляхом перехворівши безсимптомно в - чим довше бушує ковід з його різновидами - тим менше він небезпечний..
а - вакцинувати потрібно в першу чергу б - хворіють безсимптомно не всі і погіршують своє здоровя при цьому, плюс переносять ковід і виводять нові штами в - поки що він став тільки більш заразним
Особисто мене не лякає слово - більш заразний...як правило воно йде в парі з менш летальний... І якщо це чергова різновидність грипу..то чим вона більш заразна - тим швидше минеться..і перетвориться в старомодний грип(до якого вже давно всі звикли і від якого вакцинується 0,1 млн осіб в рік в Україні, але який також колись був страшною напастью.
budivelnik написав:..... 1 Різні підвиди хвороб - проходять по різному 2 Різні організми людей - по різному реагують навіть на однакові хвороби , а деякі особи однаково реагують на різні хвороби
Капитан Очевидность.
І ставимо самі собі запитання Може а - не так боремось
Може і не так. Але Ваші пропозиції (хай більше хворіють задля "стадного імунітету") ще гірші.
б - не з тим боремось?
Боремось з ковідом. А з чим треба?
А смертність в середньому за добу в червні 2020 - 10 осіб і дикий карантин
Не смешно. "В червні 2020" карантин был, а вот эпидемии у насещё не было. Но паника уже была. После китайских сообщений и быстрого роста в Европе и новостей из Италии.
Може повірите, що ті в кого є вся необхідна інформація зрозуміли ,що подальша боротьба з ковідом у вчорашніх формах є недоцільною..і ведеться виключно для того щоб не нести відповідальність за тупі рішення січня2020-травень 2021?
"тупі рішення"... Насколько помню, в январе-феврале никаких решений у нас ещё вообще не было. И какие "умные" решения можно было принимать в январе-мае 2020, когда о ковиде практически ничего не знали?
Понимаю, что спорить с Вами бесполезно. Пишу для тех, кто, возможно, читает Ваши посты и не очень знаком с вопросом.