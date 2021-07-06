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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3360336133623363
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:46

  detroytred написав:.......
Як от і зараз -- ув'язав рівень знань та правильність думок з статками))
Тому що в тебе, підприємця, більше. Аргументище.
.....

Самый дурацкий аргумент, который можно придумать. Если такие взгляды получают широкое распространение в обществе, то это приводит к тяжёлым последствиям.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:А Израиль, который начал вакцинировать 12-летних, и прочие великобритании - либо дураки, либо жулики, желающие разворовать государственные средства.


Pfizer визнала неефективність вакцини від коронавірусу
Ізраїльтяни готуються до третьої дози щеплення https://wz.lviv.ua/news/438597-pfizer-v ... ronavirusu

Третя, але не остання.
Команда утверждает, что некоторые предположения относительно иммунитета, вызванного инфекцией, а не вакциной, ошибочны. Например, некоторые считают, что на естественный иммунитет полагаться нельзя. Однако, на самом деле доля людей с повторным заражением COVID-19 крайне низка. Естественная инфекция подвергает иммунную систему воздействию полного набора антигенов SARS-CoV-2, что может обеспечить большую защиту от вариантов, содержащих мутации, позволяющие вирусу ускользать от иммунной защиты. Это полное представление антигена может также способствовать более полному клеточному иммунитету.
https://enovosty.com/news/news_society/ ... v-covid-19

Третина українців мають антитіла до COVID-19. Про це повідомив нардеп, голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький з посиланням на попередні дані дослідження, що проводить Міністерство охорони здоров’я (МОЗ), Центр громадського здоров’я, Світовий банк та Український інститут соціальних досліджень імені Яременка. https://mind.ua/news/20228301-tretina-u ... 9-raduckij

Третина має, а ті, що хворіли минулого року вже не мали би мати, а їх напевно більше.
Тому поза сумнівом більшість вже перехворіла.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:59

  IgA написав:
Де з нею можна ознайомитись?
дякую за статтю в ній просто констатується факт більше ... але так само не пояснюється на основі яких дослідження . Там просто написано більше.
Щодо моїх джерел то це тільки конспиірологічні :mrgreen: вам читати не можна буде вибух мозку :roll:
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:.
Щодо моїх джерел то це тільки конспиірологічні

Так и запишем, очередной бредок о 5ж-чипировании.

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Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Третина має, а ті, що хворіли минулого року вже не мали би мати, а їх напевно більше.
Тому поза сумнівом більшість вже перехворіла.

В этом году треть, в прошлом "ще більше". Я вас правильно понял, что переболело более 2/3 третей уже??
Смертей больше не ожидаем? Те, кто должен был умереть, умерли , переболев впервые. Так?
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