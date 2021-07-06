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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3360336133623363
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:04

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Вы же сами пишете о том, что переболевшие в прошлом году уже не имеют иммунитета (кстати, не уверен, что это абсолютная истина). Но тогда они вполне могут болеть и умирать не только от свежих, но и от старых штаммов.


Я того не пишу ы не писав. Імунітет це не тільки антитіла, а більшою мірою Т-лімфоцити. А вони більш довгограючі. Таким чином вважаю, що б-ть перехворівших минулого року ще під імунітетом, напевно ще і сильнішим ніж у вакцинованих.

К сожалению, не факт.
Так же, как и то, что "б-ть перехворіла". Если допустить это, то несколько удивляет 44 место Украины по количеству смертей на 1 млн. населения (1209) почти вровень с Австрией и Швейцарией и ненамного опережаем Германию (47 место - 1091). Если так, то надо признать, что у нас блестящая медицина и мы напрасно её ругаем. :)
Или надо признать, что у нас не 43,5 млн., как считает https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries, а миллионов 30. Но даже тогда у нас получится 1751 смерть на 1 млн. и мы окажемся на 24 месте. Чуть хуже, чем Испания (1732) и Франция (1701), но лучше, чем Королевство, Польша, Италия, Словакия, Чехия. Как-то сомнительно.

P.s. Кстати, прошёл по ссылкам (по-моему, IgA). "Последние данные об иммунном ответе на COVID-19 подтверждают необходимость вакцинации, говорится в исследовании, проведенном Оксфордом" (https://www.ox.ac.uk/news/2021-06-18-latest-data-immune-response-covid-19-reinforces-need-vaccination-says-oxford-led) - посмотрите.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 09 лип, 2021 14:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:10

yanyura
Ваш пост, понятно, удалили, но клиента заблокировали. Правда, за флуд, а не за хамство. (Заодно, правда, и Hotab"a не понятно за что).
Но, вообще, хамство и зверхність - характерные черты персонажа. И это, по-видимому, уже не исправимо. Почему и стараюсь с ним не общаться.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:К сожалению, не факт.
Так же, как и то, что "б-ть перехворіла". Если допустить это, то несколько удивляет 44 место Украины по количеству смертей на 1 млн. населения (1209) почти вровень с Австрией и Швейцарией и ненамного опережаем Германию (47 место - 1091). Если так, то надо признать, что у нас блестящая медицина и мы напрасно её ругаем.


В нас більш молоде населення з функціонуючим тимусом. І медицина тут збоку:
Втім, недавно вчені виявили більше загадковий нюанс. З’ясувалося, що у деяких людей тест на антитіла до COVID-19 може бути негативним, а на Т-клітини, здатні розпізнати вірус, – позитивним … Однак найбільшою загадкою стало те, що вчені виявили специфічні до COVID-19 Т-клітини в зразках крові, взятих за роки до початку пандемії Хейді додав, що зниження числа Т-клітин з віком також пояснює, чому люди похилого віку набагато важче переносять COVID-19.
“Після 30 років тимус, або вилочкова залоза, починає скорочуватися, зменшуючи виробництво Т-клітин в організмі людини” https://7dniv.rv.ua/holovni-novyny/ye-l ... -covid-19/
https://www.bbc.com/ukrainian/vert-fut-russian-54086146
Ой+
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