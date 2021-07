Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 3358335933603361 Додано: Чет 08 лип, 2021 15:04 yama написав: 33% мало ? 33% мало ?



для колективного імунітету мало



yama написав: звідки відоме це число ? так швидко ? які дослідження це вказують ? Мені чітко здається що довідник з якого ці більші цифри беруться - Стеля звідки відоме це число ? так швидко ? які дослідження це вказують ? Мені чітко здається що довідник з якого ці більші цифри беруться - Стеля

https://www.bloomberg.com/news/articles ... -quicktake

ухань - 2.4-2.6, альфа - 4-5, дельта - 5-8, данні з ланцету

Там ще порівняння коронаваку з пфайзером (спойлер - могло бути й гірше)



yama написав: є кардинально протилежна думка, о вакциновані якраз і сприяють виведенню нового штаму є кардинально протилежна думка, о вакциновані якраз і сприяють виведенню нового штаму



Де з нею можна ознайомитись?

Министерство туризма объявило в воскресенье, что Греция потребует отрицательный тест на коронавирус от всех пассажиров, прибывающих из России, даже если они были вакцинированы, из-за быстрого роста числа случаев заболевания в РФ.

...

Граждане России могут въехать в Грецию, если «им поставлен отрицательный результат лабораторного исследования с помощью ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 или экспресс-теста на антигены коронавируса (экспресс-тест COVID). Граждане РФ должны быть диагностированными отрицательно в ходе обязательного лабораторного теста с помощью ПЦР или с использованием экспресс-теста на антиген коронавируса COVID-19 в точках въезда, с пребыванием в зоне контроля до выдачи результата проверки и с обязательным временным ограничением в случае положительного результата».

...

Причину в «Правительственном вестнике» не называют, но, по данным "Р.А.", это связано с массовыми продажами поддельных сертификатов о вакцинации и невозможности их сверки, как это, для примера, сделано в Евросоюзе.



https://rua.gr/tur/news/42399 Кто там юморил "гы-гы-гы -- я просто справку о вакцинации куплю"? -- вон, "одни" уже допокупались. _hunter Повідомлень: 4562 З нами з: 22.03.15 Подякував: 13 раз. Подякували: 362 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лип, 2021 19:03 IgA написав: budivelnik написав: а - вакцинувати треба тільки тих хто може реально померти(тобто групу 60+)

б - для групи 40- вакцинація потрібна що мертвому припарка - вони вакцинуються природнім шляхом перехворівши безсимптомно

в - чим довше бушує ковід з його різновидами - тим менше він небезпечний.. а - вакцинувати треба тільки тих хто може реально померти(тобто групу 60+)б - для групи 40- вакцинація потрібна що мертвому припарка - вони вакцинуються природнім шляхом перехворівши безсимптомнов - чим довше бушує ковід з його різновидами - тим менше він небезпечний.. а - вакцинувати потрібно в першу чергу

б - хворіють безсимптомно не всі і погіршують своє здоровя при цьому, плюс переносять ковід і виводять нові штами

в - поки що він став тільки більш заразним а - вакцинувати потрібно в першу чергув - поки що він став тільки більш заразним Так для того і написав

Для тих,в кого ймовірність захворіти з можливістю летального результату(група60+) - нехай вакцинуються, носять маски,зайвий раз не зявляються в публічних місцях..і так далі.

Для всіх інших(група40-) - ковіду треба боятись так само як вони зараз бояться грипу...бо для них що ковід,що грип, що похмілля - мають однакову небезпеку



Ось статистика по смертям в віковій групі за весь час епідемії(по 30-06-2021)

вікова група_населення_померло ковіду_к-сть осіб в групі на померлого

0-9 ______ 4 160 438 _______ 17_________244732

10-19 ____ 4 096 061 _______ 29_________141243

20-29 ____ 4 823 543 ______ 170__________28374

30-39 ____ 6 918 327 ______ 773___________8950

40-49 ____ 6 033 288 _____ 2132___________2830

50-59 ____ 5 722 928 _____ 6021____________950

60-69 ____ 5 217 662 ____ 14532____________359

70-79 ____ 2 886 714 ____ 15475____________187

80-89 ____ 1 614 039 _____ 9602____________168

90+ ______ 259 779 ______ 1010____________257

Ось статистика по смертям в віковій групі за весь час епідемії(по 30-06-2021)

вікова група_населення_померло ковіду_к-сть осіб в групі на померлого

0-9 ______ 4 160 438 _______ 17_________244732

10-19 ____ 4 096 061 _______ 29_________141243

20-29 ____ 4 823 543 ______ 170__________28374

30-39 ____ 6 918 327 ______ 773___________8950

40-49 ____ 6 033 288 _____ 2132___________2830

50-59 ____ 5 722 928 _____ 6021____________950

60-69 ____ 5 217 662 ____ 14532____________359

70-79 ____ 2 886 714 ____ 15475____________187

80-89 ____ 1 614 039 _____ 9602____________168

90+ ______ 259 779 ______ 1010____________257

Всього ____ 41732779 ____ 49761___________839

Додано: Чет 08 лип, 2021 19:45



Новая волна в РФ - во многом объяснима с учетом не самой высокой доли вакцинированных. Но Британия c ее половиной населения, получившей по 2 укола. Их эпидемиологические уровни уже превысили осеннюю волну, и это явно не пик. А где можем оказаться мы? Уровень полной иммунизации 3-4%, пусть до конца месяца будет 6-7%...



Що-то не нравится мне эта "Дельта"

Новая волна в РФ - во многом объяснима с учетом не самой высокой доли вакцинированных. Но Британия c ее половиной населения, получившей по 2 укола. Их эпидемиологические уровни уже превысили осеннюю волну, и это явно не пик. А где можем оказаться мы? Уровень полной иммунизации 3-4%, пусть до конца месяца будет 6-7%...

Додано: Чет 08 лип, 2021 19:50

він же

zzzzzz

Я не знаю какие еще графики, диаграммы показать что-бы в башке у чиновников что-то щелкнуло и они перестали вакцинировать судей, прокуроров, ментов, депутатов и стали вакцинировать СТАРИКОВ !

Як бачите, то що я писав рік тому - гуру ковідперестрашених пише сьогодні. він жеzzzzzzЯк бачите, то що я писав рік тому - гуру ковідперестрашених пише сьогодні. budivelnik

Додано: Чет 08 лип, 2021 20:23



Новая волна в РФ - во многом объяснима с учетом не самой высокой доли вакцинированных. Но Британия c ее половиной населения, получившей по 2 укола. Их эпидемиологические уровни уже превысили осеннюю волну, и это явно не пик. А где можем оказаться мы? Уровень полной иммунизации 3-4%, пусть до конца месяца будет 6-7%...



Что-то не нравится мне эта "Дельта"Новая волна в РФ - во многом объяснима с учетом не самой высокой доли вакцинированных. Но Британия c ее половиной населения, получившей по 2 укола. Их эпидемиологические уровни уже превысили осеннюю волну, и это явно не пик. А где можем оказаться мы? Уровень полной иммунизации 3-4%, пусть до конца месяца будет 6-7%...

Що там з смертністю в Британії та Ізраїлі ? Вона дуже низька. Випадки без смертності, просто випадки.

Що там з смертністю в Британії та Ізраїлі ? Вона дуже низька. Випадки без смертності, просто випадки.

Ізраїль одна смерть і це при тому що там тільки 60% повністю вакциновані.

