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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3358335933603361
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 15:04

  yama написав:33% мало ?


для колективного імунітету мало

  yama написав:звідки відоме це число ? так швидко ? які дослідження це вказують ? Мені чітко здається що довідник з якого ці більші цифри беруться - Стеля

https://www.bloomberg.com/news/articles ... -quicktake
ухань - 2.4-2.6, альфа - 4-5, дельта - 5-8, данні з ланцету
Там ще порівняння коронаваку з пфайзером (спойлер - могло бути й гірше)

  yama написав:є кардинально протилежна думка, о вакциновані якраз і сприяють виведенню нового штаму


Де з нею можна ознайомитись?
IgA
 
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