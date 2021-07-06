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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3358335933603361
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 15:04

  yama написав:33% мало ?


для колективного імунітету мало

  yama написав:звідки відоме це число ? так швидко ? які дослідження це вказують ? Мені чітко здається що довідник з якого ці більші цифри беруться - Стеля

https://www.bloomberg.com/news/articles ... -quicktake
ухань - 2.4-2.6, альфа - 4-5, дельта - 5-8, данні з ланцету
Там ще порівняння коронаваку з пфайзером (спойлер - могло бути й гірше)

  yama написав:є кардинально протилежна думка, о вакциновані якраз і сприяють виведенню нового штаму


Де з нею можна ознайомитись?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 16:46

Кто там юморил "гы-гы-гы -- я просто справку о вакцинации куплю"? -- вон, "одни" уже допокупались.
Министерство туризма объявило в воскресенье, что Греция потребует отрицательный тест на коронавирус от всех пассажиров, прибывающих из России, даже если они были вакцинированы, из-за быстрого роста числа случаев заболевания в РФ.
...
Граждане России могут въехать в Грецию, если «им поставлен отрицательный результат лабораторного исследования с помощью ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 или экспресс-теста на антигены коронавируса (экспресс-тест COVID). Граждане РФ должны быть диагностированными отрицательно в ходе обязательного лабораторного теста с помощью ПЦР или с использованием экспресс-теста на антиген коронавируса COVID-19 в точках въезда, с пребыванием в зоне контроля до выдачи результата проверки и с обязательным временным ограничением в случае положительного результата».
...
Причину в «Правительственном вестнике» не называют, но, по данным "Р.А.", это связано с массовыми продажами поддельных сертификатов о вакцинации и невозможности их сверки, как это, для примера, сделано в Евросоюзе.

https://rua.gr/tur/news/42399
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 19:03

  IgA написав:
  budivelnik написав:а - вакцинувати треба тільки тих хто може реально померти(тобто групу 60+)
б - для групи 40- вакцинація потрібна що мертвому припарка - вони вакцинуються природнім шляхом перехворівши безсимптомно
в - чим довше бушує ковід з його різновидами - тим менше він небезпечний..
а - вакцинувати потрібно в першу чергу
б - хворіють безсимптомно не всі і погіршують своє здоровя при цьому, плюс переносять ковід і виводять нові штами
в - поки що він став тільки більш заразним
Так для того і написав
Для тих,в кого ймовірність захворіти з можливістю летального результату(група60+) - нехай вакцинуються, носять маски,зайвий раз не зявляються в публічних місцях..і так далі.
Для всіх інших(група40-) - ковіду треба боятись так само як вони зараз бояться грипу...бо для них що ковід,що грип, що похмілля - мають однакову небезпеку

Ось статистика по смертям в віковій групі за весь час епідемії(по 30-06-2021)
вікова група_населення_померло ковіду_к-сть осіб в групі на померлого
0-9 ______ 4 160 438 _______ 17_________244732
10-19 ____ 4 096 061 _______ 29_________141243
20-29 ____ 4 823 543 ______ 170__________28374
30-39 ____ 6 918 327 ______ 773___________8950
40-49 ____ 6 033 288 _____ 2132___________2830
50-59 ____ 5 722 928 _____ 6021____________950
60-69 ____ 5 217 662 ____ 14532____________359
70-79 ____ 2 886 714 ____ 15475____________187
80-89 ____ 1 614 039 _____ 9602____________168
90+ ______ 259 779 ______ 1010____________257
Всього ____ 41732779 ____ 49761___________839
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 19:45

Что-то не нравится мне эта "Дельта" :(

Новая волна в РФ - во многом объяснима с учетом не самой высокой доли вакцинированных. Но Британия c ее половиной населения, получившей по 2 укола. Их эпидемиологические уровни уже превысили осеннюю волну, и это явно не пик. А где можем оказаться мы? Уровень полной иммунизации 3-4%, пусть до конца месяца будет 6-7%...

Зображення
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 08 лип, 2021 19:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 19:50

https://www.facebook.com/evgeny.istrebin
він же
zzzzzz
Я не знаю какие еще графики, диаграммы показать что-бы в башке у чиновников что-то щелкнуло и они перестали вакцинировать судей, прокуроров, ментов, депутатов и стали вакцинировать СТАРИКОВ !

Як бачите, то що я писав рік тому - гуру ковідперестрашених пише сьогодні.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 20:23

  zРадио написав:Что-то не нравится мне эта "Дельта" :(

Новая волна в РФ - во многом объяснима с учетом не самой высокой доли вакцинированных. Но Британия c ее половиной населения, получившей по 2 укола. Их эпидемиологические уровни уже превысили осеннюю волну, и это явно не пик. А где можем оказаться мы? Уровень полной иммунизации 3-4%, пусть до конца месяца будет 6-7%...

Зображення

Що там з смертністю в Британії та Ізраїлі ? Вона дуже низька. Випадки без смертності, просто випадки.
Ізраїль одна смерть і це при тому що там тільки 60% повністю вакциновані.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 21:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Як бачите, то що я писав рік тому - гуру ковідперестрашених пише сьогодні.


"Я ж говорил вам , что после 8 июля наступит 9-е, и вот!! А вы.."

Будивельнык, а кто ж тебе возражал, что в первую очередь надо группу риска (стариков) и тех, кто более всего коммуницирует с людьми. Ты даже не капитан очевидность!! Ты адмирал Ясенкуй!! :lol:

Когда больше нет исполнившихся прогнозов, начинаются декларации об очевидном. :D
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 21:16

  Hotab написав::D

Пустобрех, шо ж ты спрятался?
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 21:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Когда больше нет исполнившихся прогнозов,
Дурень думкою багатіє і на фаберже хрестик носить....
1 Навіть зараз і на цих сторінках,парочка тутешніх буде всіх переконувати що вакцинувати треба всіх...
2 Навіть ти з трусами на голові -не можеш поперти проти цифр, а тому табличка
Ось статистика по смертям в віковій групі за весь час епідемії(по 30-06-2021)
вікова група_населення_померло ковіду_к-сть осіб в групі на померлого
0-9 ______ 4 160 438 _______ 17_________244732
10-19 ____ 4 096 061 _______ 29_________141243
20-29 ____ 4 823 543 ______ 170__________28374
30-39 ____ 6 918 327 ______ 773___________8950
40-49 ____ 6 033 288 _____ 2132___________2830
50-59 ____ 5 722 928 _____ 6021____________950
60-69 ____ 5 217 662 ____ 14532____________359
70-79 ____ 2 886 714 ____ 15475____________187
80-89 ____ 1 614 039 _____ 9602____________168
90+ ______ 259 779 ______ 1010____________257
Всього ____ 41732779 ____ 49761___________839

показує Доцільність вакцинації групи 60+
300-700 уколів в цій групі бережуть 1 людину
і повну недоцільність вакцинації групи 0-20років - 0,25-0,5 млн уколів для збереження 1 життя ( в цій групі смертність від вакцинації буде більшою від смертності від вірусу)
20-30 років - 55000 уколів на збереження 1 життя
30-40 років - 18000 уколів
40-50 років - 5700 уколів

Так що тобі стає все ясно( як і іншим твоїм прихильникам) - тільки після того,як я своїми цифрами вам кіл на голові витешу.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 21:53

  budivelnik написав:
  Hotab написав:Когда больше нет исполнившихся прогнозов,
Дурень думкою багатіє і на фаберже хрестик носить....
1 Навіть зараз і на цих сторінках,парочка тутешніх буде всіх переконувати що вакцинувати треба всіх...
2 Навіть ти з трусами на голові -не можеш поперти проти цифр, а тому табличка
Ось статистика по смертям в віковій групі за весь час епідемії(по 30-06-2021)
вікова група_населення_померло ковіду_к-сть осіб в групі на померлого
0-9 ______ 4 160 438 _______ 17_________244732
10-19 ____ 4 096 061 _______ 29_________141243
20-29 ____ 4 823 543 ______ 170__________28374
30-39 ____ 6 918 327 ______ 773___________8950
40-49 ____ 6 033 288 _____ 2132___________2830
50-59 ____ 5 722 928 _____ 6021____________950
60-69 ____ 5 217 662 ____ 14532____________359
70-79 ____ 2 886 714 ____ 15475____________187
80-89 ____ 1 614 039 _____ 9602____________168
90+ ______ 259 779 ______ 1010____________257
Всього ____ 41732779 ____ 49761___________839

показує Доцільність вакцинації групи 60+
300-700 уколів в цій групі бережуть 1 людину
і повну недоцільність вакцинації групи 0-20років - 0,25-0,5 млн уколів для збереження 1 життя ( в цій групі смертність від вакцинації буде більшою від смертності від вірусу)
20-30 років - 55000 уколів на збереження 1 життя
30-40 років - 18000 уколів
40-50 років - 5700 уколів

Так що тобі стає все ясно( як і іншим твоїм прихильникам) - тільки після того,як я своїми цифрами вам кіл на голові витешу.

Вже й пояснили тобі -- в першу чергу треба вакцинувати похилих і тих, хто щільно контактує з великою кількістю людей.
А серед цих двох категорій - в першу чергу похилих.
Ти ж досі не зрозумів про що саме мова була.

Про по-твоєму повну! недоцільність! вакцинування групи 0-20 років --- ти знов спростив усе до одного критерію (смертям).
Забувши про ускладнення після Ковіду для будь-кого.
Забувши, що коли ці діти будуть хворіти тяжче-довше (без вакцинації), то більше будуть заражувати оточуючих.
Ну і що для їх лікування теж потрібні ресурси.

Це капець...
Ти не бикуй і впирайся рогами, а хоч трохи-то читай опонентів, які розширюють твої спрощені картинки-єралашики.
В цифрах не менш важлива ще й їх інтерпретація.
Не та, що тобі забажалася, спрощена під себе. А об'єктивна й повна.
Ти ж цифр, табличок ліпиш висновки, що заманеться.
І голосиш -- тоді спростуйте цифри для заперечення висновку.
Або вказуєш кеп-наочні дані і робиш висновок, що заманеться.
І знов -- спростуйте тоді ці наочні дані, якщо заперечуєте.

Я навіть не знаю хто ще, зокрема тебе, так постійно застосовує цей примітивний демагогічний прийом.
Особливо смішно й недоречно це виглядає після того, коли тобе на ньому ловлять і ловлять.
Ти ж вперто продовжуєш))

Загугли демагприйоми та хоч урізноманіть. Це буде цікавіше.
Та й не прийдеться застосовувати образи опонентів в якості хоч якоїсь додаткової аргументації.
detroytred
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