budivelnik написав:а - вакцинувати треба тільки тих хто може реально померти(тобто групу 60+) б - для групи 40- вакцинація потрібна що мертвому припарка - вони вакцинуються природнім шляхом перехворівши безсимптомно в - чим довше бушує ковід з його різновидами - тим менше він небезпечний..
а - вакцинувати потрібно в першу чергу б - хворіють безсимптомно не всі і погіршують своє здоровя при цьому, плюс переносять ковід і виводять нові штами в - поки що він став тільки більш заразним
Особисто мене не лякає слово - більш заразний...як правило воно йде в парі з менш летальний... І якщо це чергова різновидність грипу..то чим вона більш заразна - тим швидше минеться..і перетвориться в старомодний грип(до якого вже давно всі звикли і від якого вакцинується 0,1 млн осіб в рік в Україні, але який також колись був страшною напастью.
budivelnik написав:..... 1 Різні підвиди хвороб - проходять по різному 2 Різні організми людей - по різному реагують навіть на однакові хвороби , а деякі особи однаково реагують на різні хвороби
Капитан Очевидность.
І ставимо самі собі запитання Може а - не так боремось
Може і не так. Але Ваші пропозиції (хай більше хворіють задля "стадного імунітету") ще гірші.
б - не з тим боремось?
Боремось з ковідом. А з чим треба?
А смертність в середньому за добу в червні 2020 - 10 осіб і дикий карантин
Не смешно. "В червні 2020" карантин был, а вот эпидемии у насещё не было. Но паника уже была. После китайских сообщений и быстрого роста в Европе и новостей из Италии.
Може повірите, що ті в кого є вся необхідна інформація зрозуміли ,що подальша боротьба з ковідом у вчорашніх формах є недоцільною..і ведеться виключно для того щоб не нести відповідальність за тупі рішення січня2020-травень 2021?
"тупі рішення"... Насколько помню, в январе-феврале никаких решений у нас ещё вообще не было. И какие "умные" решения можно было принимать в январе-мае 2020, когда о ковиде практически ничего не знали?
Понимаю, что спорить с Вами бесполезно. Пишу для тех, кто, возможно, читает Ваши посты и не очень знаком с вопросом.
fler написав:.. головний біль став найбільш частим симптомом зараження новими варіантами COVID-19...
із особистого досвіду головний біль був і при "старій" версії. Я Вперше сьогодні з жовтня місяця відчув запах кави...я в шоці ... це для мене як щось нове і не відоме довго не міг зрозуміти що це пахне так класно
IgA написав:
Упродовж липня група, до якої входять соціологи та медичні працівники, відвідують українські домогосподарства. Перші – проводять опитування, другі – безкоштовне тестування на антитіла. На даний час у дослідженні взяли участь близько 6 тис людей. 33% з них мають певний імунітет до коронавірусу.
yama написав:даже экс-министр Гончарук и то больше 30 насчитал
Гончарук ничего не считал, по крайней мере ко мне ни он, ни его представители не приходили. Считал Димон Дубилет. Методику целиком он не стал статистам озвучивать,просто что-то сказал, статисты поржали. Ещё они поржали с того,что он "как сейчас делают в мире" использовал метод мобильных телефонов (активных в сети). Только в мире это делают иначе: имеют цифру населения (по переписи), а по методу "смартфоны в сети" определяют количество людей в определенных районах (кварталах) на момент. Димас же от обратного пошел, этим способом считал население в стране. Очень хотел сэкономить денег и не проводить в 2020 году запланированную перепись. Ну зелёные они такие...
Что касается населения Украины. 20 лет без переписи. В оф.цифру 41 лям входит ОРДЛО (но не входит Крым и Севас). В оф.цифру 41 млн входят все, кто однажды получил укр.паспорт и уехал в западном и северо-восточном направлении. Давно там живёт (с новым паспортом, или без него) , но никто его не лишал укр. гражданства, статисты его считают.
Почему вашим 30 млн мы должны верить
Угомонись. Мне вообще все равно,во что ты там себе веришь.