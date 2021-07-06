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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3359336033613362
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 23:30

  Ukrainian написав: Що там з смертністю в Британії та Ізраїлі ? Вона дуже низька. Випадки без смертності, просто випадки.
Ізраїль одна смерть і це при тому що там тільки 60% повністю вакциновані.


Взлет заболеваемости в Британии и Израиле - это показатель высокой контагиозности вируса. Там, где высокая доля привитых - много людей "просто" переболеют преимущественно в легкой форме. Там, где низкая доля привитых - много людей будут болеть разными формами, в том числе и тяжелой ((

В России рекордная смертность, очевидно, вследствие штамма Дельта. А у нас иммунизация еще ниже, чем у них...
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 08 лип, 2021 23:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 03:07

  Ukrainian написав:.....
Що там з смертністю в Британії та Ізраїлі ? Вона дуже низька. Випадки без смертності, просто випадки.
Ізраїль одна смерть і це при тому що там тільки 60% повністю вакциновані.

Смертность, к счастью, действительно пока низкая.
Но учтите, что в Израиле 61% полностью вакцинированных (в т.ч. 55,6% полностью, https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/israel/), но среди взрослого населения этот процент существенно выше - 76% (https://novayagazeta.ru/amp/articles/2021/07/01/privivka-vtoraia-natura), причём доля вакцинированных сильно растёт с ростом возраста.
Этим, собственно, можно объяснить низкую смертность. Не вакцинированы в Израиле дети до 16 лет (вакцинация началась только недавно) и относительно высокий процент среди более молодых взрослых. Для них риски смерти низки.

И о снижении эффективности вакцины для дельты:
вероятность избежать заражения у привитых людей по сравнению с непривитыми упала до 64%. Настолько же упала вероятность избежать симптомов – то есть самой болезни, а не просто "скрытого заражения".

Вместе с тем, как показывают вычисления по той же схеме, вероятность оказаться в больнице у привитых взрослых по-прежнему на 94% меньше, чем у непривитых. Аналогичный показатель остается и в отношении вероятности тяжелого течения болезни.

https://www.9tv.co.il/item/31710
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:41

  Hotab написав:.......
А то прогнозы "надо вакцинировать в первую очередь стариков" - это конечно ценно, но слишком очевидно и давно уже делается и без его указаний))).

Вы неправильно поняли будивельника.
Его мысль заметно глубже - не "в первую очередь", а "исключительно" стариков. Молодёжь вообще не надо вакцинировать, это напрасная трата денег, а деньги государства (= налоги = деньги будивельника) надо экономить.
А Израиль, который начал вакцинировать 12-летних, и прочие великобритании - либо дураки, либо жулики, желающие разворовать государственные средства.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:А Израиль, который начал вакцинировать 12-летних, и прочие великобритании - либо дураки, либо жулики, желающие разворовать государственные средства.


Pfizer визнала неефективність вакцини від коронавірусу
Ізраїльтяни готуються до третьої дози щеплення https://wz.lviv.ua/news/438597-pfizer-v ... ronavirusu

Третя, але не остання.
Команда утверждает, что некоторые предположения относительно иммунитета, вызванного инфекцией, а не вакциной, ошибочны. Например, некоторые считают, что на естественный иммунитет полагаться нельзя. Однако, на самом деле доля людей с повторным заражением COVID-19 крайне низка. Естественная инфекция подвергает иммунную систему воздействию полного набора антигенов SARS-CoV-2, что может обеспечить большую защиту от вариантов, содержащих мутации, позволяющие вирусу ускользать от иммунной защиты. Это полное представление антигена может также способствовать более полному клеточному иммунитету.
https://enovosty.com/news/news_society/ ... v-covid-19

Третина українців мають антитіла до COVID-19. Про це повідомив нардеп, голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький з посиланням на попередні дані дослідження, що проводить Міністерство охорони здоров’я (МОЗ), Центр громадського здоров’я, Світовий банк та Український інститут соціальних досліджень імені Яременка. https://mind.ua/news/20228301-tretina-u ... 9-raduckij

Третина має, а ті, що хворіли минулого року вже не мали би мати, а їх напевно більше.
Тому поза сумнівом більшість вже перехворіла.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:59

  IgA написав:
Де з нею можна ознайомитись?
дякую за статтю в ній просто констатується факт більше ... але так само не пояснюється на основі яких дослідження . Там просто написано більше.
Щодо моїх джерел то це тільки конспиірологічні :mrgreen: вам читати не можна буде вибух мозку :roll:
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Третина має, а ті, що хворіли минулого року вже не мали би мати, а їх напевно більше.
Тому поза сумнівом більшість вже перехворіла.

В этом году треть, в прошлом "ще більше". Я вас правильно понял, что переболело более 2/3 третей уже??
Смертей больше не ожидаем? Те, кто должен был умереть, умерли , переболев впервые. Так?
Или вы сторонник идеи, что при повторных заболеваниях может выкашивать и тех, кто первый раз справился? Какая ваша позиция?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:В этом году треть, в прошлом "ще більше". Я вас правильно понял, что переболело более 2/3 третей уже??
Смертей больше не ожидаем? Те, кто должен был умереть, умерли , переболев впервые. Так?
Или вы сторонник идеи, что при повторных заболеваниях может выкашивать и тех, кто первый раз справился? Какая ваша позиция?


Моя позиція, що б-ть, але не всі, вже перехворіли. Смерті будуть як з числа свіжих, можливо і у повторних випадках свіжими агресивнішими штамами. Тим більше час тече лінійно і знову ж таки пересічний не стає з роками здоровішим, та через якийсь час індивідуальний рівень здоров'я може бути заслабим щоб повторно подолати. Але і з вакциною не все так всім гарантовано.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:49

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:А Израиль, который начал вакцинировать 12-летних, и прочие великобритании - либо дураки, либо жулики, желающие разворовать государственные средства.


Pfizer визнала неефективність вакцини від коронавірусу
Ізраїльтяни готуються до третьої дози щеплення https://wz.lviv.ua/news/438597-pfizer-v ... ronavirusu

Третя, але не остання.
Команда утверждает, что некоторые предположения относительно иммунитета, вызванного инфекцией, а не вакциной, ошибочны. Например, некоторые считают, что на естественный иммунитет полагаться нельзя. Однако, на самом деле доля людей с повторным заражением COVID-19 крайне низка. Естественная инфекция подвергает иммунную систему воздействию полного набора антигенов SARS-CoV-2, что может обеспечить большую защиту от вариантов, содержащих мутации, позволяющие вирусу ускользать от иммунной защиты. Это полное представление антигена может также способствовать более полному клеточному иммунитету.
https://enovosty.com/news/news_society/ ... v-covid-19

Третина українців мають антитіла до COVID-19. Про це повідомив нардеп, голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький з посиланням на попередні дані дослідження, що проводить Міністерство охорони здоров’я (МОЗ), Центр громадського здоров’я, Світовий банк та Український інститут соціальних досліджень імені Яременка. https://mind.ua/news/20228301-tretina-u ... 9-raduckij

Третина має, а ті, що хворіли минулого року вже не мали би мати, а їх напевно більше.
Тому поза сумнівом більшість вже перехворіла.

Согласна с вами. Я не болела короной, но когда весной сильно заболела мама, я сдала тест на антитела IgG и они у меня оказались. Значит перенесла когда-то раньше безсимптомно. Я думаю таких, как я очень много
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:27

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:А Израиль, который начал вакцинировать 12-летних, и прочие великобритании - либо дураки, либо жулики, желающие разворовать государственные средства.


Pfizer визнала неефективність вакцини від коронавірусу
Ізраїльтяни готуються до третьої дози щеплення https://wz.lviv.ua/news/438597-pfizer-v ... ronavirusu

Я, конечно, понимаю, что lviv.ua лучше знает (хотя и там не так однозначно, как Вы процитировали), но я чуть выше (viewtopic.php?p=5258051#p5258051) цитировал израильский источник, где говорится о снижении эффективности, но не о "неэффективности" вакцины. Причём, снижение эффективности от необходимости госпитализации и тяжелого заболевания довольно небольшое.
Простите, но израильским сообщениям доверяю несколько больше.

Третя, але не остання.
Команда утверждает, что некоторые предположения относительно иммунитета, вызванного инфекцией, а не вакциной, ошибочны. Например, некоторые считают, что на естественный иммунитет полагаться нельзя. Однако, на самом деле доля людей с повторным заражением COVID-19 крайне низка. Естественная инфекция подвергает иммунную систему воздействию полного набора антигенов SARS-CoV-2, что может обеспечить большую защиту от вариантов, содержащих мутации, позволяющие вирусу ускользать от иммунной защиты. Это полное представление антигена может также способствовать более полному клеточному иммунитету.
https://enovosty.com/news/news_society/ ... v-covid-19

Третина українців мають антитіла до COVID-19. Про це повідомив нардеп, голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький з посиланням на попередні дані дослідження, що проводить Міністерство охорони здоров’я (МОЗ), Центр громадського здоров’я, Світовий банк та Український інститут соціальних досліджень імені Яременка. https://mind.ua/news/20228301-tretina-u ... 9-raduckij

Третина має, а ті, що хворіли минулого року вже не мали би мати, а їх напевно більше.
Тому поза сумнівом більшість вже перехворіла.

Аргументы первой цитаты, возможно, справедливы, а, возможно, и нет. Не берусь судить (не специалист), но, возможно, люди с антителами получили слишком малую дозу вирусов, достаточную для появления антител в малых количествах, которых не хватит для сколько-нибудь серьёзного иммунитета.
Если даже согласиться с Вами насчёт "більшість вже перехворіла", то это не имеет значения (как Вы сами пишете: "ті, що хворіли минулого року вже не мали би мати"). Результат всё равно - "третина". Из которых далеко не факт, что у всех достаточное количество антител, чтобы можно было говорить об иммунитете.

Моя позиція, що б-ть, але не всі, вже перехворіли. Смерті будуть як з числа свіжих, можливо і у повторних випадках свіжими агресивнішими штамами. Тим більше час тече лінійно і знову ж таки пересічний не стає з роками здоровішим, та через якийсь час індивідуальний рівень здоров'я може бути заслабим щоб повторно подолати. Але і з вакциною не все так всім гарантовано.

Вы противоречите сами себе.
Вы же сами пишете о том, что переболевшие в прошлом году уже не имеют иммунитета (кстати, не уверен, что это абсолютная истина). Но тогда они вполне могут болеть и умирать не только от свежих, но и от старых штаммов.
Что касается "і з вакциною не все так всім гарантовано", это так. Ну так никто и не говорит о гарантии. Как известно, гарантии даёт только страховой полис. :) Но вероятность заболевания и смерти сильно уменьшается.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 09 лип, 2021 13:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Вы же сами пишете о том, что переболевшие в прошлом году уже не имеют иммунитета (кстати, не уверен, что это абсолютная истина). Но тогда они вполне могут болеть и умирать не только от свежих, но и от старых штаммов.


Я того не пишу і не писав. Імунітет це не тільки антитіла, а більшою мірою Т-лімфоцити. А вони більш довгограючі. Таким чином вважаю, що б-ть перехворівших минулого року ще під імунітетом, напевно ще і сильнішим ніж у вакцинованих.
Ой+
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