ЛАД написав:Вы же сами пишете о том, что переболевшие в прошлом году уже не имеют иммунитета (кстати, не уверен, что это абсолютная истина). Но тогда они вполне могут болеть и умирать не только от свежих, но и от старых штаммов.
Я того не пишу ы не писав. Імунітет це не тільки антитіла, а більшою мірою Т-лімфоцити. А вони більш довгограючі. Таким чином вважаю, що б-ть перехворівших минулого року ще під імунітетом, напевно ще і сильнішим ніж у вакцинованих.
К сожалению, не факт. Так же, как и то, что "б-ть перехворіла". Если допустить это, то несколько удивляет 44 место Украины по количеству смертей на 1 млн. населения (1209) почти вровень с Австрией и Швейцарией и ненамного опережаем Германию (47 место - 1091). Если так, то надо признать, что у нас блестящая медицина и мы напрасно её ругаем. Или надо признать, что у нас не 43,5 млн., как считает https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries, а миллионов 30. Но даже тогда у нас получится 1751 смерть на 1 млн. и мы окажемся на 24 месте. Чуть хуже, чем Испания (1732) и Франция (1701), но лучше, чем Королевство, Польша, Италия, Словакия, Чехия. Как-то сомнительно.
yanyura Ваш пост, понятно, удалили, но клиента заблокировали. Правда, за флуд, а не за хамство. (Заодно, правда, и Hotab"a не понятно за что). Но, вообще, хамство и зверхність - характерные черты персонажа. И это, по-видимому, уже не исправимо. Почему и стараюсь с ним не общаться.
ЛАД написав:К сожалению, не факт. Так же, как и то, что "б-ть перехворіла". Если допустить это, то несколько удивляет 44 место Украины по количеству смертей на 1 млн. населения (1209) почти вровень с Австрией и Швейцарией и ненамного опережаем Германию (47 место - 1091). Если так, то надо признать, что у нас блестящая медицина и мы напрасно её ругаем.
В нас більш молоде населення з функціонуючим тимусом. І медицина тут збоку:
Втім, недавно вчені виявили більше загадковий нюанс. З’ясувалося, що у деяких людей тест на антитіла до COVID-19 може бути негативним, а на Т-клітини, здатні розпізнати вірус, – позитивним … Однак найбільшою загадкою стало те, що вчені виявили специфічні до COVID-19 Т-клітини в зразках крові, взятих за роки до початку пандемії Хейді додав, що зниження числа Т-клітин з віком також пояснює, чому люди похилого віку набагато важче переносять COVID-19. “Після 30 років тимус, або вилочкова залоза, починає скорочуватися, зменшуючи виробництво Т-клітин в організмі людини” https://7dniv.rv.ua/holovni-novyny/ye-l ... -covid-19/ https://www.bbc.com/ukrainian/vert-fut-russian-54086146