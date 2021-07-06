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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3360336133623363 Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:04 Ой+ написав: ЛАД написав: Вы же сами пишете о том, что переболевшие в прошлом году уже не имеют иммунитета (кстати, не уверен, что это абсолютная истина). Но тогда они вполне могут болеть и умирать не только от свежих, но и от старых штаммов. Вы же сами пишете о том, что переболевшие в прошлом году уже не имеют иммунитета (кстати, не уверен, что это абсолютная истина). Но тогда они вполне могут болеть и умирать не только от свежих, но и от старых штаммов.



Я того не пишу ы не писав. Імунітет це не тільки антитіла, а більшою мірою Т-лімфоцити. А вони більш довгограючі. Таким чином вважаю, що б-ть перехворівших минулого року ще під імунітетом, напевно ще і сильнішим ніж у вакцинованих. Я того не пишу ы не писав. Імунітет це не тільки антитіла, а більшою мірою Т-лімфоцити. А вони більш довгограючі. Таким чином вважаю, що б-ть перехворівших минулого року ще під імунітетом, напевно ще і сильнішим ніж у вакцинованих.

К сожалению, не факт.

Так же, как и то, что "б-ть перехворіла". Если допустить это, то несколько удивляет 44 место Украины по количеству смертей на 1 млн. населения (1209) почти вровень с Австрией и Швейцарией и ненамного опережаем Германию (47 место - 1091). Если так, то надо признать, что у нас блестящая медицина и мы напрасно её ругаем.

Или надо признать, что у нас не 43,5 млн., как считает https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries , а миллионов 30. Но даже тогда у нас получится 1751 смерть на 1 млн. и мы окажемся на 24 месте. Чуть хуже, чем Испания (1732) и Франция (1701), но лучше, чем Королевство, Польша, Италия, Словакия, Чехия. Как-то сомнительно.



P.s. Кстати, прошёл по ссылкам (по-моему, IgA). "Последние данные об иммунном ответе на COVID-19 подтверждают необходимость вакцинации, говорится в исследовании, проведенном Оксфордом" ( https://www.ox.ac.uk/news/2021-06-18-latest-data-immune-response-covid-19-reinforces-need-vaccination-says-oxford-led ) - посмотрите. К сожалению, не факт.Так же, как и то, что "б-ть перехворіла". Если допустить это, то несколько удивляет 44 место Украины по количеству смертей на 1 млн. населения (1209) почти вровень с Австрией и Швейцарией и ненамного опережаем Германию (47 место - 1091). Если так, то надо признать, что у нас блестящая медицина и мы напрасно её ругаем.Или надо признать, что у нас не 43,5 млн., как считает, а миллионов 30. Но даже тогда у нас получится 1751 смерть на 1 млн. и мы окажемся на 24 месте. Чуть хуже, чем Испания (1732) и Франция (1701), но лучше, чем Королевство, Польша, Италия, Словакия, Чехия. Как-то сомнительно.P.s. Кстати, прошёл по ссылкам (по-моему, IgA). "Последние данные об иммунном ответе на COVID-19 подтверждают необходимость вакцинации, говорится в исследовании, проведенном Оксфордом" () - посмотрите. Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 09 лип, 2021 14:24, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 19015 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4779 раз. Подякували: 4426 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:10 yanyura

Ваш пост, понятно, удалили, но клиента заблокировали. Правда, за флуд, а не за хамство. (Заодно, правда, и Hotab"a не понятно за что).

Но, вообще, хамство и зверхність - характерные черты персонажа. И это, по-видимому, уже не исправимо. Почему и стараюсь с ним не общаться. ЛАД 2 Повідомлень: 19015 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4779 раз. Подякували: 4426 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:33 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: К сожалению, не факт.

Так же, как и то, что "б-ть перехворіла". Если допустить это, то несколько удивляет 44 место Украины по количеству смертей на 1 млн. населения (1209) почти вровень с Австрией и Швейцарией и ненамного опережаем Германию (47 место - 1091). Если так, то надо признать, что у нас блестящая медицина и мы напрасно её ругаем. К сожалению, не факт.Так же, как и то, что "б-ть перехворіла". Если допустить это, то несколько удивляет 44 место Украины по количеству смертей на 1 млн. населения (1209) почти вровень с Австрией и Швейцарией и ненамного опережаем Германию (47 место - 1091). Если так, то надо признать, что у нас блестящая медицина и мы напрасно её ругаем.



В нас більш молоде населення з функціонуючим тимусом. І медицина тут збоку:



“Після 30 років тимус, або вилочкова залоза, починає скорочуватися, зменшуючи виробництво Т-клітин в організмі людини” https://7dniv.rv.ua/holovni-novyny/ye-l ... -covid-19/

https://www.bbc.com/ukrainian/vert-fut-russian-54086146

Втім, недавно вчені виявили більше загадковий нюанс. З’ясувалося, що у деяких людей тест на антитіла до COVID-19 може бути негативним, а на Т-клітини, здатні розпізнати вірус, – позитивним … Однак найбільшою загадкою стало те, що вчені виявили специфічні до COVID-19 Т-клітини в зразках крові, взятих за роки до початку пандемії Хейді додав, що зниження числа Т-клітин з віком також пояснює, чому люди похилого віку набагато важче переносять COVID-19.“Після 30 років тимус, або вилочкова залоза, починає скорочуватися, зменшуючи виробництво Т-клітин в організмі людини” В нас більш молоде населення з функціонуючим тимусом. І медицина тут збоку: Ой+

Повідомлень: 4388 З нами з: 19.04.12 Подякував: 67 раз. Подякували: 615 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3360336133623363 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Вів 06 лип, 2021 14:46