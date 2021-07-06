Додано: Чет 08 лип, 2021 23:13

Будівельник

Чудаче, твої закиди в мій бік стосовно власних думок в темі про Ковід (тобто медичній) ще більш недоречні, ніж твої єралашики.



Ти не вигадуй про власні дотепні думки в більшості форумчан. Придивись, вони саме з джерел, які вони зайшли в інших. В фахівців. І діляться з форумчанами.

За виключенням новин з полів від медробітника...



Своє нове, але дурне, генериш ти.

Бо таке дійсно ні в кого не зустрінеш.

І на власну нову думку претендуєш тут тільки ти))

Ти їх генериш з легкістю.



Усі ж інші використовують свій набір знань та вмінь лише для того, щоб прийняти до себе ту або іншу позицію від фахівців.

І аргументують тобі думками фахівців тієї точки зору.



Ти ж ліпеш свої власні "аргументи", як ти вважаєш.

Які на ділі є просто демагогією примітивного рівня.



Для мене цілком досить мати рівень знань, достатній для розуміння фахівців та вибору сторони.

Не розумію в чому ти мене дорікаєш?!!



В тому, що я не генерю власну дурню, як ти? Аби нову.

А розжовувую тобі твої ж власні помилки.



Ну якщо незгоди і дискусії в тебе - це вертіння на 5 точці, то лікуйся.

Особливо свою голову й оту точку.



Кумедний ти. Зрадів (тобто знайшов притягнув за вуха виграш для себе), що тобі дали привід подати зайвий раз свої дописи. Яку дурню ти тільки не вигадуєш. Вона в тебе безмежна.



Ти б краще замість цього пояснив опонентам, чому спрощуєш свій єралашик до одного критерію -- смертей.

От уяви, мого рівня знань для легко побачити це цілком достатньо, а до тебе ніяк не дойде.



Зате ти легко генериш оці нові власні єралашики.

І звинувачуєш тих, хто не згоден, наліво й направо.