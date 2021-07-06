Додано: Чет 08 лип, 2021 21:53

budivelnik написав: Hotab написав: Когда больше нет исполнившихся прогнозов, Когда больше нет исполнившихся прогнозов, Дурень думкою багатіє і на фаберже хрестик носить....

1 Навіть зараз і на цих сторінках,парочка тутешніх буде всіх переконувати що вакцинувати треба всіх...

2 Навіть ти з трусами на голові -не можеш поперти проти цифр, а тому табличка

Ось статистика по смертям в віковій групі за весь час епідемії(по 30-06-2021)

вікова група_населення_померло ковіду_к-сть осіб в групі на померлого

0-9 ______ 4 160 438 _______ 17_________244732

10-19 ____ 4 096 061 _______ 29_________141243

20-29 ____ 4 823 543 ______ 170__________28374

30-39 ____ 6 918 327 ______ 773___________8950

40-49 ____ 6 033 288 _____ 2132___________2830

50-59 ____ 5 722 928 _____ 6021____________950

60-69 ____ 5 217 662 ____ 14532____________359

70-79 ____ 2 886 714 ____ 15475____________187

80-89 ____ 1 614 039 _____ 9602____________168

90+ ______ 259 779 ______ 1010____________257

Всього ____ 41732779 ____ 49761___________839

показує Доцільність вакцинації групи 60+

300-700 уколів в цій групі бережуть 1 людину

і повну недоцільність вакцинації групи 0-20років - 0,25-0,5 млн уколів для збереження 1 життя ( в цій групі смертність від вакцинації буде більшою від смертності від вірусу)

20-30 років - 55000 уколів на збереження 1 життя

30-40 років - 18000 уколів

40-50 років - 5700 уколів



Так що тобі стає все ясно( як і іншим твоїм прихильникам) - тільки після того,як я своїми цифрами вам кіл на голові витешу. Дурень думкою багатіє і на фаберже хрестик носить....1 Навіть зараз і на цих сторінках,парочка тутешніх буде всіх переконувати що вакцинувати треба всіх...2 Навіть ти з трусами на голові -не можеш поперти проти цифр, а тому табличкапоказує Доцільність вакцинації групи 60+300-700 уколів в цій групі бережуть 1 людинуі повну недоцільність вакцинації групи 0-20років - 0,25-0,5 млн уколів для збереження 1 життя ( в цій групі смертність від вакцинації буде більшою від смертності від вірусу)20-30 років - 55000 уколів на збереження 1 життя30-40 років - 18000 уколів40-50 років - 5700 уколівТак що тобі стає все ясно( як і іншим твоїм прихильникам) - тільки після того,як я своїми цифрами вам кіл на голові витешу.

Вже й пояснили тобі -- в першу чергу треба вакцинувати похилих і тих, хто щільно контактує з великою кількістю людей.А серед цих двох категорій - в першу чергу похилих.Ти ж досі не зрозумів про що саме мова була.Про по-твоєму повну! недоцільність! вакцинування групи 0-20 років --- ти знов спростив усе до одного критерію (смертям).Забувши про ускладнення після Ковіду для будь-кого.Забувши, що коли ці діти будуть хворіти тяжче-довше (без вакцинації), то більше будуть заражувати оточуючих.Ну і що для їх лікування теж потрібні ресурси.Це капець...Ти не бикуй і впирайся рогами, а хоч трохи-то читай опонентів, які розширюють твої спрощені картинки-єралашики.В цифрах не менш важлива ще й їх інтерпретація.Не та, що тобі забажалася, спрощена під себе. А об'єктивна й повна.Ти ж цифр, табличок ліпиш висновки, що заманеться.І голосиш -- тоді спростуйте цифри для заперечення висновку.Або вказуєш кеп-наочні дані і робиш висновок, що заманеться.І знов -- спростуйте тоді ці наочні дані, якщо заперечуєте.Я навіть не знаю хто ще, зокрема тебе, так постійно застосовує цей примітивний демагогічний прийом.Особливо смішно й недоречно це виглядає після того, коли тобе на ньому ловлять і ловлять.Ти ж вперто продовжуєш))Загугли демагприйоми та хоч урізноманіть. Це буде цікавіше.Та й не прийдеться застосовувати образи опонентів в якості хоч якоїсь додаткової аргументації.