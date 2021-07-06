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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3357335833593360
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Просто порівняйте кількість хворих і смертей на початку
і кількість хворих і смертей зараз

Ну давайте поривняем:

Сейчас в Украине , в июле, летальность 4.5%
Зображення
Сейчас в России летальность 3%

Зображення



А средняя за год + пандемии сложилась 2-2.5%.
Так сейчас выше или ниже???


Ну а у тех стран , где провакцинировались, конечно упала. Ожидаемо.

Как-то вот "само" никак не выходит снизить летальность, чтоб "как у гриппа".

З.Ы. А у Мордора так вообще цифры и болезней,и смертности, снова на прошлых пиках. Нет снижения.

А в Украине пики были в апреле,хотя казалось осенью-зимой все "получили природный иммунитет". Так где тенденция на снижение хоть какого-то показателя???
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 08 лип, 2021 10:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:25

  IgA написав:
  budivelnik написав:а - вакцинувати треба тільки тих хто може реально померти(тобто групу 60+)
б - для групи 40- вакцинація потрібна що мертвому припарка - вони вакцинуються природнім шляхом перехворівши безсимптомно
в - чим довше бушує ковід з його різновидами - тим менше він небезпечний..
а - вакцинувати потрібно в першу чергу
б - хворіють безсимптомно не всі і погіршують своє здоровя при цьому, плюс переносять ковід і виводять нові штами
в - поки що він став тільки більш заразним
Особисто мене не лякає слово - більш заразний...як правило воно йде в парі з менш летальний...
І якщо це чергова різновидність грипу..то чим вона більш заразна - тим швидше минеться..і перетвориться в старомодний грип(до якого вже давно всі звикли і від якого вакцинується 0,1 млн осіб в рік в Україні, але який також колись був страшною напастью.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Особисто мене не лякає слово

Особысто тут вообще мало кого что лякае. Потому что мы о фактах, а не о чувствах.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 11:10

  budivelnik написав:....
Особисто мене не лякає слово - більш заразний...як правило воно йде в парі з менш летальний...

:?:
Это откуда такой вывод?
І якщо це чергова різновидність грипу..

А якщо ні?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 11:38

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:....
Особисто мене не лякає слово - більш заразний...як правило воно йде в парі з менш летальний...

:?:
Это откуда такой вывод?
І якщо це чергова різновидність грипу..

А якщо ні?

А тогда будет "ну, не прокатило -- вычеркиваем" :lol: -- ну ошибся, с кем не бывает. :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 11:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _hunter написав:тогда будет "ну, не прокатило -- вычеркиваем" -- ну ошибся, с кем не бывает.

Та канеш... :D
Когда это такое с ним было?))
Будет "невіглас не зрозумів і добрехав", " Не знаю,що там собі додумала твоя хвороблива уява, я взагалі не це мав на увазі".
:lol: :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 11:48

  budivelnik написав:.....
1 Різні підвиди хвороб - проходять по різному
2 Різні організми людей - по різному реагують навіть на однакові хвороби , а деякі особи однаково реагують на різні хвороби

Капитан Очевидность. :)

І ставимо самі собі запитання
Може
а - не так боремось
Може і не так.
Але Ваші пропозиції (хай більше хворіють задля "стадного імунітету") ще гірші.
б - не з тим боремось?

Боремось з ковідом.
А з чим треба?

А смертність в середньому за добу в червні 2020 - 10 осіб і дикий карантин

Не смешно.
"В червні 2020" карантин был, а вот эпидемии у нас ещё не было. Но паника уже была. После китайских сообщений и быстрого роста в Европе и новостей из Италии.

Може повірите, що ті в кого є вся необхідна інформація зрозуміли ,що подальша боротьба з ковідом у вчорашніх формах є недоцільною..і ведеться виключно для того щоб не нести відповідальність за тупі рішення січня2020-травень 2021?

"тупі рішення"...
Насколько помню, в январе-феврале никаких решений у нас ещё вообще не было.
И какие "умные" решения можно было принимать в январе-мае 2020, когда о ковиде практически ничего не знали?

Понимаю, что спорить с Вами бесполезно. Пишу для тех, кто, возможно, читает Ваши посты и не очень знаком с вопросом.
ЛАД
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