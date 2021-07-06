Будівельник Чудаче, твої закиди в мій бік стосовно власних думок в темі про Ковід (тобто медичній) ще більш недоречні, ніж твої єралашики.
Ти не вигадуй про власні дотепні думки в більшості форумчан. Придивись, вони саме з джерел, які вони зайшли в інших. В фахівців. І діляться з форумчанами. За виключенням новин з полів від медробітника...
Своє нове, але дурне, генериш ти. Бо таке дійсно ні в кого не зустрінеш. І на власну нову думку претендуєш тут тільки ти)) Ти їх генериш з легкістю.
Усі ж інші використовують свій набір знань та вмінь лише для того, щоб прийняти до себе ту або іншу позицію від фахівців. І аргументують тобі думками фахівців тієї точки зору.
Ти ж ліпеш свої власні "аргументи", як ти вважаєш. Які на ділі є просто демагогією примітивного рівня.
Для мене цілком досить мати рівень знань, достатній для розуміння фахівців та вибору сторони. Не розумію в чому ти мене дорікаєш?!!
В тому, що я не генерю власну дурню, як ти? Аби нову. А розжовувую тобі твої ж власні помилки.
Ну якщо незгоди і дискусії в тебе - це вертіння на 5 точці, то лікуйся. Особливо свою голову й оту точку.
Кумедний ти. Зрадів (тобто знайшов притягнув за вуха виграш для себе), що тобі дали привід подати зайвий раз свої дописи. Яку дурню ти тільки не вигадуєш. Вона в тебе безмежна.
Ти б краще замість цього пояснив опонентам, чому спрощуєш свій єралашик до одного критерію -- смертей. От уяви, мого рівня знань для легко побачити це цілком достатньо, а до тебе ніяк не дойде.
Зате ти легко генериш оці нові власні єралашики. І звинувачуєш тих, хто не згоден, наліво й направо.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 08 лип, 2021 23:25, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Своє нове, але дурне, генериш ти.
Я розумію що тобі до болю в зубних протезах - прикро що в тебе відбили власні думки назавжди. Тому тобі приходиться шукати їх в інтернеті. Але навіщо це так випячувати? Ну дурень ти,не маєш власної думки - так це ж для тебе класно Ти постійно щасливий, пережовуючи манку протезами і лапаючи резинову бабу - бо не знаєш що може бути по іншому. З моєї точки зору - це твоє горе. З твоєї - тебе не зрозуміли... Але повір Важко зрозуміти того ,хто не має нічого свого.
Всесвітня організація охорони здоров'я включила в моніторинговий список Alerts for Further Monitoring так званий «російський штам» коронавірусу AT.1. Вперше цей штам був виявлений на території РФ ще в січні 2021 року, і поширюється переважно в Росії.
Ukrainian написав: Що там з смертністю в Британії та Ізраїлі ? Вона дуже низька. Випадки без смертності, просто випадки. Ізраїль одна смерть і це при тому що там тільки 60% повністю вакциновані.
Взлет заболеваемости в Британии и Израиле - это показатель высокой контагиозности вируса. Там, где высокая доля привитых - много людей "просто" переболеют преимущественно в легкой форме. Там, где низкая доля привитых - много людей будут болеть разными формами, в том числе и тяжелой ((
В России рекордная смертность, очевидно, вследствие штамма Дельта. А у нас иммунизация еще ниже, чем у них...
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 08 лип, 2021 23:32, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Своє нове, але дурне, генериш ти.
Я розумію що тобі до болю в зубних протезах - прикро що в тебе відбили власні думки назавжди. Тому тобі приходиться шукати їх в інтернеті. Але навіщо це так випячувати? Ну дурень ти,не маєш власної думки - так це ж для тебе класно Ти постійно щасливий, пережовуючи манку протезами і лапаючи резинову бабу - бо не знаєш що може бути по іншому. З моєї точки зору - це твоє горе. З твоєї - тебе не зрозуміли... Але повір Важко зрозуміти того ,хто не має нічого свого.
Демагогічне порівняння користування думками фахівців з протезами й резиновими бабами.
Ти помилився. Це ти замість користування фаховими знаннями вигадуєш собі замінювач від себе. Замість якісного товару власну хрінь.
Ото аби своє власне -- це аля чучхе...
Не розумію тільки навіщо??? Ти що користуватися гарними речами не вмієш? Знайти й обрати підходяще на підставі своїх знань й життєвого досвіду. Чи дійсно вважаєш свою хрінь якісним товаром. Ще й наполегливо проштовхуєш.
detroytred написав:Ти що користуватися гарними речами не вмієш? Знайти й обрати підходяще на підставі своїх знань й життєвого досвіду. Чи дійсно вважаєш свою хрінь якісним товаром. Ще й наполегливо проштовхуєш.
Для того щоб знати смак ікри - її треба куштувати Можна звичайно порівнявати як її описують ті хто куштував.... Так от в мене є хороші речі,завдяки тому що в мене є ресурси для отримання(купівлі) цих речей Про тебе - цього не скажеш То в мене запитання Вміє користуватись хорошими речами той хто ними користується Чи той хто в інтернеті читав тих , хто знав користувачів хороших речей?
Ще раз наголошу тобі Твої брєдні про твій розум- базуються на тих ресурсах якими ти володієш..А володієш ти пенсією в 6000 грн/місяць То про які хороші речі ти нам можеш розповісти? Про дешеву манку? чи про гумову бабу?