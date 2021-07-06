для колективного імунітету мало
ухань - 2.4-2.6, альфа - 4-5, дельта - 5-8, данні з ланцету
Там ще порівняння коронаваку з пфайзером (спойлер - могло бути й гірше)
Де з нею можна ознайомитись?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 лип, 2021 15:04
для колективного імунітету мало
ухань - 2.4-2.6, альфа - 4-5, дельта - 5-8, данні з ланцету
Там ще порівняння коронаваку з пфайзером (спойлер - могло бути й гірше)
Де з нею можна ознайомитись?
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