Ukrainian написав: Що там з смертністю в Британії та Ізраїлі ? Вона дуже низька. Випадки без смертності, просто випадки. Ізраїль одна смерть і це при тому що там тільки 60% повністю вакциновані.
Взлет заболеваемости в Британии и Израиле - это показатель высокой контагиозности вируса. Там, где высокая доля привитых - много людей "просто" переболеют преимущественно в легкой форме. Там, где низкая доля привитых - много людей будут болеть разными формами, в том числе и тяжелой ((
В России рекордная смертность, очевидно, вследствие штамма Дельта. А у нас иммунизация еще ниже, чем у них...
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 08 лип, 2021 23:32, всього редагувалось 1 раз.
вероятность избежать заражения у привитых людей по сравнению с непривитыми упала до 64%. Настолько же упала вероятность избежать симптомов – то есть самой болезни, а не просто "скрытого заражения".
Вместе с тем, как показывают вычисления по той же схеме, вероятность оказаться в больнице у привитых взрослых по-прежнему на 94% меньше, чем у непривитых. Аналогичный показатель остается и в отношении вероятности тяжелого течения болезни.
Hotab написав:....... А то прогнозы "надо вакцинировать в первую очередь стариков" - это конечно ценно, но слишком очевидно и давно уже делается и без его указаний))).
Вы неправильно поняли будивельника. Его мысль заметно глубже - не "в первую очередь", а "исключительно" стариков. Молодёжь вообще не надо вакцинировать, это напрасная трата денег, а деньги государства (= налоги = деньги будивельника) надо экономить. А Израиль, который начал вакцинировать 12-летних, и прочие великобритании - либо дураки, либо жулики, желающие разворовать государственные средства.
Команда утверждает, что некоторые предположения относительно иммунитета, вызванного инфекцией, а не вакциной, ошибочны. Например, некоторые считают, что на естественный иммунитет полагаться нельзя. Однако, на самом деле доля людей с повторным заражением COVID-19 крайне низка. Естественная инфекция подвергает иммунную систему воздействию полного набора антигенов SARS-CoV-2, что может обеспечить большую защиту от вариантов, содержащих мутации, позволяющие вирусу ускользать от иммунной защиты. Это полное представление антигена может также способствовать более полному клеточному иммунитету. https://enovosty.com/news/news_society/ ... v-covid-19
Третина українців мають антитіла до COVID-19. Про це повідомив нардеп, голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький з посиланням на попередні дані дослідження, що проводить Міністерство охорони здоров’я (МОЗ), Центр громадського здоров’я, Світовий банк та Український інститут соціальних досліджень імені Яременка. https://mind.ua/news/20228301-tretina-u ... 9-raduckij
Третина має, а ті, що хворіли минулого року вже не мали би мати, а їх напевно більше. Тому поза сумнівом більшість вже перехворіла.
дякую за статтю в ній просто констатується факт більше ... але так само не пояснюється на основі яких дослідження . Там просто написано більше. Щодо моїх джерел то це тільки конспиірологічні вам читати не можна буде вибух мозку
Ой+ написав:Третина має, а ті, що хворіли минулого року вже не мали би мати, а їх напевно більше. Тому поза сумнівом більшість вже перехворіла.
В этом году треть, в прошлом "ще більше". Я вас правильно понял, что переболело более 2/3 третей уже?? Смертей больше не ожидаем? Те, кто должен был умереть, умерли , переболев впервые. Так? Или вы сторонник идеи, что при повторных заболеваниях может выкашивать и тех, кто первый раз справился? Какая ваша позиция?
Hotab написав:В этом году треть, в прошлом "ще більше". Я вас правильно понял, что переболело более 2/3 третей уже?? Смертей больше не ожидаем? Те, кто должен был умереть, умерли , переболев впервые. Так? Или вы сторонник идеи, что при повторных заболеваниях может выкашивать и тех, кто первый раз справился? Какая ваша позиция?
Моя позиція, що б-ть, але не всі, вже перехворіли. Смерті будуть як з числа свіжих, можливо і у повторних випадках свіжими агресивнішими штамами. Тим більше час тече лінійно і знову ж таки пересічний не стає з роками здоровішим, та через якийсь час індивідуальний рівень здоров'я може бути заслабим щоб повторно подолати. Але і з вакциною не все так всім гарантовано.
Команда утверждает, что некоторые предположения относительно иммунитета, вызванного инфекцией, а не вакциной, ошибочны. Например, некоторые считают, что на естественный иммунитет полагаться нельзя. Однако, на самом деле доля людей с повторным заражением COVID-19 крайне низка. Естественная инфекция подвергает иммунную систему воздействию полного набора антигенов SARS-CoV-2, что может обеспечить большую защиту от вариантов, содержащих мутации, позволяющие вирусу ускользать от иммунной защиты. Это полное представление антигена может также способствовать более полному клеточному иммунитету. https://enovosty.com/news/news_society/ ... v-covid-19
Третина українців мають антитіла до COVID-19. Про це повідомив нардеп, голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький з посиланням на попередні дані дослідження, що проводить Міністерство охорони здоров’я (МОЗ), Центр громадського здоров’я, Світовий банк та Український інститут соціальних досліджень імені Яременка. https://mind.ua/news/20228301-tretina-u ... 9-raduckij
Третина має, а ті, що хворіли минулого року вже не мали би мати, а їх напевно більше. Тому поза сумнівом більшість вже перехворіла.
Согласна с вами. Я не болела короной, но когда весной сильно заболела мама, я сдала тест на антитела IgG и они у меня оказались. Значит перенесла когда-то раньше безсимптомно. Я думаю таких, как я очень много
Я, конечно, понимаю, что lviv.ua лучше знает (хотя и там не так однозначно, как Вы процитировали), но я чуть выше (viewtopic.php?p=5258051#p5258051) цитировал израильский источник, где говорится о снижении эффективности, но не о "неэффективности" вакцины. Причём, снижение эффективности от необходимости госпитализации и тяжелого заболевания довольно небольшое. Простите, но израильским сообщениям доверяю несколько больше.
Третя, але не остання.
Команда утверждает, что некоторые предположения относительно иммунитета, вызванного инфекцией, а не вакциной, ошибочны. Например, некоторые считают, что на естественный иммунитет полагаться нельзя. Однако, на самом деле доля людей с повторным заражением COVID-19 крайне низка. Естественная инфекция подвергает иммунную систему воздействию полного набора антигенов SARS-CoV-2, что может обеспечить большую защиту от вариантов, содержащих мутации, позволяющие вирусу ускользать от иммунной защиты. Это полное представление антигена может также способствовать более полному клеточному иммунитету. https://enovosty.com/news/news_society/ ... v-covid-19
Третина українців мають антитіла до COVID-19. Про це повідомив нардеп, голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький з посиланням на попередні дані дослідження, що проводить Міністерство охорони здоров’я (МОЗ), Центр громадського здоров’я, Світовий банк та Український інститут соціальних досліджень імені Яременка. https://mind.ua/news/20228301-tretina-u ... 9-raduckij
Третина має, а ті, що хворіли минулого року вже не мали би мати, а їх напевно більше. Тому поза сумнівом більшість вже перехворіла.
Аргументы первой цитаты, возможно, справедливы, а, возможно, и нет. Не берусь судить (не специалист), но, возможно, люди с антителами получили слишком малую дозу вирусов, достаточную для появления антител в малых количествах, которых не хватит для сколько-нибудь серьёзного иммунитета. Если даже согласиться с Вами насчёт "більшість вже перехворіла", то это не имеет значения (как Вы сами пишете: "ті, що хворіли минулого року вже не мали би мати"). Результат всё равно - "третина". Из которых далеко не факт, что у всех достаточное количество антител, чтобы можно было говорить об иммунитете.
Моя позиція, що б-ть, але не всі, вже перехворіли. Смерті будуть як з числа свіжих, можливо і у повторних випадках свіжими агресивнішими штамами. Тим більше час тече лінійно і знову ж таки пересічний не стає з роками здоровішим, та через якийсь час індивідуальний рівень здоров'я може бути заслабим щоб повторно подолати. Але і з вакциною не все так всім гарантовано.
Вы противоречите сами себе. Вы же сами пишете о том, что переболевшие в прошлом году уже не имеют иммунитета (кстати, не уверен, что это абсолютная истина). Но тогда они вполне могут болеть и умирать не только от свежих, но и от старых штаммов. Что касается "і з вакциною не все так всім гарантовано", это так. Ну так никто и не говорит о гарантии. Как известно, гарантии даёт только страховой полис. Но вероятность заболевания и смерти сильно уменьшается.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 09 лип, 2021 13:36, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Вы же сами пишете о том, что переболевшие в прошлом году уже не имеют иммунитета (кстати, не уверен, что это абсолютная истина). Но тогда они вполне могут болеть и умирать не только от свежих, но и от старых штаммов.
Я того не пишу і не писав. Імунітет це не тільки антитіла, а більшою мірою Т-лімфоцити. А вони більш довгограючі. Таким чином вважаю, що б-ть перехворівших минулого року ще під імунітетом, напевно ще і сильнішим ніж у вакцинованих.