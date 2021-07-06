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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3359336033613362 Додано: Чет 08 лип, 2021 23:13 Будівельник

Чудаче, твої закиди в мій бік стосовно власних думок в темі про Ковід (тобто медичній) ще більш недоречні, ніж твої єралашики.



Ти не вигадуй про власні дотепні думки в більшості форумчан. Придивись, вони саме з джерел, які вони зайшли в інших. В фахівців. І діляться з форумчанами.

За виключенням новин з полів від медробітника...



Своє нове, але дурне, генериш ти.

Бо таке дійсно ні в кого не зустрінеш.

І на власну нову думку претендуєш тут тільки ти))

Ти їх генериш з легкістю.



Усі ж інші використовують свій набір знань та вмінь лише для того, щоб прийняти до себе ту або іншу позицію від фахівців.

І аргументують тобі думками фахівців тієї точки зору.



Ти ж ліпеш свої власні "аргументи", як ти вважаєш.

Які на ділі є просто демагогією примітивного рівня.



Для мене цілком досить мати рівень знань, достатній для розуміння фахівців та вибору сторони.

Не розумію в чому ти мене дорікаєш?!!



В тому, що я не генерю власну дурню, як ти? Аби нову.

А розжовувую тобі твої ж власні помилки.



Ну якщо незгоди і дискусії в тебе - це вертіння на 5 точці, то лікуйся.

Особливо свою голову й оту точку.



Кумедний ти. Зрадів (тобто знайшов притягнув за вуха виграш для себе), що тобі дали привід подати зайвий раз свої дописи. Яку дурню ти тільки не вигадуєш. Вона в тебе безмежна.



Ти б краще замість цього пояснив опонентам, чому спрощуєш свій єралашик до одного критерію -- смертей.

От уяви, мого рівня знань для легко побачити це цілком достатньо, а до тебе ніяк не дойде.



Зате ти легко генериш оці нові власні єралашики.

І звинувачуєш тих, хто не згоден, наліво й направо. Востаннє редагувалось detroytred в Чет 08 лип, 2021 23:25, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 24397 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1992 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лип, 2021 23:22 detroytred написав: Своє нове, але дурне, генериш ти. Своє нове, але дурне, генериш ти. Я розумію що тобі до болю в зубних протезах - прикро що в тебе відбили власні думки назавжди.

Тому тобі приходиться шукати їх в інтернеті.

Але навіщо це так випячувати?

Ну дурень ти,не маєш власної думки - так це ж для тебе класно

Ти постійно щасливий, пережовуючи манку протезами і лапаючи резинову бабу - бо не знаєш що може бути по іншому.

З моєї точки зору - це твоє горе.

З твоєї - тебе не зрозуміли...

Але повір

Важко зрозуміти того ,хто не має нічого свого. Я розумію що тобі до болю в зубних протезах - прикро що в тебе відбили власні думки назавжди.Тому тобі приходиться шукати їх в інтернеті.Але навіщо це так випячувати?Ну дурень ти,не маєш власної думки - так це ж для тебе класноТи постійно щасливий, пережовуючи манку протезами і лапаючи резинову бабу - бо не знаєш що може бути по іншому.З моєї точки зору - це твоє горе.З твоєї - тебе не зрозуміли...Але повірВажко зрозуміти того ,хто не має нічого свого. budivelnik

Повідомлень: 24609 З нами з: 15.01.09 Подякував: 212 раз. Подякували: 2638 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лип, 2021 23:23 Всесвітня організація охорони здоров'я включила в моніторинговий список Alerts for Further Monitoring так званий «російський штам» коронавірусу AT.1. Вперше цей штам був виявлений на території РФ ще в січні 2021 року, і поширюється переважно в Росії. Ukrainian

Повідомлень: 9950 З нами з: 18.06.08 Подякував: 34 раз. Подякували: 684 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лип, 2021 23:30 Ukrainian написав: Що там з смертністю в Британії та Ізраїлі ? Вона дуже низька. Випадки без смертності, просто випадки.

Ізраїль одна смерть і це при тому що там тільки 60% повністю вакциновані. Що там з смертністю в Британії та Ізраїлі ? Вона дуже низька. Випадки без смертності, просто випадки.Ізраїль одна смерть і це при тому що там тільки 60% повністю вакциновані.



Взлет заболеваемости в Британии и Израиле - это показатель высокой контагиозности вируса. Там, где высокая доля привитых - много людей "просто" переболеют преимущественно в легкой форме. Там, где низкая доля привитых - много людей будут болеть разными формами, в том числе и тяжелой ((



В России рекордная смертность, очевидно, вследствие штамма Дельта. А у нас иммунизация еще ниже, чем у них... Взлет заболеваемости в Британии и Израиле - это показатель высокой контагиозности вируса. Там, где высокая доля привитых - много людей "просто" переболеют преимущественно в легкой форме. Там, где низкая доля привитых - много людей будут болеть разными формами, в том числе и тяжелой ((В России рекордная смертность, очевидно, вследствие штамма Дельта. А у нас иммунизация еще ниже, чем у них... Востаннє редагувалось zРадио в Чет 08 лип, 2021 23:32, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 10445 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2276 раз. Подякували: 4958 раз. Профіль 16 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лип, 2021 23:32 budivelnik написав: detroytred написав: Своє нове, але дурне, генериш ти. Своє нове, але дурне, генериш ти. Я розумію що тобі до болю в зубних протезах - прикро що в тебе відбили власні думки назавжди.

Тому тобі приходиться шукати їх в інтернеті.

Але навіщо це так випячувати?

Ну дурень ти,не маєш власної думки - так це ж для тебе класно

Ти постійно щасливий, пережовуючи манку протезами і лапаючи резинову бабу - бо не знаєш що може бути по іншому.

З моєї точки зору - це твоє горе.

З твоєї - тебе не зрозуміли...

Але повір

Важко зрозуміти того ,хто не має нічого свого. Я розумію що тобі до болю в зубних протезах - прикро що в тебе відбили власні думки назавжди.Тому тобі приходиться шукати їх в інтернеті.Але навіщо це так випячувати?Ну дурень ти,не маєш власної думки - так це ж для тебе класноТи постійно щасливий, пережовуючи манку протезами і лапаючи резинову бабу - бо не знаєш що може бути по іншому.З моєї точки зору - це твоє горе.З твоєї - тебе не зрозуміли...Але повірВажко зрозуміти того ,хто не має нічого свого.

Демагогічне порівняння користування думками фахівців з протезами й резиновими бабами.



Ти помилився.

Це ти замість користування фаховими знаннями вигадуєш собі замінювач від себе.

Замість якісного товару власну хрінь.



Ото аби своє власне -- це аля чучхе...



Не розумію тільки навіщо???

Ти що користуватися гарними речами не вмієш? Знайти й обрати підходяще на підставі своїх знань й життєвого досвіду.

Чи дійсно вважаєш свою хрінь якісним товаром. Ще й наполегливо проштовхуєш. Демагогічне порівняння користування думками фахівців з протезами й резиновими бабами.Ти помилився.Це ти замість користування фаховими знаннями вигадуєш собі замінювач від себе.Замість якісного товару власну хрінь.Ото аби своє власне -- це аля чучхе...Не розумію тільки навіщо???Ти що користуватися гарними речами не вмієш? Знайти й обрати підходяще на підставі своїх знань й життєвого досвіду.Чи дійсно вважаєш свою хрінь якісним товаром. Ще й наполегливо проштовхуєш. detroytred

Повідомлень: 24397 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1992 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лип, 2021 23:52 Re: Эпидемия коронавируса в мире detroytred написав: Ти що користуватися гарними речами не вмієш? Знайти й обрати підходяще на підставі своїх знань й життєвого досвіду.

Чи дійсно вважаєш свою хрінь якісним товаром. Ще й наполегливо проштовхуєш. Ти що користуватися гарними речами не вмієш? Знайти й обрати підходяще на підставі своїх знань й життєвого досвіду.Чи дійсно вважаєш свою хрінь якісним товаром. Ще й наполегливо проштовхуєш. Для того щоб знати смак ікри - її треба куштувати

Можна звичайно порівнявати як її описують ті хто куштував....

Так от в мене є хороші речі,завдяки тому що в мене є ресурси для отримання(купівлі) цих речей

Про тебе - цього не скажеш

То в мене запитання

Вміє користуватись хорошими речами той хто ними користується

Чи той хто в інтернеті читав тих , хто знав користувачів хороших речей?



Ще раз наголошу тобі

Твої брєдні про твій розум- базуються на тих ресурсах якими ти володієш..А володієш ти пенсією в 6000 грн/місяць

То про які хороші речі ти нам можеш розповісти?

Про дешеву манку? чи про гумову бабу? Для того щоб знати смак ікри - її треба куштуватиМожна звичайно порівнявати як її описують ті хто куштував....Так от в мене є хороші речі,завдяки тому що в мене є ресурси для отримання(купівлі) цих речейПро тебе - цього не скажешТо в мене запитанняВміє користуватись хорошими речами той хто ними користуєтьсяЧи той хто в інтернеті читав тих , хто знав користувачів хороших речей?Ще раз наголошу тобіТвої брєдні про твій розум- базуються на тих ресурсах якими ти володієш..А володієш ти пенсією в 6000 грн/місяцьТо про які хороші речі ти нам можеш розповісти?Про дешеву манку? чи про гумову бабу? budivelnik

Повідомлень: 24609 З нами з: 15.01.09 Подякував: 212 раз. Подякували: 2638 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3359336033613362 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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