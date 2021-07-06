Команда утверждает, что некоторые предположения относительно иммунитета, вызванного инфекцией, а не вакциной, ошибочны. Например, некоторые считают, что на естественный иммунитет полагаться нельзя. Однако, на самом деле доля людей с повторным заражением COVID-19 крайне низка. Естественная инфекция подвергает иммунную систему воздействию полного набора антигенов SARS-CoV-2, что может обеспечить большую защиту от вариантов, содержащих мутации, позволяющие вирусу ускользать от иммунной защиты. Это полное представление антигена может также способствовать более полному клеточному иммунитету. https://enovosty.com/news/news_society/ ... v-covid-19
Третина українців мають антитіла до COVID-19. Про це повідомив нардеп, голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький з посиланням на попередні дані дослідження, що проводить Міністерство охорони здоров’я (МОЗ), Центр громадського здоров’я, Світовий банк та Український інститут соціальних досліджень імені Яременка. https://mind.ua/news/20228301-tretina-u ... 9-raduckij
Третина має, а ті, що хворіли минулого року вже не мали би мати, а їх напевно більше. Тому поза сумнівом більшість вже перехворіла.
дякую за статтю в ній просто констатується факт більше ... але так само не пояснюється на основі яких дослідження . Там просто написано більше. Щодо моїх джерел то це тільки конспиірологічні вам читати не можна буде вибух мозку