ЛАД написав:Вы же сами пишете о том, что переболевшие в прошлом году уже не имеют иммунитета (кстати, не уверен, что это абсолютная истина). Но тогда они вполне могут болеть и умирать не только от свежих, но и от старых штаммов.
Я того не пишу ы не писав. Імунітет це не тільки антитіла, а більшою мірою Т-лімфоцити. А вони більш довгограючі. Таким чином вважаю, що б-ть перехворівших минулого року ще під імунітетом, напевно ще і сильнішим ніж у вакцинованих.
К сожалению, не факт. Так же, как и то, что "б-ть перехворіла". Если допустить это, то несколько удивляет 44 место Украины по количеству смертей на 1 млн. населения (1209) почти вровень с Австрией и Швейцарией и ненамного опережаем Германию (47 место - 1091). Если так, то надо признать, что у нас блестящая медицина и мы напрасно её ругаем. Или надо признать, что у нас не 43,5 млн., как считает https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries, а миллионов 30. Но даже тогда у нас получится 1751 смерть на 1 млн. и мы окажемся на 24 месте. Чуть хуже, чем Испания (1732) и Франция (1701), но лучше, чем Королевство, Польша, Италия, Словакия, Чехия. Как-то сомнительно.
ЛАД написав:К сожалению, не факт. Так же, как и то, что "б-ть перехворіла". Если допустить это, то несколько удивляет 44 место Украины по количеству смертей на 1 млн. населения (1209) почти вровень с Австрией и Швейцарией и ненамного опережаем Германию (47 место - 1091). Если так, то надо признать, что у нас блестящая медицина и мы напрасно её ругаем.
В нас більш молоде населення з функціонуючим тимусом. І медицина тут збоку:
Втім, недавно вчені виявили більше загадковий нюанс. З’ясувалося, що у деяких людей тест на антитіла до COVID-19 може бути негативним, а на Т-клітини, здатні розпізнати вірус, – позитивним … Однак найбільшою загадкою стало те, що вчені виявили специфічні до COVID-19 Т-клітини в зразках крові, взятих за роки до початку пандемії Хейді додав, що зниження числа Т-клітин з віком також пояснює, чому люди похилого віку набагато важче переносять COVID-19. “Після 30 років тимус, або вилочкова залоза, починає скорочуватися, зменшуючи виробництво Т-клітин в організмі людини” https://7dniv.rv.ua/holovni-novyny/ye-l ... -covid-19/ https://www.bbc.com/ukrainian/vert-fut-russian-54086146
ЛАД написав:Вы же сами пишете о том, что переболевшие в прошлом году уже не имеют иммунитета (кстати, не уверен, что это абсолютная истина). Но тогда они вполне могут болеть и умирать не только от свежих, но и от старых штаммов.
Я того не пишу ы не писав. Імунітет це не тільки антитіла, а більшою мірою Т-лімфоцити. А вони більш довгограючі. Таким чином вважаю, що б-ть перехворівших минулого року ще під імунітетом, напевно ще і сильнішим ніж у вакцинованих.
К сожалению, не факт. Так же, как и то, что "б-ть перехворіла". Если допустить это, то несколько удивляет 44 место Украины по количеству смертей на 1 млн. населения (1209) почти вровень с Австрией и Швейцарией и ненамного опережаем Германию (47 место - 1091). Если так, то надо признать, что у нас блестящая медицина и мы напрасно её ругаем. Или надо признать, что у нас не 43,5 млн., как считает https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries, а миллионов 30. Но даже тогда у нас получится 1751 смерть на 1 млн. и мы окажемся на 24 месте. Чуть хуже, чем Испания (1732) и Франция (1701), но лучше, чем Королевство, Польша, Италия, Словакия, Чехия. Как-то сомнительно.
Менее возрастное население. Учитывайте. Там, где наши давным давно бы отправились в лучший мир, немцев, австрийцев и швейцарцев тамошняя медицина заставляет еще пыхтеть и пыхтеть. Да, на фармакологических костылях, но все же. С Ковидом все не так просто. Так статистика и получилась - при более слабой массовой медицине по цифрам смертности идем +- вровень.
antey1969 написав:.......... Менее возрастное население. Учитывайте. Там, где наши давным давно бы отправились в лучший мир, немцев, австрийцев и швейцарцев тамошняя медицина заставляет еще пыхтеть и пыхтеть. Да, на фармакологических костылях, но все же. С Ковидом все не так просто. Так статистика и получилась - при более слабой массовой медицине по цифрам смертности идем +- вровень.
Согласен, есть такое. Только 2 "но". 1.
Средний возраст жителя Австрии составляет – 43 года.
2. Да, "тамошняя медицина заставляет еще пыхтеть и пыхтеть" стариков, но, вероятно, улучшает здоровье и более молодых. Сильно подозреваю, что наши 60-летние по здоровью = тамошним 70-летним, а 40-летние = тамошним 35-летним (цифры условные). Иначе сложно объяснить бОльшую продолжительность жизни в Европе.
Поэтому не уверен, что менее возрастное население достаточно объясняет относительно невысокую смертность.
P.s. Ой+, согласен, что иммунитет с возрастом снижается. Но то, что написано выше, на мой взгляд, как минимум, вызывает сомнения в достаточности такого объяснения.