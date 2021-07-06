Кто там юморил "гы-гы-гы -- я просто справку о вакцинации куплю"? -- вон, "одни" уже допокупались.
Министерство туризма объявило в воскресенье, что Греция потребует отрицательный тест на коронавирус от всех пассажиров, прибывающих из России, даже если они были вакцинированы, из-за быстрого роста числа случаев заболевания в РФ. ... Граждане России могут въехать в Грецию, если «им поставлен отрицательный результат лабораторного исследования с помощью ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 или экспресс-теста на антигены коронавируса (экспресс-тест COVID). Граждане РФ должны быть диагностированными отрицательно в ходе обязательного лабораторного теста с помощью ПЦР или с использованием экспресс-теста на антиген коронавируса COVID-19 в точках въезда, с пребыванием в зоне контроля до выдачи результата проверки и с обязательным временным ограничением в случае положительного результата». ... Причину в «Правительственном вестнике» не называют, но, по данным "Р.А.", это связано с массовыми продажами поддельных сертификатов о вакцинации и невозможности их сверки, как это, для примера, сделано в Евросоюзе.
budivelnik написав:а - вакцинувати треба тільки тих хто може реально померти(тобто групу 60+) б - для групи 40- вакцинація потрібна що мертвому припарка - вони вакцинуються природнім шляхом перехворівши безсимптомно в - чим довше бушує ковід з його різновидами - тим менше він небезпечний..
а - вакцинувати потрібно в першу чергу б - хворіють безсимптомно не всі і погіршують своє здоровя при цьому, плюс переносять ковід і виводять нові штами в - поки що він став тільки більш заразним
Так для того і написав Для тих,в кого ймовірність захворіти з можливістю летального результату(група60+) - нехай вакцинуються, носять маски,зайвий раз не зявляються в публічних місцях..і так далі. Для всіх інших(група40-) - ковіду треба боятись так само як вони зараз бояться грипу...бо для них що ковід,що грип, що похмілля - мають однакову небезпеку
Ось статистика по смертям в віковій групі за весь час епідемії(по 30-06-2021) вікова група_населення_померло ковіду_к-сть осіб в групі на померлого 0-9 ______ 4 160 438 _______ 17_________244732 10-19 ____ 4 096 061 _______ 29_________141243 20-29 ____ 4 823 543 ______ 170__________28374 30-39 ____ 6 918 327 ______ 773___________8950 40-49 ____ 6 033 288 _____ 2132___________2830 50-59 ____ 5 722 928 _____ 6021____________950 60-69 ____ 5 217 662 ____ 14532____________359 70-79 ____ 2 886 714 ____ 15475____________187 80-89 ____ 1 614 039 _____ 9602____________168 90+ ______ 259 779 ______ 1010____________257 Всього ____ 41732779 ____ 49761___________839
Новая волна в РФ - во многом объяснима с учетом не самой высокой доли вакцинированных. Но Британия c ее половиной населения, получившей по 2 укола. Их эпидемиологические уровни уже превысили осеннюю волну, и это явно не пик. А где можем оказаться мы? Уровень полной иммунизации 3-4%, пусть до конца месяца будет 6-7%...
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 08 лип, 2021 19:50, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Что-то не нравится мне эта "Дельта"
Новая волна в РФ - во многом объяснима с учетом не самой высокой доли вакцинированных. Но Британия c ее половиной населения, получившей по 2 укола. Их эпидемиологические уровни уже превысили осеннюю волну, и это явно не пик. А где можем оказаться мы? Уровень полной иммунизации 3-4%, пусть до конца месяца будет 6-7%...
Що там з смертністю в Британії та Ізраїлі ? Вона дуже низька. Випадки без смертності, просто випадки. Ізраїль одна смерть і це при тому що там тільки 60% повністю вакциновані.
Hotab написав:Когда больше нет исполнившихся прогнозов,
Дурень думкою багатіє і на фаберже хрестик носить.... 1 Навіть зараз і на цих сторінках,парочка тутешніх буде всіх переконувати що вакцинувати треба всіх... 2 Навіть ти з трусами на голові -не можеш поперти проти цифр, а тому табличка
Ось статистика по смертям в віковій групі за весь час епідемії(по 30-06-2021) вікова група_населення_померло ковіду_к-сть осіб в групі на померлого 0-9 ______ 4 160 438 _______ 17_________244732 10-19 ____ 4 096 061 _______ 29_________141243 20-29 ____ 4 823 543 ______ 170__________28374 30-39 ____ 6 918 327 ______ 773___________8950 40-49 ____ 6 033 288 _____ 2132___________2830 50-59 ____ 5 722 928 _____ 6021____________950 60-69 ____ 5 217 662 ____ 14532____________359 70-79 ____ 2 886 714 ____ 15475____________187 80-89 ____ 1 614 039 _____ 9602____________168 90+ ______ 259 779 ______ 1010____________257 Всього ____ 41732779 ____ 49761___________839
показує Доцільність вакцинації групи 60+ 300-700 уколів в цій групі бережуть 1 людину і повну недоцільність вакцинації групи 0-20років - 0,25-0,5 млн уколів для збереження 1 життя ( в цій групі смертність від вакцинації буде більшою від смертності від вірусу) 20-30 років - 55000 уколів на збереження 1 життя 30-40 років - 18000 уколів 40-50 років - 5700 уколів
Так що тобі стає все ясно( як і іншим твоїм прихильникам) - тільки після того,як я своїми цифрами вам кіл на голові витешу.
Hotab написав:Когда больше нет исполнившихся прогнозов,
Дурень думкою багатіє і на фаберже хрестик носить.... 1 Навіть зараз і на цих сторінках,парочка тутешніх буде всіх переконувати що вакцинувати треба всіх... 2 Навіть ти з трусами на голові -не можеш поперти проти цифр, а тому табличка
Ось статистика по смертям в віковій групі за весь час епідемії(по 30-06-2021) вікова група_населення_померло ковіду_к-сть осіб в групі на померлого 0-9 ______ 4 160 438 _______ 17_________244732 10-19 ____ 4 096 061 _______ 29_________141243 20-29 ____ 4 823 543 ______ 170__________28374 30-39 ____ 6 918 327 ______ 773___________8950 40-49 ____ 6 033 288 _____ 2132___________2830 50-59 ____ 5 722 928 _____ 6021____________950 60-69 ____ 5 217 662 ____ 14532____________359 70-79 ____ 2 886 714 ____ 15475____________187 80-89 ____ 1 614 039 _____ 9602____________168 90+ ______ 259 779 ______ 1010____________257 Всього ____ 41732779 ____ 49761___________839
показує Доцільність вакцинації групи 60+ 300-700 уколів в цій групі бережуть 1 людину і повну недоцільність вакцинації групи 0-20років - 0,25-0,5 млн уколів для збереження 1 життя ( в цій групі смертність від вакцинації буде більшою від смертності від вірусу) 20-30 років - 55000 уколів на збереження 1 життя 30-40 років - 18000 уколів 40-50 років - 5700 уколів
Так що тобі стає все ясно( як і іншим твоїм прихильникам) - тільки після того,як я своїми цифрами вам кіл на голові витешу.
Вже й пояснили тобі -- в першу чергу треба вакцинувати похилих і тих, хто щільно контактує з великою кількістю людей. А серед цих двох категорій - в першу чергу похилих. Ти ж досі не зрозумів про що саме мова була.
Про по-твоєму повну! недоцільність! вакцинування групи 0-20 років --- ти знов спростив усе до одного критерію (смертям). Забувши про ускладнення після Ковіду для будь-кого. Забувши, що коли ці діти будуть хворіти тяжче-довше (без вакцинації), то більше будуть заражувати оточуючих. Ну і що для їх лікування теж потрібні ресурси.
Це капець... Ти не бикуй і впирайся рогами, а хоч трохи-то читай опонентів, які розширюють твої спрощені картинки-єралашики. В цифрах не менш важлива ще й їх інтерпретація. Не та, що тобі забажалася, спрощена під себе. А об'єктивна й повна. Ти ж цифр, табличок ліпиш висновки, що заманеться. І голосиш -- тоді спростуйте цифри для заперечення висновку. Або вказуєш кеп-наочні дані і робиш висновок, що заманеться. І знов -- спростуйте тоді ці наочні дані, якщо заперечуєте.
Я навіть не знаю хто ще, зокрема тебе, так постійно застосовує цей примітивний демагогічний прийом. Особливо смішно й недоречно це виглядає після того, коли тобе на ньому ловлять і ловлять. Ти ж вперто продовжуєш))
Загугли демагприйоми та хоч урізноманіть. Це буде цікавіше. Та й не прийдеться застосовувати образи опонентів в якості хоч якоїсь додаткової аргументації.