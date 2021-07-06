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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3358335933603361
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 15:04

  yama написав:33% мало ?


для колективного імунітету мало

  yama написав:звідки відоме це число ? так швидко ? які дослідження це вказують ? Мені чітко здається що довідник з якого ці більші цифри беруться - Стеля

https://www.bloomberg.com/news/articles ... -quicktake
ухань - 2.4-2.6, альфа - 4-5, дельта - 5-8, данні з ланцету
Там ще порівняння коронаваку з пфайзером (спойлер - могло бути й гірше)

  yama написав:є кардинально протилежна думка, о вакциновані якраз і сприяють виведенню нового штаму


Де з нею можна ознайомитись?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 16:46

Кто там юморил "гы-гы-гы -- я просто справку о вакцинации куплю"? -- вон, "одни" уже допокупались.
Министерство туризма объявило в воскресенье, что Греция потребует отрицательный тест на коронавирус от всех пассажиров, прибывающих из России, даже если они были вакцинированы, из-за быстрого роста числа случаев заболевания в РФ.
...
Граждане России могут въехать в Грецию, если «им поставлен отрицательный результат лабораторного исследования с помощью ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 или экспресс-теста на антигены коронавируса (экспресс-тест COVID). Граждане РФ должны быть диагностированными отрицательно в ходе обязательного лабораторного теста с помощью ПЦР или с использованием экспресс-теста на антиген коронавируса COVID-19 в точках въезда, с пребыванием в зоне контроля до выдачи результата проверки и с обязательным временным ограничением в случае положительного результата».
...
Причину в «Правительственном вестнике» не называют, но, по данным "Р.А.", это связано с массовыми продажами поддельных сертификатов о вакцинации и невозможности их сверки, как это, для примера, сделано в Евросоюзе.

https://rua.gr/tur/news/42399
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