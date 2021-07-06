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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3359336033613362
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 23:13

Будівельник
Чудаче, твої закиди в мій бік стосовно власних думок в темі про Ковід (тобто медичній) ще більш недоречні, ніж твої єралашики.

Ти не вигадуй про власні дотепні думки в більшості форумчан. Придивись, вони саме з джерел, які вони зайшли в інших. В фахівців. І діляться з форумчанами.
За виключенням новин з полів від медробітника...

Своє нове, але дурне, генериш ти.
Бо таке дійсно ні в кого не зустрінеш.
І на власну нову думку претендуєш тут тільки ти))
Ти їх генериш з легкістю.

Усі ж інші використовують свій набір знань та вмінь лише для того, щоб прийняти до себе ту або іншу позицію від фахівців.
І аргументують тобі думками фахівців тієї точки зору.

Ти ж ліпеш свої власні "аргументи", як ти вважаєш.
Які на ділі є просто демагогією примітивного рівня.

Для мене цілком досить мати рівень знань, достатній для розуміння фахівців та вибору сторони.
Не розумію в чому ти мене дорікаєш?!!

В тому, що я не генерю власну дурню, як ти? Аби нову.
А розжовувую тобі твої ж власні помилки.

Ну якщо незгоди і дискусії в тебе - це вертіння на 5 точці, то лікуйся.
Особливо свою голову й оту точку.

Кумедний ти. Зрадів (тобто знайшов притягнув за вуха виграш для себе), що тобі дали привід подати зайвий раз свої дописи. Яку дурню ти тільки не вигадуєш. Вона в тебе безмежна.

Ти б краще замість цього пояснив опонентам, чому спрощуєш свій єралашик до одного критерію -- смертей.
От уяви, мого рівня знань для легко побачити це цілком достатньо, а до тебе ніяк не дойде.

Зате ти легко генериш оці нові власні єралашики.
І звинувачуєш тих, хто не згоден, наліво й направо.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 08 лип, 2021 23:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 23:22

  detroytred написав:Своє нове, але дурне, генериш ти.
Я розумію що тобі до болю в зубних протезах - прикро що в тебе відбили власні думки назавжди.
Тому тобі приходиться шукати їх в інтернеті.
Але навіщо це так випячувати?
Ну дурень ти,не маєш власної думки - так це ж для тебе класно
Ти постійно щасливий, пережовуючи манку протезами і лапаючи резинову бабу - бо не знаєш що може бути по іншому.
З моєї точки зору - це твоє горе.
З твоєї - тебе не зрозуміли...
Але повір
Важко зрозуміти того ,хто не має нічого свого.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 23:23

Всесвітня організація охорони здоров'я включила в моніторинговий список Alerts for Further Monitoring так званий «російський штам» коронавірусу AT.1. Вперше цей штам був виявлений на території РФ ще в січні 2021 року, і поширюється переважно в Росії.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 23:30

  Ukrainian написав: Що там з смертністю в Британії та Ізраїлі ? Вона дуже низька. Випадки без смертності, просто випадки.
Ізраїль одна смерть і це при тому що там тільки 60% повністю вакциновані.


Взлет заболеваемости в Британии и Израиле - это показатель высокой контагиозности вируса. Там, где высокая доля привитых - много людей "просто" переболеют преимущественно в легкой форме. Там, где низкая доля привитых - много людей будут болеть разными формами, в том числе и тяжелой ((

В России рекордная смертность, очевидно, вследствие штамма Дельта. А у нас иммунизация еще ниже, чем у них...
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 08 лип, 2021 23:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 23:32

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Своє нове, але дурне, генериш ти.
Я розумію що тобі до болю в зубних протезах - прикро що в тебе відбили власні думки назавжди.
Тому тобі приходиться шукати їх в інтернеті.
Але навіщо це так випячувати?
Ну дурень ти,не маєш власної думки - так це ж для тебе класно
Ти постійно щасливий, пережовуючи манку протезами і лапаючи резинову бабу - бо не знаєш що може бути по іншому.
З моєї точки зору - це твоє горе.
З твоєї - тебе не зрозуміли...
Але повір
Важко зрозуміти того ,хто не має нічого свого.

Демагогічне порівняння користування думками фахівців з протезами й резиновими бабами.

Ти помилився.
Це ти замість користування фаховими знаннями вигадуєш собі замінювач від себе.
Замість якісного товару власну хрінь.

Ото аби своє власне -- це аля чучхе...

Не розумію тільки навіщо???
Ти що користуватися гарними речами не вмієш? Знайти й обрати підходяще на підставі своїх знань й життєвого досвіду.
Чи дійсно вважаєш свою хрінь якісним товаром. Ще й наполегливо проштовхуєш.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 23:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  detroytred написав:Ти що користуватися гарними речами не вмієш? Знайти й обрати підходяще на підставі своїх знань й життєвого досвіду.
Чи дійсно вважаєш свою хрінь якісним товаром. Ще й наполегливо проштовхуєш.
Для того щоб знати смак ікри - її треба куштувати
Можна звичайно порівнявати як її описують ті хто куштував....
Так от в мене є хороші речі,завдяки тому що в мене є ресурси для отримання(купівлі) цих речей
Про тебе - цього не скажеш
То в мене запитання
Вміє користуватись хорошими речами той хто ними користується
Чи той хто в інтернеті читав тих , хто знав користувачів хороших речей?

Ще раз наголошу тобі
Твої брєдні про твій розум- базуються на тих ресурсах якими ти володієш..А володієш ти пенсією в 6000 грн/місяць
То про які хороші речі ти нам можеш розповісти?
Про дешеву манку? чи про гумову бабу?
budivelnik
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