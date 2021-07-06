для колективного імунітету мало
ухань - 2.4-2.6, альфа - 4-5, дельта - 5-8, данні з ланцету
Там ще порівняння коронаваку з пфайзером (спойлер - могло бути й гірше)
Де з нею можна ознайомитись?
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Додано: Чет 08 лип, 2021 15:04
для колективного імунітету мало
ухань - 2.4-2.6, альфа - 4-5, дельта - 5-8, данні з ланцету
Там ще порівняння коронаваку з пфайзером (спойлер - могло бути й гірше)
Де з нею можна ознайомитись?
Додано: Чет 08 лип, 2021 16:46
Кто там юморил "гы-гы-гы -- я просто справку о вакцинации куплю"? -- вон, "одни" уже допокупались.
Додано: Чет 08 лип, 2021 19:03
Так для того і написав
Для тих,в кого ймовірність захворіти з можливістю летального результату(група60+) - нехай вакцинуються, носять маски,зайвий раз не зявляються в публічних місцях..і так далі.
Для всіх інших(група40-) - ковіду треба боятись так само як вони зараз бояться грипу...бо для них що ковід,що грип, що похмілля - мають однакову небезпеку
Ось статистика по смертям в віковій групі за весь час епідемії(по 30-06-2021)
вікова група_населення_померло ковіду_к-сть осіб в групі на померлого
0-9 ______ 4 160 438 _______ 17_________244732
10-19 ____ 4 096 061 _______ 29_________141243
20-29 ____ 4 823 543 ______ 170__________28374
30-39 ____ 6 918 327 ______ 773___________8950
40-49 ____ 6 033 288 _____ 2132___________2830
50-59 ____ 5 722 928 _____ 6021____________950
60-69 ____ 5 217 662 ____ 14532____________359
70-79 ____ 2 886 714 ____ 15475____________187
80-89 ____ 1 614 039 _____ 9602____________168
90+ ______ 259 779 ______ 1010____________257
Всього ____ 41732779 ____ 49761___________839
Додано: Чет 08 лип, 2021 19:45
Что-то не нравится мне эта "Дельта"
Новая волна в РФ - во многом объяснима с учетом не самой высокой доли вакцинированных. Но Британия c ее половиной населения, получившей по 2 укола. Их эпидемиологические уровни уже превысили осеннюю волну, и это явно не пик. А где можем оказаться мы? Уровень полной иммунизации 3-4%, пусть до конца месяца будет 6-7%...
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 08 лип, 2021 19:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 08 лип, 2021 19:50
він же
zzzzzz
Як бачите, то що я писав рік тому - гуру ковідперестрашених пише сьогодні.
Додано: Чет 08 лип, 2021 20:23
Що там з смертністю в Британії та Ізраїлі ? Вона дуже низька. Випадки без смертності, просто випадки.
Ізраїль одна смерть і це при тому що там тільки 60% повністю вакциновані.
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