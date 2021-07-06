Кто там юморил "гы-гы-гы -- я просто справку о вакцинации куплю"? -- вон, "одни" уже допокупались.
Министерство туризма объявило в воскресенье, что Греция потребует отрицательный тест на коронавирус от всех пассажиров, прибывающих из России, даже если они были вакцинированы, из-за быстрого роста числа случаев заболевания в РФ. ... Граждане России могут въехать в Грецию, если «им поставлен отрицательный результат лабораторного исследования с помощью ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 или экспресс-теста на антигены коронавируса (экспресс-тест COVID). Граждане РФ должны быть диагностированными отрицательно в ходе обязательного лабораторного теста с помощью ПЦР или с использованием экспресс-теста на антиген коронавируса COVID-19 в точках въезда, с пребыванием в зоне контроля до выдачи результата проверки и с обязательным временным ограничением в случае положительного результата». ... Причину в «Правительственном вестнике» не называют, но, по данным "Р.А.", это связано с массовыми продажами поддельных сертификатов о вакцинации и невозможности их сверки, как это, для примера, сделано в Евросоюзе.
budivelnik написав:а - вакцинувати треба тільки тих хто може реально померти(тобто групу 60+) б - для групи 40- вакцинація потрібна що мертвому припарка - вони вакцинуються природнім шляхом перехворівши безсимптомно в - чим довше бушує ковід з його різновидами - тим менше він небезпечний..
а - вакцинувати потрібно в першу чергу б - хворіють безсимптомно не всі і погіршують своє здоровя при цьому, плюс переносять ковід і виводять нові штами в - поки що він став тільки більш заразним
Так для того і написав Для тих,в кого ймовірність захворіти з можливістю летального результату(група60+) - нехай вакцинуються, носять маски,зайвий раз не зявляються в публічних місцях..і так далі. Для всіх інших(група40-) - ковіду треба боятись так само як вони зараз бояться грипу...бо для них що ковід,що грип, що похмілля - мають однакову небезпеку